Que faire contre la piqûre de la mouche noire qui se propage en Espagne ?

14 juin 2021 à 08:04 CEST

La mouche noire a intensifié sa présence en Espagne ces dernières années et cela multiplie les désagréments pour la population, notamment avec l’arrivée des températures élevées. Le nombre de personnes qui se présentent aux services de santé victimes de la piqûre de cet insecte est en augmentation.

Contrairement à d’autres insectes, comme le moustique tigre (qui préfère les eaux stagnantes), la mouche noire est plus à l’aise dans l’eau propre. Les rivières avec des plantes aquatiques sont l’un de leurs habitats préférés.

Mais l’augmentation des surfaces irriguées favorise aussi l’implantation de la mouche noire, qui, loin d’être une espèce invasive, est indigène, bien que ses populations se soient considérablement accrues.

Le docteur en pharmacie et diplômé en nutrition humaine et diététique et optique Marián García, auteur du blog boticariagarcia.com, explique que la morsure de mouche noire est en fait une morsure, car « ils ont une bouche en forme de scie, avec laquelle ils font une plaie dans la peau dans laquelle ils inoculent de la salive, laissant pour rappel un point rouge central accompagné d’inflammation & rdquor ;.

Mais « cette salive n’est pas n’importe quelle salive. Il est conçu au millimètre près et contient des substances anesthésiques, vasodilatatrices, anticoagulantes et antithrombine, qui agissent comme une bombe fumigène : d’une part, ils veillent à ce que l’hôte ne ressente pas de douleur au moment de la morsure, mais en même temps, ils empêchent la coagulation du sang et favorisent une augmentation du flux sanguin dans la zone, ajoute García.

Cette anesthésie ne durera pas longtemps, car normalement, à la tombée de la nuit, elle commence à faire mal ou à démanger, et peut même provoquer un œdème.

Quel répulsif utiliser pour éviter de se faire piquer ?

Avant de parler des gestes à adopter en cas d’une (ou plusieurs) piqûres, il est préférable de commenter ce qu’il faut faire pour ne pas en arriver là. Comme toujours, la prévention est la meilleure solution.

“Aiment tenir à distance leurs cousins, les moustiques et les moustiques tigres, l’utilisation de DEET (diéthyltoluamide) est recommandée, “Dans ce cas, à des concentrations élevées, au moins 45% ou plus & rdquor;. « Le biocide citriodiol pourrait également être efficace à des concentrations élevées », ajoute le médecin.

Il existe de nombreuses marques commerciales à visiter. Comme on peut le voir, il n’existe pas de produit spécifique pour cet insecte.

Au-delà des répulsifs, il faut « Évitez de marcher près des lits des rivières où vivent les mouches noires tôt le matin et l’après-midi, qui sont ses préférées, et quand on le fait, que ce soit avec des bottes, des chaussettes, un pantalon long et une chemise à manches longues & rdquor;, ajoute-t-il. Mieux s’il s’agit de couleurs claires pour mieux observer la présence éventuelle d’insectes sur nous.

Que faire en cas de piqûre ?

En premier lieu, éviter de gratter la plaie, car cela ne fera qu’empirer les choses. De plus, le médecin conseille «utiliser de la glace pour diminuer l’inflammation & rdquor;. De même, outre l’utilisation de crèmes ou d’onguents émollients, l’utilisation d’anti-inflammatoires, d’antihistaminiques ou de corticoïdes peut être évaluée en fonction des symptômes et des caractéristiques.

Si des réactions allergiques sont observées, en particulier dans des endroits autres que la morsure, comme un gonflement des lèvres ou une difficulté à avaler, vous devez vous rendre aux urgences.

Le facteur le plus positif concernant la mouche noire est qu’elle ne transmet généralement pas de maladies graves. Ce n’est que dans des pays très éloignés de l’Espagne qu’ils peuvent devenir vecteurs d’un parasite qui provoque la cécité des rivières.

Marián García fait remarquer que les méthodes les plus conseillées pour éviter l’implantation de ce fléau dans les rivières espagnoles sont la lutte biologique contre les larves utilisant des spores de la bactérie Bacillus thuringiensis sérotype israelensis. « C’est un bioinsecticide qui se ‘mange’. Une fois à l’intérieur de la larve, elle provoque des déséquilibres osmotiques qui brisent la paroi de l’intestin, produisant une septicémie et provoquant la mort”, explique-t-il.

En revanche, les contrôles chimiques utilisant des insecticides « sont généralement déconseillés car ils ont une efficacité limitée et ne sont pas sélectifs ».

