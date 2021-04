Que faire au lieu d’appeler la police

Depuis deux semaines, les Américains entendent des témoignages dans le procès de Derek Chauvin, l’ancien policier de Minneapolis accusé du meurtre de George Floyd. Ils ont vu la vidéo de Floyd disant «Je ne peux pas respirer» tout en étant maintenu au sol pendant plus de neuf minutes avant sa mort. Ils ont été témoins ou ont participé aux soulèvements qui ont eu lieu dans le pays l’été dernier en réponse à la mort de Floyd et d’autres Noirs américains aux mains de la police. Ils connaissent les noms de Breonna Taylor, Botham Jean, Tamir Rice et trop d’autres Noirs tués par les forces de l’ordre au cours des dernières années seulement.

Aujourd’hui plus que jamais, même les personnes qui avaient auparavant peu d’expérience personnelle de la brutalité policière découvrent l’histoire raciste du maintien de l’ordre et s’intéressent à d’autres moyens de protéger les communautés – sans appeler les flics. Pourtant, dans une société où la police est présentée comme la solution aux problèmes des voisins bruyants aux violences graves, il peut être difficile de savoir par où commencer.

Heureusement, les organisateurs y travaillent depuis des années. «Les personnes qui sont souvent les plus criminalisées et les plus ciblées par la police» – comme les communautés du BIPOC, les communautés pauvres, les professionnel (le) s du sexe et les immigrants – «ont déjà souvent des systèmes en place pour ne pas impliquer la police», Misha Viets van Dyk, organisatrice de la section nationale avec le groupe Montrant pour la justice raciale, a déclaré à Vox.

Les gens se rassemblent pour protester contre la mort de Daunte Wright, qui a été abattu par un policier à Brooklyn Center, Minnesota, le 12 avril Kerem Yucel / . via .

Cela signifie que de nombreuses ressources existent déjà pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur les alternatives à l’introduction des agents des forces de l’ordre – et potentiellement de la brutalité policière – dans des situations de crise. Voici quatre façons de commencer planifier ce qu’il faut faire et vers qui se tourner lorsque la police semble être la seule solution – de faire la connaissance de vos voisins jusqu’à la manière dont les communautés peuvent s’unir pour prévenir et combattre la violence.

“Si les gens se débloquent un peu et essaient, nous pouvons imaginer quelque chose de différent qui non seulement rend notre pays plus sûr, mais notre société un peu plus saine”, a déclaré Thenjiwe McHarris, membre de l’organe de direction du Mouvement pour les vies noires. Vox.

Connaissez vos voisins et votre communauté

Pour beaucoup, changer votre relation avec la police et le maintien de l’ordre commence avant même qu’il n’y ait jamais un problème. La première étape consiste souvent à connaître vos voisins, a déclaré Viets van Dyk. C’est bien de maintenir des limites – «tout le monde ne veut pas être ami les uns avec les autres», a déclaré Viets van Dyk. Mais le simple fait d’avoir une connaissance de base des personnes qui vivent à proximité peut aider à prévenir les problèmes sur la route.

Par exemple, une analyse récente des appels au 911 dans huit villes du pays a révélé que 23 à 39% concernaient des problèmes de faible priorité ou non urgents comme les plaintes relatives au bruit. Si les voisins se connaissent, ils peuvent discuter de beaucoup de ces problèmes ensemble plutôt que de faire appel à des autorités extérieures. Si vous souhaitez qu’un voisin baisse la musique pour que les enfants puissent dormir, par exemple, «j’ai constaté que souvent les gens sont plus ouverts à ce genre de choses si nous nous connaissons déjà», a déclaré Viets van Dyk.

Et s’impliquer dans votre communauté ne se résume pas à s’entendre avec les gens. Cela peut aussi signifier s’assurer que les gens de votre quartier voient leurs besoins satisfaits. «Une communauté peut empêcher beaucoup de choses comme le vol si les gens ont ce dont ils ont besoin», a déclaré Viets van Dyk. «Généralement, les gens volent des choses parce qu’ils en ont besoin et qu’ils ne peuvent pas y accéder autrement.»

La plupart des communautés ont déjà des groupes de base qui travaillent pour aider les résidents les plus vulnérables à obtenir de la nourriture, des soins de santé, un logement et d’autres nécessités. Les groupes d’entraide qui existent dans de nombreux endroits peuvent être un bon point de départ comprendre ce dont les membres de la communauté ont besoin et comment les aider. Plutôt que de penser à des alternatives à la police uniquement lorsque quelque chose de grave se produit, vous pouvez commencer par travailler à faire de votre communauté un endroit plus sûr et plus sain pour tout le monde.

Renseignez-vous sur la santé mentale et les ressources médicales locales

Les gens décident souvent d’appeler la police parce qu’une personne de leur région semble être en état d’ébriété ou en état de crise de santé mentale. Une étude réalisée en 2017 à Camden, dans le New Jersey, par exemple, a révélé que 7% des appels étaient liés à un besoin de santé mentale ou comportementale, selon le Center for American Progress (CAP).

Mais la police n’est pas formée pour traiter les problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, et les appeler peut conduire à l’arrestation et à l’emprisonnement d’une personne en crise, plutôt que de recevoir le traitement médical dont elle pourrait avoir besoin, comme l’écrivent Amos Irwin et Betsy Pearl au CAP. Plusieurs meurtres par la police ces dernières années – comme les fusillades mortelles de Walter Wallace, Jr.à Philadelphie, en Pennsylvanie, et de Daniel Prude à Rochester, New York, l’automne dernier – ont eu lieu lorsque des agents des forces de l’ordre ont rencontré une personne en crise de santé mentale.

Au lieu de la police, un nombre croissant de villes disposent d’équipes d’intervention en cas de crise composées de travailleurs sociaux, de conseillers et d’autres personnes formées pour aider les personnes ayant des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie. À Eugene, dans l’Oregon, par exemple, un programme appelé CAHOOTS envoie des spécialistes formés pour aider les gens à faire face à des crises liées à la santé mentale ou à la consommation de substances, et les oriente vers d’autres services ou traitements, comme Roge Karma l’a rapporté à Vox.

Le programme est quelque peu unique en ce qu’il s’associe à la police, et les appels au 911 qui impliquent des crises de santé mentale ou des événements connexes – environ 20 pour cent de tous les appels – peuvent être acheminés directement vers l’ACHOOTS. Mais des villes comme San Francisco, Oakland et Minneapolis envisagent également le modèle CAHOOTS. D’autres régions, comme New York, disposent d’équipes de crise mobiles qui peuvent intervenir si quelqu’un a besoin d’aide.

Le répertoire Don’t Call the Police répertorie les alternatives à la police pour de nombreuses villes américaines, et les lecteurs peuvent soumettre des services dans leur région à ajouter à la base de données. (Certains services de crise impliquent la police s’ils croient que quelqu’un est en danger imminent; N’appelez pas la police indique dans ses listes si un appel particulier peut entraîner une notification à la police.)

Bien que toutes les communautés n’aient pas le même niveau de services de santé mentale, a déclaré Viets van Dyk, si quelqu’un est en crise, c’est souvent le cas qu ‘«il y a des gens qui sont capables de désamorcer ces situations» – sans impliquer la police.

Adopter une approche communautaire pour mettre fin à la violence et protéger les personnes

Bien que de nombreux appels à la police concernent des plaintes relatives au bruit ou d’autres problèmes mineurs, certains concernent des situations plus graves et potentiellement dangereuses. Le service de police de la ville de New York, par exemple, reçoit chaque jour près de 600 appels concernant des incidents potentiels de violence domestique. Dans le même temps, le public accorde une attention croissante ces dernières années aux agressions et aux violences commises par les agents eux-mêmes. L’officier de police d’Oklahoma City, Daniel Holtzclaw, par exemple, a été condamné en 2016 pour avoir agressé sexuellement huit femmes de couleur (il a également été accusé, mais non condamné, dans cinq autres agressions). Et une analyse d’Associated Press a révélé qu’entre 2009 et 2014, 990 policiers ont perdu leurs badges pour inconduite sexuelle – et ce n’étaient que ceux qui ont été sanctionnés.

Pour cette raison, entre autres, de nombreux survivants hésitent à appeler la police en cas de violence sexuelle ou domestique. «Pour beaucoup d’entre nous qui ont vécu ce genre de violence, nous savons que nous n’obtenons généralement pas justice de cette façon», a déclaré Viets van Dyk.

Les gens se rassemblent après avoir entendu la nouvelle de la décision du grand jury du Kentucky d’inculper l’un des trois agents du département de police du métro de Louisville impliqués dans la fusillade mortelle de Breonna Taylor à Cincinnati, Ohio.Jason Whitman / NurPhoto via .

Cependant, les groupes qui prônent la justice réparatrice et d’autres approches non carcérales réfléchissent depuis longtemps à des façons dont les gens peuvent s’aider mutuellement à se protéger. Par exemple, le Bay Area Transformative Justice Collective a développé l’idée de «pods»: «Votre module», écrit le groupe, «est composé des personnes que vous appelleriez si la violence, le mal ou les abus vous sont arrivés; ou les personnes à qui vous feriez appel si vous vouliez de l’aide pour assumer la responsabilité de la violence, des préjudices ou des abus que vous avez commis; ou si vous avez été témoin de violence ou si une personne qui vous est chère était violente ou maltraitée. »

Le collectif a une feuille de travail pour aider les gens à cartographier leurs «pods», afin qu’ils sachent à l’avance à qui ils peuvent faire appel s’ils ou quelqu’un qu’ils connaissent est en danger. Identifier les personnes dans votre vie sur lesquelles vous pouvez compter peut vous aider si vous faites face à des abus ou des préjudices, note Viets van Dyk: «Je me suis senti beaucoup plus en sécurité dans des situations où les choses étaient un peu floues à la maison en sachant que j’ai un ami que je peut rester avec si besoin est. Dans le même temps, il ne devrait pas être de la seule responsabilité des survivants de déterminer comment se protéger: «Nous avons des responsabilités envers notre communauté» pour nous assurer «que les gens ne se font pas de mal», a déclaré Viets van Dyk.

Cela signifie apprendre à soutenir les survivants – et, potentiellement, comment intervenir auprès des auteurs pour les responsabiliser. Heureusement, un certain nombre d’organisations offrent des ressources et des formations pour aider les gens à faire cela. Par exemple, les Oakland Power Projects, une initiative de l’organisation pour l’abolition de la police Critical Resistance, a offert une formation aux agents de santé et aux membres de la communauté sur la manière de réagir aux crises sans appeler la police. D’autres groupes offrent des formations sur l’intervention des témoins et d’autres ressources pour aider les gens à réagir aux cas de racisme ou autre harcèlement sans impliquer la police. Et la boîte à outils des interventions créatives, élaborée par des organisations de la région de la baie de San Francisco, offre des conseils sur les approches communautaires qui traitent et s’efforcent de remédier aux causes profondes de la violence.

Lorsque la police arrive sur une scène, elle ne fait souvent rien pour résoudre les problèmes plus profonds qui peuvent conduire à la violence, a déclaré Mohamed Shehk, directeur des campagnes de Critical Resistance, à Vox. Mais si les communautés se réunissent pour vraiment examiner ce qui a causé la crise ou le conflit en premier lieu, cela peut conduire à «un processus beaucoup plus transformateur de réduction de la violence à long terme», a déclaré Shehk.

Recherchez des ressources pour en savoir plus

Critical Resistance n’est qu’un des nombreux groupes qui offrent des ressources accessibles au public pour aider les gens à se renseigner sur les alternatives au maintien de l’ordre dans leurs communautés. D’autres incluent Transform Harm, un centre créé par l’activiste Mariame Kaba avec des articles sur la justice réparatrice, la responsabilité communautaire, et plus encore; et INCITE !, un réseau de féministes de couleur qui a développé des outils téléchargeables sur l’arrêt de la violence policière et plus encore. Dans l’ensemble, lorsqu’il s’agit de réfléchir à des moyens de créer des communautés sûres sans l’intervention de la police, «les féministes noires et autochtones ont déjà fait beaucoup de ce genre de travail», a déclaré Viets van Dyk.

Se présenter pour la justice raciale a également un organigramme de questions à réfléchir avant d’appeler la police. Par exemple, les gens peuvent se demander: «Puis-je gérer cela par moi-même?» ou “Y a-t-il un ami, un voisin ou quelqu’un que je pourrais appeler pour m’aider?”

Et au-delà de la lecture par eux-mêmes, les personnes intéressées par des alternatives à la police peuvent également s’impliquer dans des groupes de leur région, qu’il s’agisse d’un chapitre SURJ (qui se concentre spécifiquement sur l’aide aux Blancs dans la lutte contre la suprématie blanche), d’un groupe d’entraide ou d’une autre organisation.

Ils peuvent également se renseigner sur les processus budgétaires locaux, étatiques et fédéraux, afin de savoir comment l’argent est alloué à la police ainsi qu’aux services tels que la santé mentale et le logement, a déclaré McHarris. Et ils peuvent en apprendre davantage sur des efforts tels que la loi fédérale BREATHE, qui redirigerait l’argent des organismes fédéraux chargés de l’application de la loi vers le soutien aux jeunes et à d’autres services, tout en encourageant les États à financer des alternatives au maintien de l’ordre.

«Nous devons expérimenter en investissant dans des infrastructures réelles qui peuvent réellement traiter les causes profondes des dommages, qui se soucient réellement de la réparation et de la réhabilitation et non de la punition», a déclaré McHarris. «Les gens ordinaires qui vivent dans des communautés devraient avoir leur mot à dire sur ce que cela signifie non seulement pour arrêter et interrompre le préjudice, mais aussi pour créer un sentiment de justice.»