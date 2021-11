Que dit la SEC à propos de la crypto ?

Montée en puissance

Le narrateur

Des responsables clés de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis ont mentionné l’application des projets de cryptographie plus tôt ce mois-ci: le président Gary Gensler et le directeur de l’application Gurbir Grewal.

Pourquoi est-ce important

Nous avons passé des années à interpréter les déclarations des responsables de la SEC pour déterminer comment l’agence pourrait aborder la cryptographie. Ce mois-ci, Gensler et Grewal ont mentionné la cryptographie dans le contexte des mesures d’exécution, ce qui pourrait n’être qu’une coïncidence, mais pourrait également être un signal pour ceux qui recherchent une action plus concrète.

Le briser

Le président de la SEC, Gary Gensler, s’est adressé au Securities Enforcement Forum au début du mois, citant son prédécesseur Joseph Kennedy sur « faire la guerre sans quartier » contre ceux qui violent la loi fédérale.

Cet idéal tient aujourd’hui, selon l’actuel patron de l’agence.

«Nous continuerons à poursuivre les fautes partout où nous les trouverons. Cela inclura les cas difficiles, les nouveaux cas et, oui, les cas à fort impact – que ce soit dans des sociétés d’acquisition à vocation spéciale ; cyber; cryptographie ; ou des fonds privés ; qu’il s’agisse de fraude comptable, de délit d’initié ou de violation de la tenue de registres. Je sais, les violations de la tenue des registres peuvent surprendre. Bien que celles-ci ne fassent peut-être pas la une des journaux, les obligations sous-jacentes sont essentielles à l’intégrité du marché, en particulier compte tenu des développements technologiques », a déclaré Gensler.

Grewal, le chef de l’application relativement nouveau, a également mentionné la crypto dans des commentaires faits dans le cadre d’un discours liminaire.

« Mais de nos jours, le plus souvent dans le contexte des questions de cryptographie et de nos enquêtes sur certains produits et services ESG – ou environnementaux, sociaux et de gouvernance -, nous entendons dire que nous devrions éviter » la réglementation par application « », a déclaré Grewal.

Je ne sais pas vraiment si ces mentions sont maintenant superficielles, incluses parce que tout le monde parle de crypto ces jours-ci, ou si elles font partie d’un effort d’élargissement pour inclure la crypto dans le travail de la SEC.

Ce que je sais, c’est que nous assistons à des actions au coup par coup de l’agence contre divers projets de cryptographie, principalement des fraudes présumées ou des violations présumées de l’enregistrement des valeurs mobilières. Il n’y a toujours pas de lignes directrices contraignantes ou claires sur ce que les startups devraient faire si elles veulent que les jetons fassent partie intégrante de leurs projets.

Pour être clair, nous devons faire la distinction entre les projets de cryptographie qui sont (a) des saisies d’argent flagrantes conçues pour escroquer les gens, (b) des projets qui font un effort légitime pour atteindre leurs objectifs et ne peuvent pas pour des raisons techniques ou circonstancielles indépendantes de leur volonté, et ( c) les projets qui réussissent réellement à atteindre leurs objectifs, au moins pour les besoins de cette colonne.

La SEC s’est principalement concentrée sur les catégories (a) et (b).

Les responsables de l’agence disent souvent qu’ils veulent encourager l’innovation – dans ses remarques du 8 novembre, Grewal a déclaré que la SEC accueille favorablement de nouveaux outils pour la formation de capital. Pourtant, il a inclus l’avertissement tout aussi courant que les titres doivent être enregistrés.

« Mais – tout aussi important – tous les titres offerts ou vendus à des investisseurs américains – quelle que soit leur forme ou leur nom – doivent être conformes aux lois américaines sur les valeurs mobilières. Le but ici est de protéger les investisseurs et l’intégrité de nos marchés en veillant à ce que les investisseurs reçoivent des informations appropriées et que les produits soient soumis à un contrôle réglementaire », a-t-il déclaré.

Quoi qu’il en soit, je suis curieux de voir si ou comment la SEC pourrait répondre à la situation de remboursement ConstitutionDAO et s’il y a une leçon applicable ici.

La règle de Biden

Changement de la garde

Le président américain Joe Biden a annoncé qu’il nommerait le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, pour un deuxième mandat à la tête de la banque centrale américaine, et le gouverneur de la Fed de Boston, Lael Brainard, à la vice-présidence. Biden a souligné les actions de Powell pendant la pandémie, ainsi que sa concentration possible sur le changement climatique et les actions autour de l’inflation actuelle dans un communiqué annonçant la nomination.

« [Powell’s] a également souligné l’importance pour la Fed de jouer un rôle plus proactif dans les mois et les années à venir en veillant à ce que nos réglementations financières restent en avance sur les risques émergents, qu’ils proviennent des innovations en matière de crypto-monnaie ou des pratiques d’institutions financières non bancaires moins réglementées, », a déclaré Biden dans des remarques lundi.

Autre part:

En dehors de CoinDesk :

