Que dois-je faire? Puis-je demander une indemnisation?

À la fin de 2020, l’Espagne a enregistré 27,5% de vols de maisons en moins que l’année précédente en raison des effets des confinements, des restrictions et des couvre-feux, qui ont rendu difficile le vol des maisons des voleurs.

Plus de 100000 cambriolages à domicile en 2020

La Garde civile détient deux hommes comme auteurs présumés d’un crime de vol avec violence dans une maison de Santa Eugènia. LA GENDARMERIE

Cependant, même ainsi, les vols dans les maisons étaient nombreux, en particulier 103 293 sur tout le territoire national, selon les données officielles du ministère de l’Intérieur.

Mais que doit faire un citoyen qui subit un vol et que sa maison est volée, emportant de l’argent, des appareils électroménagers, des bijoux, des appareils électroniques, des œuvres d’art … Peuvent-ils réclamer une sorte de compensation?

Eh bien, cela dépendra du fait que vous ayez une assurance habitation, qui couvre certains cas, ou un vol. En Espagne, avoir une assurance habitation pour protéger une maison n’est pas obligatoire. « A moins que la maison ne soit hypothéquée, le propriétaire ne sera pas obligé de souscrire une assurance », expliquent les sources du comparateur d’assurance Rastreator.

Mais que se passe-t-il si vous vous faites voler et que vous n’avez pas de police qui vous couvre? De toute évidence, les pertes économiques peuvent être très importantes et peu de choses peuvent être faites.

La police nationale retient un homme pour un vol avec force à La Rioja Presse Europa

Dans ce cas, comme il l’explique à 20 minutes Miguel Noriega, avocat du bureau de l’ACM, «la police devrait arrêter le voleur et elle pourrait essayer de prouver que certains objets volés appartiennent à la personne qui a subi le vol, comme par exemple dans le cas des œuvres d’art».

Concernant un vol à domicile, la compensation financière, souligne l’avocat, «dépendra de la police d’assurance habitation qui a été contractée». « Dans les polices, la couverture du contenant et du contenu est établie, qu’il s’agisse de bijoux, d’argent, d’œuvres d’art … ». «Évidemment, plus vous déclarez, plus vous payez de prime», souligne-t-il.

Dans tous les cas, que vous ayez une assurance ou non, si vous avez été volé à domicile, vous devez agir rapidement. Voici les étapes à suivre:

N’entrez pas dans la maison et appelez la police pour signaler

Vol dans une maison à Lleida. GARDE URBAINE

Si, en rentrant chez vous, vous découvrez que la porte est ouverte, qu’il y a des signes que la serrure a été forcée ou qu’il y a une vitre cassée, n’entrez pas et n’appelez pas la police. Ainsi, les voleurs seront plus susceptibles d’être attrapés s’ils étaient encore à l’intérieur de la maison, recommandent-ils de Rastreator.

Ne touchez à rien

Déplacer les choses avant l’enquête pourrait détruire des preuves, ce qui rendrait difficile pour la police d’attraper les coupables, selon des sources de l’assureur Generali.

Faites une liste des articles volés ou endommagés

Une fois que les forces de sécurité autorisent l’accès libre à la maison, vous devez examiner chaque pièce, en plus de faire une liste aussi complète que possible de tout ce qui a été volé ou endommagé. Si vous avez des factures ou des documents prouvant les objets volés, vous devez les inclure. Ce sera très utile pour les compagnies d’assurance, expliquent-ils de Rastreator.

En revanche, si votre pièce d’identité, passeport ou permis de conduire est volé, vous devez en informer la police dans les plus brefs délais.

La police nationale retient deux jeunes pour un crime de vol avec force dans une maison POLICE

De même, si un appareil contenant des données d’accès ou des comptes confidentiels vous a été enlevé, effacez les données à distance si possible (ce qui empêchera également les voleurs de l’utiliser) et appelez les fournisseurs de compte pour vous demander des conseils. S’ils ont supprimé les données des smartphones et qu’ils avaient une carte SIM, appelez votre opérateur de téléphonie mobile, ils le conseillent de Generali.

Formaliser la plainte

Archives – Commissariat national de police de Marbella (Málaga) CNP – Archives

Dans les 72 heures suivant le vol, vous devez vous rendre à un poste de police pour déposer une plainte officielle. Vous devez y indiquer la compagnie avec laquelle vous avez souscrit une assurance habitation, si vous l’avez, et demander une copie de la réclamation pour la présenter ultérieurement à votre assureur.

Informez votre banque

Certaines des cartes de crédit saisies par la police nationale. POLICE NATIONALE

De même, si vous découvrez qu’une carte de crédit a été volée, vous devez contacter la banque dès que possible, afin qu’elle puisse effectuer les annulations nécessaires.

En revanche, si l’ordinateur ou tout autre support numérique pouvant contenir des informations pertinentes sur des données financières a été pris, il doit également être communiqué afin que les mots de passe d’accès à la banque en ligne soient supprimés.

Appelez la compagnie d’assurance avec les factures

Si vous avez une assurance habitation, contactez votre compagnie d’assurance. Ayez à portée de main la liste des objets volés, ainsi que les documents et factures; vous en aurez peut-être besoin. Bien que cela dépende du type d’assurance que vous avez contracté, la plus courante est que vous pouvez réclamer des objets volés ou endommagés (contenu) et des dommages à la maison elle-même (continent), tels que des fenêtres cassées, des portes forcées, etc.

Vérifiez votre assurance habitation

«Les risques couverts par chaque assurance peuvent varier d’une entreprise à l’autre. Par conséquent, après un vol qualifié, il est pratique de revoir les garanties que vous aviez contractées et d’évaluer si elles sont vraiment suffisantes. Parfois, payer un peu plus permet d’avoir plus de garanties », explique à ce journal Víctor López, responsable des compagnies d’assurance chez Rastreator.

Il ne faut pas oublier que les objets considérés comme ayant une valeur particulière, tels que les bijoux de qualité, les images ou les appareils électroniques, doivent être déclarés individuellement dans le contrat d’assurance pour être couverts. Dans le cas contraire, la société ne versera aucune indemnité en cas de vol. Bien entendu, le montant que vous pouvez récupérer sera dans la limite de ce qui est établi dans la police contractuelle.

Protégez votre maison

Un homme insère une clé dans la serrure d’une porte de maison. Eduardo Parra – Europa Press – Archives

Si vous souhaitez éviter une deuxième agression, il est important que vous répariez et amélioriez la sécurité de votre maison dès que possible. Commencez par réparer les systèmes de sécurité endommagés par le vol. Si les voleurs ont volé des clés, changez les serrures correspondantes.

Réclamer une indemnité

Si les voleurs sont arrêtés et condamnés, vous aurez la possibilité de réclamer une indemnisation, mais vous devrez en informer la police à l’avance, disent-ils de Generali Insurance.

Bijoux, argent, télévision … que couvre l’assurance habitation?

La police nationale détient un couple marié pour vol de bijoux. POLICE NATIONALE DE LA RIOJA

En assurance habitation, deux parties de la maison peuvent être assurées, selon Víctor López, responsable des compagnies d’assurance Rastreator. Seul le continent peut être assuré, c’est-à-dire la maison elle-même, afin que l’entreprise couvre d’éventuels dommages à la structure, aux plafonds, aux murs …

Mais vous pouvez également souscrire une assurance de contenu, qui assure également ce que nous avons à l’intérieur de la maison, qu’il s’agisse de meubles ou d’autres biens. S’ils s’introduisent par effraction dans la maison, l’assurance couvrira les dommages causés par des voleurs physiques dans la maison, mais aussi les biens volés. Si vous n’achetez une assurance que sur le continent, ce sera moins cher, mais cela ne couvrira pas le vol en premier.

Archive – Billets en euros, argent EUROPA PRESS – ARCHIVE

Les objets considérés comme ayant une valeur particulière, tels que des bijoux de qualité, des peintures ou des appareils électroniques, doivent être déclarés individuellement dans le contrat d’assurance pour être couverts. Dans le cas contraire, la société ne sera pas responsable de l’indemnisation. Certains assureurs incluent les deux parties de la maison dans la même assurance, mais d’autres non, l’utilisateur doit donc l’inclure s’il le souhaite. L’assurance habitation la moins chère avec couverture vol coûte entre 110 et 140 euros par an.

Dans le cas où le bien volé est un bijou, il existe des polices qui ne couvrent ces biens de haute valeur économique que s’ils se trouvaient à l’intérieur d’un coffre-fort, mais il y en a qui n’en sont en aucun cas responsables. De plus, le montant maximal de l’indemnisation peut aller jusqu’à 3 000 euros, mais cela dépend du cas.