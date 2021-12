Que dois-je faire si je suis un contact positif ou proche ?

28/12/2021 à 14:03 CET

Une variante Omicron marque ces dates de Noël. Selon les dernières données fournies par le ministère de la Santé, au 23 décembre 2021, ils avaient été notifiés 371 772 cas de coronavirus au cours des 14 jours précédents.

Au-delà de la nouvelle souche, les dîners de Noël, le relâchement des précautions familiales (malheureusement la famille est aussi contagieuse) ou le sentiment de fausse sécurité ont provoqué de plus en plus d’infections autour de nous.

Et maintenant, nous trouvons que qui d’autre, qui moins, a un membre de sa famille ou un ami avec Covid-19.

Cela peut vous intéresser : Qu’entend-on par contact étroit ?

Avez-vous également un membre de votre famille ou un ami qui est infecté?

En conséquence de la situation dans laquelle la variante Omicron nous a plongés, des doutes et des questions ont été déclenchés sur ce que nous devrions faire en cas de notre propre positif, la contagion d’un ami, la toux d’un parent & mldr;

Et pas étonnant. La incidence cumulée dans notre pays, il est complètement viré. Selon les données publiées par le cabinet dirigé par Carolina Darias, en Espagne, il y a 791 cas positifs pour 100 000 habitants.

Et la radiographie dans certains territoires est particulièrement préoccupante :

– En tête se trouve Valladolid, avec 1 721,50 cas à 14 jours ; suivi de Navarre, avec 1 578,54 cas pour 100 000 habitants ; Oui La Rioja, qui s’élève à 1 513,58.

Des chiffres quasi scandaleux, par rapport à chez nous. Et dans ce panorama, il est important de suivre strictement les recommandations des experts et des autorités.

En plus de ce qu’on appelle la règle des 6M (masque, lavage des mains, garder mes distances, moins de contacts, je reste à la maison si j’ai des symptômes et plus de ventilation), il est essentiel de savoir comment agir avant une contagion, un contact avec un positif ou que faire en cas d’apparition de symptômes.

Que faire si le test d’antigène dit que je suis positif ?

Commençons par soi et la possibilité que lors d’un test d’antigène les 2 lignes apparaissent et que nous soyons positifs. Comment devrions-nous procéder?

Le premier pas que nous devons faire est la décision de nous isoler. Et s’isoler de tout le monde. Ils vivent aussi avec nous à la maison. Et utilisez le masque tout le temps, mais FFP2, qui sont ceux qui protègent vraiment.

La seconde est de notifier le système de santé de votre Communauté Autonome puis de notifier toutes les personnes avec qui nous avons été au cours des 3 derniers jours. Certains seront en contact étroit et d’autres non, mais tous doivent savoir ce qu’il y a pour pouvoir prendre leurs propres décisions.

Ensuite, nous devons savoir que les personnes actuellement positives au SARS-CoV-2 doit tenir une quarantaine de 10 jours. C’est la principale mesure préventive pour contrôler la transmission de la maladie.

Pendant ce laps de temps -qui au début de la pandémie s’est établi à 14 jours et d’autres pays ont réduit à 7- le patient doit surveiller son état de santé et avant l’apparition de tout symptôme lié au coronavirus (toux, sensation de manque d’air, maux de tête & mldr;) appelez le numéro de téléphone du coronavirus.

Plus tard, bien que ces dix jours de isolement ont terminé, il est essentiel que pendant les quatre prochains jours vous continuiez à surveiller l’apparition d’éventuels symptômes. Si après dix jours les symptômes persistent vous devrez rester à la maison jusqu’à ce que 72 heures se soient écoulées depuis le dernier jour où vous avez présenté des symptômes, car jusqu’à ce moment-là, il ne cesserait d’être contagieux.

Comment dois-je m’isoler si je suis infecté?

Le ministère de la Santé recommande qu’en cas de cohabitation avec plus de personnes, les patients isolez-vous dans votre chambre en la gardant aérée et avec la porte fermée, et en évitant autant que possible d’en sortir.

Ceux qui sont positifs pour le coronavirus doivent prendre leur température corporelle deux fois par jour. Selon Santé, les meilleurs créneaux horaires se situent entre 08h00 et 10h00 le matin et entre 20h00 et 22h00 le soir.

Aussi il est conseillé d’utiliser votre propre salle de bain dans le cas où cela est possible. S’il s’agit d’une salle de bain partagée, elle doit être désinfectée après chaque utilisation pour éviter la propagation du coronavirus.

Si, pour quelque raison que ce soit, vous devez quitter la zone d’isolement (ce n’est pas recommandé), vous devez porter un masque, maintenir une distance de sécurité minimale de deux mètres et vous laver fréquemment les mains à l’eau et au savon ou au gel hydroalcoolique.

Quant au nettoyage, il est préférable d’utiliser un lave-vaisselle car il atteint des températures de désinfectant que nous ne pouvons pas supporter avec nos mains. Et si nous devons laver des verres, des assiettes et des couverts, faites-le avec l’eau la plus chaude possible.

Il est également important de ne pas secouer les vêtements et de les laver entre 60 et 90 degrés.

Pour le nettoyage quotidien des surfaces, telles que la salle de bain ou les toilettes, utilisez si possible des chiffons jetables et de l’eau de Javel (une partie d’eau de Javel à 5 ​​% pour 50 parties d’eau).

Si je suis en contact étroit avec un positif au coronavirus, dois-je m’isoler ?

Tout d’abord, vous devez identifier ce qu’est un contact proche :

– Ce sont tous ceux les personnes qui ont été en contact avec les personnes infectées pendant 48 heures avant le début des symptômes ou, dans le cas d’être asymptomatique, dès la fin du test.

– Les contacts étroits sont des personnes qui ont prodigué des soins sans mesures de protection adéquates ou qui ont été au même endroit que la personne infectée à moins de 2 mètres et pour un temps cumulé total de plus de 15 minutes en 24 heures sans mesures de protection comme un masque.

– Vous êtes également en contact étroit si tu as mangé avec une personne et a par la suite été testé positif – vous n’avez pas maintenu une distance de sécurité à table et vous êtes sans masque depuis plus de 15 minutes.

– Vous n’êtes pas en contact étroit car vous avez partagé un ascenseur, utilisé les mêmes installations, avoir une conversation ou utiliser la même imprimante, par exemple.

Dois-je agir différemment si je suis vacciné ou non ?

Eh bien, le ministère de la Santé fait une différence entre les personnes qui sont vaccinées et celles qui ne le sont pas.

Personnes vaccinées :

Même s’ils ont un contact étroit avec une personne infectée par le SRAS-CoV-2, ils n’auront pas à être mis en quarantaine, et il n’est pas nécessaire de prendre en compte la variante qui provoque la maladie. Ainsi, il faut éviter les contacts avec les personnes vulnérables, utiliser des masques dans les rassemblements sociaux, éviter les événements de masse et effectuer un test PCR dans les 10 après ce contact.

Personnes non vaccinées :

S’il s’agit d’une personne non immunisée, Oui, vous devez vous isoler pendant 10 jours à la maison.

Si je suis en contact étroit, pourrai-je rencontrer ma famille le soir du Nouvel An ?

La Commission de la santé publique est claire. « Les contacts étroits, bien qu’ils ne soient pas obligés d’effectuer cet isolement, pendant cette période de 10 jours après le dernier contact avec un cas confirmé, devraient limiter leurs activités aux indispensables, en réduisant au maximum leurs interactions sociales. »

« En plus de suivre scrupuleusement les mesures de prévention des infections au COVID-19, telles que l’utilisation de masques et de surveiller de près l’apparition éventuelle de symptômes compatibles », conclut la commission du ministère de la Santé.

Si je fais un test d’antigène, à quelle fréquence dois-je le répéter ?

Selon l’épidémiologiste de Harvard Michael Mina, «Si vous êtes infecté le 31 décembre, vous commencerez à avoir des symptômes à partir du 2 janvier, c’est-à-dire après 48 heures.

Vous serez contagieux du 4e au 9e jour et très contagieux du 5e au 6e jour.

Le test ‘Ag+’ du jour 4 au 9 janvier et ‘PCR+’ du jour 3 au jour 22«.

IMPORTANT: LES TESTS RAPIDES FONCTIONNENT AVEC OMICRON « Mais pourquoi certaines personnes restent-elles négatives les premiers jours où elles présentent des symptômes ? » C’est prévu. Symptômes non = virus contagieux

C’est littéralement le reflet du fait que les vaccins font leur travail ! VEUILLEZ LIRE pic.twitter.com/YBJvNovQXL – Michael Mina (@michaelmina_lab) 18 décembre 2021

Donc, si un contact étroit ne présente aucun symptôme, vous devez attendre trois à quatre jours pour un autotest.

S’il y a des symptômes, cela doit être fait le plus tôt possible.