Que doit faire l’Angleterre pour se qualifier et qui pourrait-elle jouer en huitièmes de finale à l’Euro 2020 ?

L’équipe de Gareth Southgate n’est pas encore tout à fait dans les huitièmes de finale (Photo: .)

L’Angleterre n’a toujours pas confirmé sa place en huitièmes de finale avant son dernier match de groupe de l’Euro 2020 contre la République tchèque mardi soir, mais elle n’est pas loin de le faire.

Après avoir battu la Croatie 1-0 et fait match nul 0-0 contre l’Ecosse, l’Angleterre occupe la deuxième place du groupe D, derrière la République tchèque à la différence de buts après sa victoire 2-0 contre l’Ecosse et son nul 1-1 contre la Croatie.

Avec la Croatie et l’Écosse sur un point, les deux équipes savent qu’elles ont besoin d’une victoire lorsqu’elles se rencontreront mardi soir pour avoir une chance de se qualifier.

Si les équipes sont à égalité de points lors de la phase de groupes, leurs places sont d’abord décidées par un tête-à-tête entre les deux équipes, puis par la différence de buts.

Tout cela signifie qu’une victoire de l’Angleterre leur garantira la première place du groupe, tandis qu’un match nul leur garantira la deuxième place car ils auront une différence de buts inférieure à celle des Tchèques.

Même avec une défaite, l’Angleterre est en bonne position pour terminer deuxième car la Croatie ne peut pas les dépasser en raison de la règle du face-à-face, bien que l’Ecosse puisse le faire si elle gagne et qu’il y a une différence significative dans la différence de buts entre l’Angleterre +1 et l’Ecosse 2.

Ensuite, l’Angleterre resterait à la troisième place et espère qu’elle sera l’une des quatre meilleures équipes troisièmes de la compétition. Quatre points sont probablement suffisants, mais cela pourrait ne pas l’être, en fonction des résultats de mercredi.

Il faudrait beaucoup de choses pour affronter l’Angleterre mardi et mercredi pour qu’ils ratent les huitièmes de finale, mais c’est possible.

Qui pourrait jouer l’Angleterre en huitièmes de finale ?

Si l’Angleterre est en tête du groupe D

Si l’Angleterre bat la République tchèque, elle affrontera les finalistes du groupe F lors des huitièmes de finale.

A ce stade, cela pourrait être n’importe laquelle des quatre équipes de ce groupe : la France, le Portugal, l’Allemagne ou la Hongrie.

Ce dernier match de 16 aurait lieu à 17 heures le mardi 29 juin à Wembley.



Raheem Sterling a marqué le seul but de l’Angleterre à l’Euro 2020 jusqu’à présent (Photo: EPA)

Si l’Angleterre termine deuxième du groupe D

Un tirage au sort mardi verrait l’Angleterre terminer deuxième et affronter le finaliste du groupe E.

Les quatre équipes de ce groupe sont également toujours en lice pour terminer deuxième, il pourrait donc s’agir de l’Espagne, de la Suède, de la Pologne et de la Slovaquie.

Cet itinéraire verrait l’Angleterre jouer à 17 heures le lundi 28 juin à Copenhague.

Si l’Angleterre termine troisième du groupe D et se qualifie

Cela devient plus compliqué car cela dépend des autres groupes qui voient leur équipe classée troisième se qualifier, mais l’Angleterre affrontera les vainqueurs du groupe C (probablement les Pays-Bas), les vainqueurs du groupe B (probablement la Belgique) ou les vainqueurs du groupe E, ce qui pourrait être l’un de la Suède, l’Espagne ou la Slovaquie.

L’affrontement avec le vainqueur du groupe C aurait lieu le dimanche 27 juin à 17h, le vainqueur du groupe B le même jour à 20h et le vainqueur du groupe E le mardi 29 juin à 20h.

Les adversaires de l’Angleterre ne seront pas décidés mardi soir, mais leur position dans le groupe D le sera lorsqu’ils affronteront la République tchèque à 20 heures à Wembley.

