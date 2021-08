Que doivent faire les investisseurs de fonds mid et small cap dans ces conditions de marché ?

Les sociétés à petite et moyenne capitalisation ont connu une performance phénoménale au cours des 18 derniers mois.

La récente frayeur sur le marché boursier, en particulier dans le segment des moyennes et petites capitalisations, a créé un peu de flottement parmi les investisseurs. Alors que les rendements à long terme de ces fonds sont toujours en territoire vert, les rendements moyens au cours du dernier mois sont devenus négatifs pour les catégories de fonds de petite et moyenne taille. « Les sociétés à petite et moyenne capitalisation ont connu une performance phénoménale au cours des derniers un an et demi. On peut envisager de tirer un profit de leur investissement, en particulier dans le secteur des petites capitalisations. Et si l’allocation dans ces segments est limitée, alors ils peuvent continuer à la détenir. Investir dans les moyennes et petites capitalisations est de nature à plus long terme et de telles fluctuations font partie intégrante de l’investissement dans ces sociétés ou fonds », déclare Harshad Chetanwala, co-fondateur de MyWealthgowth.com

En tant qu’investisseur, vous devrez être prêt à accepter une volatilité relativement plus élevée que celle des fonds à grande capitalisation. Ces entreprises sont relativement peu étudiées et largement en dehors du radar des grands acteurs institutionnels. Le rapport risque-rendement y est donc plus élevé que celui des fonds à grande capitalisation avec une énorme capitalisation boursière.

Votre exposition aux fonds de moyenne et petite capitalisation doit être conforme à votre profil de risque, mais il est généralement suggéré de ne pas leur allouer un pourcentage plus élevé de votre portefeuille. Parfois, lorsque les actions à petite et moyenne capitalisation sont les préférées du marché, les valeurs liquidatives augmentent rapidement, incitant ainsi les investisseurs à en faire trop.

« Vous pouvez envisager d’investir 10 à 20 % de votre investissement global dans des fonds à petite et moyenne capitalisation, où l’allocation aux fonds à petite capitalisation peut être limitée à environ 5 %, explique Harshad.

Votre allocation totale en actions de taille moyenne à petite peut même être affectée si vous détenez d’autres fonds diversifiés tels que des systèmes à capitalisation multiple ou à capitalisation flexible. Harshad partage une chose importante à surveiller. « Garder un œil sur la répartition des sociétés à moyenne et petite capitalisation dans le portefeuille global est important, car non seulement les fonds à moyenne et petite capitalisation, mais d’autres fonds diversifiés en actions ont également une certaine répartition dans ces sociétés. Cela peut donner une meilleure idée de l’exposition totale aux sociétés à moyenne et petite capitalisation. »

Et, en ce qui concerne la sélection des fonds, l’approche doit être la même lors du choix de n’importe quel fonds. Ne regardez que les performances à long terme et voyez si le fonds a généré des rendements de manière constante dans différents cycles de marché.

Une erreur courante que commettent de nombreux investisseurs est de continuer à ajouter des fonds de petite et moyenne taille à leur portefeuille dans un souci de diversification. L’objectif de la diversification peut être utile si vous vérifiez l’allocation sectorielle des 3 premières et les 5 premières actions détenues par les régimes pour éviter une sur-diversification. « Idéalement, vous n’avez besoin que de 1 ou 2 fonds de moyenne capitalisation et d’un fonds de petite capitalisation dans votre portefeuille, si vous souhaitez investir dans ces fonds. L’ajout de fonds supplémentaires n’aide pas car il existe de nombreuses possibilités de chevauchement dans l’univers des entreprises dans lesquelles investir », suggère Harshad.

