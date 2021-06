Que doit faire l’Allemagne avec Leroy Sane ?

La star du Bayern Munich, Leroy Sane, a à peu près deux ans à oublier.

L’ailier merveilleusement talentueux, mais extrêmement incohérent, a subi une déchirure du LCA à Manchester City en 2019 – ce qui a probablement contrecarré un transfert précoce au Bayern Munich – puis finalement transféré en Bavière en 2020, où il vient d’avoir des hauts et des bas ridicules campagne.

Entre tout cela, Sane a joué pour l’Allemagne où son incohérence était encore une fois… cohérente.

Lors du tournoi Euro 2020, Sane s’est retrouvé principalement utilisé – et considéré – en tant que joueur de banc, mais une fois que Thomas Müller a été jugé trop blessé pour commencer contre la Hongrie, Sane a reçu l’appel.

Cela ne s’est pas bien passé.

Pas confiant sur le ballon et parfois peu concentré, Sane a lutté puissamment. Son mouvement était parfois presque inexistant et il ne montrait pratiquement aucune créativité. Pour les fans du Bayern Munich, ce sont des drapeaux rouges majeurs, mais le match de club est un sujet pour un autre jour. Pour l’instant, l’Allemagne est au centre des préoccupations et Sane n’aura peut-être pas assez de temps pour se débrouiller.

Est-il désintéressé ? Ressent-il toujours les effets de cette blessure au LCA mentionnée ci-dessus ? Est-ce que tout cela est dans sa tête ? Personne ne le sait… peut-être même pas Sane. Une chose est sûre, cependant, Joachim Löw n’a pas le temps de laisser les problèmes de Sane se régler d’eux-mêmes. Aussi haut que puisse être le plafond de Sane, Löw ne peut probablement pas l’utiliser comme point de départ.

À ce stade, Sane est fermement derrière Müller, Serge Gnabry et Kai Havertz sur la hiérarchie de la ligne de front et n’a vraiment rien fait ces derniers temps pour se distinguer de Timo Werner, Kevin Volland ou Jamal Musiala non plus.

Se rendre au stade de Wembley contre l’Angleterre est un défi assez difficile, ce sera donc une autre opportunité pour Löw de déployer son meilleur onze… mais le fera-t-il enfin ?

Il y aura des choix difficiles à faire (enfin, au moins pour Löw) : Leon Goretzka ou Ilkay Gündoğan ? Niklas Süle ou Matthias Ginter ? En choisir deux parmi Sane, Gnabry et Havertz ?

Comment Löw va-t-il gérer ces situations ? Ce qui est bien, c’est que nous n’aurons pas à attendre longtemps pour le savoir.

Et que se passe-t-il s’il ne fait pas les bons appels ? Eh bien, ce ne seront plus ses choix à faire.

Que feriez-vous avec Leroy Sane contre l’Angleterre ?

Sondage

Que feriez-vous avec Leroy Sane contre l’Angleterre ?

0%

Lancez-le et espérez que son talent transparaît. (0 voix)

0%

Utilisez-le comme un sous-marin où son rythme et ses compétences peuvent être une arme. (0 voix)

0%

Gardez-le comme une réserve profonde au cas où l’Allemagne deviendrait totalement désespérée. (0 voix)

0%

Ne l’habille même pas, il est en désordre. (0 votes) 0 votes au total Votez maintenant