Que faire dans la vingtaine pour prendre sa retraite avant 40 ans? Est-ce vraiment possible?

Vous en avez assez du travail 9-5? Et vous voulez prendre votre retraite au début de la quarantaine ou même plus tôt? Eh bien, vous n’êtes peut-être pas le seul à penser à cette ligne. Les discussions autour de la retraite avant les années 40 peuvent être relativement nouvelles pour l’Inde, car la mentalité prédominante ici est de prendre sa retraite à 60 ou 58 ans. Mais aux États-Unis, presque un mouvement aimable de retraite anticipée est en cours. De nombreuses personnes ont tenté d’atteindre cet objectif de prendre leur retraite à 40 ans. Avant de vous fixer un tel objectif, cependant, vous devez vous poser quelques questions: est-ce que je veux vraiment prendre ma retraite avant 40 ans? Est-ce vraiment possible? Récemment, lors d’un événement en ligne axé sur les investisseurs de détail ‘Thrive’ organisé par Groww, CA Rachana Ranade a approfondi ce sujet avec des informations intéressantes. Voici un résumé et des points clés de sa session qui peuvent vous aider si vous prévoyez également de prendre votre retraite avant 40 ans.

«Aux États-Unis, ce mouvement (de prendre sa retraite avant les années 40) a commencé de manière très prédominante là où les gens étaient plus intéressés à slog, à gagner, à dépenser avec des efforts très conscients, puis à essayer d’économiser beaucoup d’argent et à prendre leur retraite plus tôt. Dit Ranade. Elle a ajouté que ce mouvement s’appelait FIRE – Financial Independence & Retire Early – mouvement. Il y avait deux éléments de ce mouvement: l’indépendance financière et la retraite anticipée.

Sans indépendance financière, on ne peut pas prendre une retraite anticipée. Mais que signifie cette indépendance financière? Il existe plusieurs interprétations de l’indépendance financière:

1. L’indépendance financière repose essentiellement sur le principe qu’au lieu de travailler pour de l’argent, l’argent devrait travailler pour vous. On dit que lorsque votre revenu passif est supérieur à votre revenu actif, vous pouvez dire que vous avez acquis une indépendance financière.

2. Vous n’avez pas à dépendre d’un emploi 9-5. Il devrait y avoir d’autres sources de revenus pour vous.

Le mouvement FIRE était basé sur trois paramètres: l’épargne extrême, la frugalité et la génération d’un revenu passif.

Vous avez peut-être entendu parler de la règle des 50-30-20, qui signifie essentiellement que 50% de vos revenus doivent être consacrés à vos besoins, 30% aux besoins et 20% à l’épargne. Si vous suivez cette règle, Ranade a déclaré que vous ne pourrez peut-être pas prendre votre retraite avant 40 ans. Pour cela, le mouvement FIRE a prescrit que 50 à 70% du revenu total devrait être consacré à l’épargne. Alors, quelles sont les trois étapes à suivre pour prendre votre retraite avant 40 ans? Les enseignements du mouvement FIRE peuvent être résumés en trois points:

Tout d’abord, déterminez votre pourcentage d’épargne: vous devez être prêt à épargner jusqu’à 50 à 70% de votre revenu total.

Deuxièmement, calculez votre corpus de retraite cible. Vous vous demandez combien vous auriez besoin à la retraite? Eh bien, Ranade a dit que sous FIRE, ils ont donné une formule pour calculer ceci: multipliez les dépenses annuelles totales par 25 pour trouver le corpus de retraite dont vous pourriez avoir besoin. Par exemple, si vos dépenses annuelles sont de Rs 10 lakh, vous auriez besoin de Rs 10 Lakh x 25 = RS 2,5 crore en tant que fonds de retraite sous FEU.

Troisièmement, découvrez combien de temps vous faudra-t-il pour atteindre l’objectif.

Trois approches sont prescrites sous FIRE:

FEU maigre: Essayez de minimiser vos dépenses et de maximiser vos économies.

GROS FEU: Dépensez un peu plus. En vertu de cela, vous pourrez prendre votre retraite plus tôt, mais pas aussi tôt que vous le souhaitez.

Barista FEU: En cela, vous économisez suffisamment d’argent qui vous permettra de prendre une retraite anticipée. À l’âge de 26-28 ans, essayez d’obtenir autant d’argent pour gérer votre propre entreprise / démarrage. Si votre démarrage clique, vous pourrez peut-être prendre votre retraite avant 40 ans.

Tous les concepts ci-dessus ont été rendus célèbres aux États-Unis. Mais dans le contexte indien, vous pouvez également calculer ce dont vous avez besoin pour prendre une retraite anticipée. Tout en faisant toutes ces choses, vous devez suivre certains points pour prendre une retraite anticipée:

Redirigez vos cadeaux en espèces ou votre argent de poche. Mieux vaut les mettre sur un compte bancaire ou investir. Planification de carrière: Planifiez votre carrière très tôt. Commencez à planifier dès le plus jeune âge. Si vous exécutez bien votre plan, les chances de succès et d’atteindre l’objectif seront assez élevées. Évitez ou ayez une dette minimale. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la carte de crédit est un must. Eh bien, la carte de crédit est une bonne chose si vous dépensez judicieusement. Mais si vous utilisez votre carte de crédit sans réfléchir, ce sera très mauvais pour vous. Si possible, essayez d’éviter une dette si ce n’est pas vraiment nécessaire. Réduisez vos dépenses. Pour cela, suivez une «formule magique: au lieu de suivre la formule« Revenu-Dépenses = Épargne », suivez la formule« Revenu-Épargne = Dépenses ». Autrement dit, définissez un objectif d’épargne sur tout ce que vous gagnez et dépensez le montant restant. Dans ce cas, vous serez en mesure d’atteindre le concept de FEU au bon âge. Assurez-vous: vous devez le faire pour que vos personnes à charge soient prises en charge en cas d’urgence. Si vous n’êtes pas assuré, tout ce que vous avez épargné pendant une longue période peut faire l’objet d’un tirage au sort en cas d’urgence médicale dans la famille.Construire un fonds d’urgence: peu importe combien vous investissez ou gagnez, un fonds d’urgence est quelque chose qui Avoir un plan de secours: si un plan ne fonctionne pas, vous devriez avoir un autre plan pour atteindre votre objectif pour faire face à des situations qui peuvent échapper à votre contrôle.

Ranade a également suggéré de ne jamais retirer les intérêts gagnés sur un dépôt. Laissez-le rester investi pour gagner des intérêts sur les intérêts.

Comment diversifier son portefeuille

Ranade a partagé différents scénarios de cas pour expliquer comment diversifier le portefeuille:

Si vous êtes un jeune salarié sans personne à charge:

50% de fonds propres, 20% d’actions directes, 10% d’ETF indiciel, 10% de fonds internationaux et 10% de liquidités. Vos investissements maximum devraient être en actions. Il existe une règle empirique: «100 ans» devrait être la proportion de votre investissement en actions.

Si vous êtes le seul gagne-pain de la famille et que 2 enfants vont à l’école:

40% en fonds propres / fonds propres directs; 20% en ETF indiciel, 15% en FD, 15% en régime de dette et 10% en régime liquide.

Famille à revenu unique avec enfants adultes non encore installés

30% de fonds propres, 10% d’actions directes, 20% d’ETF indiciel, 20% de Bank FD, 20% de dette, 10% de liquidités

Elle a dit que ce qui précède ne sont que des exemples car il n’y a pas de règle empirique. S’il en avait été ainsi, pourquoi y aurait-il eu des gestionnaires de portefeuille? Plaisanta Ranade.

Vous devriez vérifier en fonction de vos propres antécédents, puis vous pourrez décider de la manière de diversifier votre portefeuille.

Grande question: pourquoi voulez-vous prendre une retraite anticipée?

Ranade a déclaré qu’avant de fixer un objectif de retraite anticipée, vous devriez vous demander pourquoi vous voulez prendre une retraite anticipée? Est-ce vraiment nécessaire. Vous devriez vous demander: si vous aimez votre travail? Vous en êtes passionné ou pas? La vie est incertaine. C’est un concept sain. «Les gens deviennent fous de gagner de l’argent. Ne fais pas ça. Je pense que si vous faites un travail que vous aimez, prendre votre retraite à 50 ans ou même prendre votre retraite à 60 ans ne sera pas un problème », a-t-elle conclu.

Thrive by Groww est une initiative visant à amener les esprits les plus intelligents de l’Inde à parler d’argent. Destiné aux investisseurs particuliers, l’événement virtuel s’est tenu le 20 mars 2021.

