Que faire avec les actions AAPL lorsque les actions éclatent

Pomme (NASDAQ :AAPL) est en mouvement. Le mercredi 17 novembre, les actions sont finalement sorties d’une fourchette de négociation induite par les bénéfices. L’impact sur la performance du secteur a été immédiat et évident. En fait, cela a aidé le secteur technologique à tenir bon, même si de fortes prises de bénéfices ont fait baisser d’autres domaines. Donc, si vous avez détourné les yeux des actions AAPL, il est maintenant temps de revenir.

Pour construire le cas haussier ici, examinons de plus près ce géant de la technologie sur plusieurs périodes. Pour cette analyse, nous adopterons une approche descendante, passant de l’hebdomadaire à l’horaire.

Voici ce que vous devez savoir sur les actions AAPL à l’avenir.

La vue d’ensemble de l’action AAPL

Actuellement, l’action AAPL est en hausse d’environ 16% depuis le début de l’année (YTD), ce qui n’est pas si impressionnant par rapport aux bénéfices qui règnent ailleurs. Par exemple, le S&P 500 est en hausse de 25 % tandis que le secteur de la technologie est en hausse d’environ 30 %.

Malgré cette sous-performance, la tendance hebdomadaire reste haussière. Nous avons une série de hauts et de bas pivots plus élevés, avec des prix supérieurs aux moyennes mobiles de 20 semaines, 50 semaines et 200 semaines. Bien que l’élan n’ait pas augmenté ou n’a pas été aussi impressionnant que l’ascension des semi-conducteurs, il n’a pas non plus montré de signes avant-coureurs. Au cours des six dernières semaines, l’action AAPL est revenue tranquillement à la résistance et se situe désormais à une distance frappante de son ancien sommet.

Donc, avec la vue d’ensemble maintenant correctement cadrée, examinons la période quotidienne.

La genèse de la récente fourchette de négociation d’Apple remonte au rapport sur les résultats du mois dernier. Les prix ont éclaté juste avant les nouvelles, puis ont baissé le jour suivant. Ce tapis a mis l’optimisme sur la glace – et il a fallu trois semaines aux taureaux pour trouver leur place. Pendant ce temps, la moyenne mobile à 50 jours s’est inversée pour refléter l’élan perdu de la tendance intermédiaire. Cela dit, une note positive pendant la pause était le manque de jours de distribution. Les jours de baisse occasionnels qui survenaient manquaient de force et facilitaient le pari sur une éventuelle cassure à la hausse.

La résistance à 152,50 $ s’est maintenue tout au long de la consolidation, ce qui en fait le niveau évident qui devait être retiré avant que l’élan ne revienne. Hier, nous l’avons vu. Le rallye de 1,65% a fait de l’action AAPL un titre exceptionnel au cours d’une session qui a vu la plupart des secteurs faiblir. Le volume a dépassé les 88 millions d’actions, ce qui en fait la séance de négociation la plus active depuis les résultats.

Bien qu’AAPL puisse manquer de l’élan passionnant de ses premières années, le stock le compense avec ses mouvements plus cohérents. La cassure d’hier était un signal aussi clair que vous verrez qu’une nouvelle reprise s’amorce.

Au risque de sur-analyser, regardons brièvement le graphique horaire.

Action AAPL : l’heure et un commerce

Passer à une période plus courte apporte plus de détails à l’image. Des schémas qui n’étaient peut-être pas aussi apparents deviennent souvent plus clairs. À cette fin, voici trois développements clés qui attirent mon attention sur le graphique horaire.

Tout d’abord, les gains sur le tapis qui ont nié la tentative d’évasion du mois dernier.

Deuxièmement, les semaines suivantes de mouvement latéral entre 146 $ et 152,50 $.

Et troisièmement, le succès final d’hier avec la rupture de la fourchette et le démarrage d’une nette tendance haussière horaire.

Le marché des options offre de nombreuses façons de capitaliser sur une rampe de fin d’année en actions AAPL. En raison de la volatilité implicite plus faible, optons pour un spread d’achat haussier.

L’échange: Achetez l’appel haussier de 155 $/160 $ de décembre pour 1,75 $

Vous risquez 1,75 $ pour avoir la chance de gagner 3,25 $ si les prix dépassent 160 $ à l’expiration. Si vous souhaitez rendre le commerce plus conservateur et donner à AAPL plus de temps pour faire le pas, envisagez les options de janvier. Le compromis est que vos bénéfices seront plus lents.

A la date de publication, Tyler Craig était depuis longtemps AAPL. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

