Comme nous discuté mardi, l’ère dot-com a encore des choses à nous apprendre 20 ans plus tard.

Source : GoodIdeas / Shutterstock.com

Bien que l’histoire ne se répète pas toujours, elle rime. Maintenant que les valorisations boursières sont plus élevées qu’elles ne l’ont jamais été et que certaines poches du marché semblent un peu mousseuses, l’environnement d’investissement actuel ressemble étrangement à la bulle Internet de 1999-2000.

Ce n’est pas nécessairement un indicateur que nous approchons d’une « rime » de ce qui s’est passé en 2000, mais cela ne signifie pas non plus que nous ne le sommes pas.

Pour cette raison, j’aimerais aujourd’hui vous montrer comment effectuer quelques tests de portefeuille simples qui pourraient vous aider à vous préparer à tous les flux entrants du marché.

Le test du portfolio : rognage, patience et timing

Nous devrions prendre quelques minutes pour réexaminer chacun de nos investissements afin de nous assurer que nous sommes toujours enthousiastes quant à chacune de leurs perspectives d’avenir.

Dans le même temps, nous devons nous assurer que notre allocation totale aux actions correspond à notre tolérance au risque et à nos objectifs d’investissement réels.

Exécutez un test simple qui ressemble à ceci : si une liquidation du marché faisait chuter mes avoirs en actions de 20 %, est-ce que je serais d’accord ? Et si mes actions chutaient de 40 %, serais-je d’accord avec ça ?

Une autre façon de poser la même question serait : qu’est-ce qui me dérangerait le plus ; rater un gain de 30%… ou subir un drawdown de 30% ?

Vous seul connaissez les réponses à ces questions, mais étant donné les valorisations exorbitantes du marché, vous devriez probablement vous les poser.

Peu importe les mesures prudentes que vous pourriez prendre, un certain niveau de regret est presque inévitable.

Si vous coupez des positions et que le marché monte en flèche au cours des 12 prochains mois, vous pourriez regretter d’avoir vendu quoi que ce soit. D’un autre côté, même si vous vendiez la moitié de vos avoirs avant une vente massive, vous regretteriez probablement de ne pas vendre encore plus.

Il n’y a pas d’approche parfaite et par tous les temps pour gérer les risques ; investir à long terme est à la fois une science et un art.

C’est pourquoi je recommande de prendre des bénéfices en cours de route, tout en continuant à investir dans les investissements les plus prometteurs que vous puissiez trouver… quel que soit l’environnement de marché.

Le timing est important, mais ce n’est pas le seul déterminant du succès d’un investissement. La patience est également essentielle.

Les actions très valorisées peuvent infliger beaucoup de souffrance car elles se « dégonflent » lors d’un marché baissier. C’est la mauvaise nouvelle.

Mais il y a une autre facette de cette histoire, qui nous est encore présentée par Kevin Landis.

Soyez audacieux… Ne soyez pas trop audacieux

Deux ans après le pic du dot-com, quand Landis Fonds de valeur technologique de première main souffrait encore d’une perte de 80 %, il s’est adressé à une conférence d’investisseurs professionnels et a cité le poète William Blake :

« Si un imbécile persistait dans sa folie, il serait sage. »

En d’autres termes, de nombreuses idées « idiotes » deviennent brillantes… finalement.

En 1900, par exemple, Ferdinand Porsche a conçu et produit la première automobile commerciale entièrement électrique. Baptisée Lohner-Porsche Electromobile, il a présenté son innovation à l’Exposition Universelle de Paris.

Source : LCO Photographie / Shutterstock.com

Une partie de la motivation de l’inventeur était sa peur que l’air que nous respirions soit « impitoyablement gâché par le grand nombre de moteurs à essence en service ».

Mais les consommateurs d’automobiles du début des années 1900 n’avaient aucun intérêt à une telle sottise ; ils voulaient plutôt des véhicules à essence.

Plus d’un siècle plus tard, Elon Musk persistait dans la folie de construire des voitures tout électriques, et les investisseurs ont récompensé son entreprise, Tesla (NASDAQ :TSLA), avec une valeur marchande de 1 000 milliards de dollars.

Même la propre carrière de Landis montre que les idées « idiotes » peuvent devenir brillantes. L’homme est toujours aux commandes du Fonds d’opportunités technologiques de première main, qui a enregistré un gain de 2 000 % par rapport aux creux de 2002.

De toute évidence, le génie et la folie partagent une relation intime. Parfois, le seul facteur qui divise les deux est l’attitude du public envers les actions.

Alors, que faut-il retenir de tout cela ?

Les investisseurs devraient tenir compte de la célèbre phrase de Faerie Queene d’Edmund Spenser :

« Soyez audacieux… Ne soyez pas trop audacieux. »

En d’autres termes, soyez assez audacieux pour acheter et maintenir des positions dans un groupe sélectionné d’« actions pour toujours » qui ont le potentiel de générer des gains de 1000% ou plus au fil du temps.

Mais ne soyez pas si audacieux que vous déteniez un portefeuille entier plein d’actions de grande valeur qui pourraient imploser pendant un marché baissier sérieux.

Salutations,

Eric Fry

A la date de publication, Eric Fry n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

