Que faire dans Metroid Dread lorsque vous êtes coincé

Peut-être que vous jouez à Metroid Dread depuis qu’il est sorti sur Nintendo Switch le 8 octobre, mais mettez-le de côté par frustration d’être coincé dans le dang game. Ou c’est juste moi ? Bonne nouvelle : vous n’êtes pas vraiment bloqué. Il est tout simplement facile de ne pas réaliser quels blocs sont destructibles pendant que vous explorez.

Sur Internet, il y a des plaintes de joueurs bloqués ou « bloqués » et incapables de progresser pour des raisons de gameplay. Peut-être que vous n’avez pas de mise sous tension désignée, ou que vous vous êtes trompé de direction. Dans Metroid Dread, vous avez ces deux possibilités et la couche supplémentaire de prise de vue de l’environnement pour trouver votre chemin. Ainsi, lorsque vous êtes « bloqué », ce n’est pas un blocage permanent, c’est simplement la façon dont le jeu vous fait savoir que vous avez probablement manqué quelque chose et que vous devez revenir en arrière pour vérifier votre environnement.

Cela se produit à divers niveaux, de la zone de départ à Ghavoran et à peu près partout entre les deux. Ce softlock perçu agace tellement certains joueurs qu’ils redémarrent Metroid Dread car ils supposent qu’il n’y a aucun moyen de progresser davantage. Il y a même de nombreuses vidéos YouTube en cours de téléchargement, les deux joueurs étant verrouillés et montrant comment résoudre le problème de progression errant.

Metroid Dread vous dit très tôt – au premier niveau, en fait – que certains blocs destructibles sont cachés, mais c’est tout le problème. Parfois, ces blocs semblent identiques aux blocs non destructibles. Cela peut prêter à confusion, car il n’y a aucun moyen de savoir quels blocs d’un niveau donné sont destructibles car ils se ressemblent tous. Je veux dire, vous pouvez passer des heures à courir entre différentes zones, en pensant que vous êtes coincé alors que tout ce que vous avez vraiment besoin de faire est de tirer sur le sol stupide.

Cela fait partie de la conception de Metroid Dread, c’est un Metroidvania et tout. Découvrir de nouvelles routes est inhérent au genre. Mais en tant que personne ayant une vision gravement affectée, il m’est difficile de remarquer les moindres détails et différences, y compris lorsque j’explore Metroid Dread. Et laissez-moi vous dire que ce n’est pas amusant quand un jeu vidéo vous rappelle votre handicap.

Le membre du personnel de Kotaku, Ari Notis, a eu une expérience similaire, surtout après avoir frappé la région de Cataris. Après avoir quitté l’ascenseur, la plupart des joueurs se dirigent vers la droite, mais pour progresser réellement, vous êtes censé tirer sur le mur vers la gauche. Notis a dit que les blocs ne sont pas assez télégraphiés.

« Vous ne pouvez pas rechercher un guide pour ce genre de choses parce que tout le monde passe par Metroid Dread à son propre rythme », a déclaré Notis à propos de son expérience avec le jeu. « Comment j’ai compris ? Je ne sais pas, j’ai juste tiré au hasard sur quelque chose et ça a ouvert quelque chose d’autre et je me suis dit : ‘Oh, mon idiot.’ »

Donc que fais-tu? Cela va sembler drôle, mais… tirez juste sur de la merde au hasard. Tirez sur le sol, le plafond, les murs devant et derrière vous, tout et n’importe quoi. Finalement, vous détruirez un bloc dans un coin et progresserez à nouveau.

Ce softlock n’est pas lié à un bug récent de Nintendo trouvé dans Metroid Dread qui bloque la progression dans certaines conditions. La société a déclaré qu’un correctif arriverait d’ici la fin octobre pour résoudre le problème et a publié un guide rapide sur ce qu’il faut faire si vous rencontrez le bogue. (Mettre à jour le jeu.)