Que faire de la panique du marché

Les actions récupèrent une partie de leurs pertes de vendredi… un nouveau record sur le marché obligataire… les technologies étonnantes de demain arrivent rapidement

La nouvelle d’une variante de Covid fortement muté, désormais nommée « Omicron », a terrifié le marché vendredi.

Le Dow Jones a perdu plus de 1 000 points au cours de la négociation, terminant en baisse de 905 – son pire jour de toute l’année.

C’était un cas classique de peur instinctive.

La citation ci-dessous de vendredi dernier illustre cela. J’ai mis en gras la phrase révélatrice.

De Yahoo! La finance:

Les scientifiques disent que la nouvelle souche B.1.1.529 est préoccupante car elle abrite un grand nombre de mutations trouvées dans d’autres variantes – y compris la variante Delta à propagation rapide qui a explosé pendant une grande partie de l’été – et elle semble se propager rapidement. Bien qu’il n’y ait pas encore de preuves, les responsables de la santé craignent que la variante mutante puisse diluer ou résister à l’efficacité des vaccins.

*** Vendredi, Wall Street a fait ce qu’il fait souvent – ​​paniquer d’abord avant d’évaluer

Malheureusement, la faible liquidité a agi comme de l’essence sur un incendie, exagérant l’impact de la panique.

Étant donné le statut de « jour férié » de facto du Black Friday, il y avait peu de participants actifs au marché. Ainsi, les actionnaires paniqués cherchant à vendre n’avaient pas le volume habituel d’acheteurs.

Les teneurs de marché ont dû élargir l’écart entre les prix « offre » et « demande » pour attirer les acheteurs hors de la ligne de touche, ce qui a entraîné de nombreuses « baisses ».

C’est un moyen classique de perdre de l’argent.

Sur cette note, voici l’investisseur légendaire, Louis Navellier, commentant en temps réel vendredi dernier :

Si vous allez trader un ETF aujourd’hui, vous pourriez payer des spreads de 5%, 10%, 15%. C’est pourquoi les marchés se creusent. Les écarts s’élargissent. Si vous vendez alors qu’il n’y a personne, vous êtes pris au piège. Il est donc dommage que cette nouvelle liée au Covid éclate au lendemain de Thanksgiving, alors que la liquidité est très mauvaise… Je ne veux pas que vous vous inquiétiez de ces girations. Parce que vendre sur des marchés étendus n’est pas sage. Les marchés sont liquides, mais ils sont liquides avec une forte décote comme ils le sont aujourd’hui… De toute évidence, il y aura beaucoup de gros titres sauvages là-bas, beaucoup de mouvements extrêmes. Mais il est très, très imprudent de trader aujourd’hui, en particulier les ETF… Les marchés peuvent paniquer de temps en temps, mais en fin de compte, tout revient à « qu’avez-vous fait pour moi dernièrement ? » concentré sur qui a les gains.

*** Ce n’est pas seulement le marché qui a paniqué – les dirigeants mondiaux sont également passés à l’action vendredi, incitant l’OMS à demander le calme

De MarketWatch :

L’Organisation mondiale de la santé supplie les dirigeants mondiaux de ne pas s’engager dans des réactions instinctives à une nouvelle variante du coronavirus qui cause le COVID-19 qui a émergé en Afrique du Sud, car un certain nombre de pays ont immédiatement annoncé des interdictions de voyager en provenance de ce pays et certains de ses voisins.

Et voici d’autres extraits du Wall Street Journal :

L’Union européenne a déclaré vendredi qu’elle proposerait d’activer un « frein d’urgence » pour arrêter les voyages en avion entre le bloc des 27 pays et la région de l’Afrique australe, citant des inquiétudes concernant B.1.1.529. Plusieurs États membres ont déjà décidé d’imposer des restrictions, à la suite du Royaume-Uni et de plusieurs pays d’Asie, dont Singapour, Hong Kong et le Japon. Le ministre sud-africain de la Santé, Joe Phaahla, a déclaré que les restrictions de voyage étaient injustifiées. Il a déclaré qu’il n’y avait aucune indication que les vaccins Covid-19 actuels ne protégeraient pas contre les maladies graves causées par la nouvelle variante ou qu’il rendait les gens plus gravement malades que d’autres souches.

Injustifiée ou non, il semble que de nos jours, la « panique » soit la réponse la plus sûre si vous êtes un décideur politique. C’est ce que nous voyons.

*** Au moment où j’écris lundi matin, les marchés se redressent comme Louis l’a suggéré

Au moment où j’écris en début d’après-midi, le Dow Jones est en hausse de près de 1%, tandis que le Nasdaq progresse de 2%. Les gains surviennent après que le président Biden a déclaré que les verrouillages ne seraient pas nécessaires pour le moment.

C’est la décision logique puisque nous ne savons actuellement pas si la variante Omicron est plus transmissible ou plus mortelle.

En fait, le premier médecin sud-africain à tirer la sonnette d’alarme concernant Omicron a qualifié ses symptômes d’inhabituels mais légers.

Et, ce matin, Seeking Alpha a rapporté : « D’autres scientifiques et responsables de la santé sud-africains ont également déclaré qu’il n’y avait aucun signe jusqu’à présent qu’Omicron ait conduit à une maladie plus grave.

Revenons à Louis pour savoir où va le marché à partir d’ici. De ce matin Bénéfices accélérés mettre à jour:

Personnellement, je préfère laisser la poussière retomber et ne pas réagir instinctivement aux gros titres… Pourtant, je sais qu’il y a eu des inquiétudes quant à une correction imminente du marché, étant donné que tous les principaux indices sont surachetés. Les marchés boursiers subissent généralement une correction de 10 % environ chaque année. Mais même si la variante COVID-19 Omicron est utilisée comme excuse pour corriger certaines actions cycliques, je pense que toute correction significative sera reportée à février. Le fait est que décembre est un mois saisonnier fort pour le marché boursier. Le S&P 500 s’est historiquement bien redressé de Thanksgiving à la fin de l’année, affichant des gains de 76% du temps depuis 1995. Maintenant, nous pourrions voir plus de consolidation dans les semaines à venir, mais décembre est le moment idéal pour ajouter plus d’argent au marché boursier avant une autre poussée saisonnière en janvier. Les gens verseront de nouveaux fonds de pension sur le marché dès le début de 2022… Donc, je vous encourage à ne pas vous soucier du « ciel qui tombe » dans les médias d’information.

C’est toujours un bon conseil.

*** Pendant ce temps, il y a une autre histoire « What the Bleep » venant du marché obligataire

Plus tôt cette année, nous avons commencé une série en cours dans le Digest intitulée « What the Bleep is Going On ? »

Notre PDG, Brian Hunt, l’a bien résumé :

Si vous avez suivi les marchés financiers – même avec désinvolture – au cours de l’année écoulée, vous avez assisté à un défilé d’événements étranges. Des événements qui n’ont pas beaucoup de sens lorsqu’ils sont analysés dans la plupart des modèles financiers. Des événements qui vous font vous demander quoi. Les. Le bip continue… Pour faire simple, nous vivons dans un monde qui est fou.

Pour ne citer que quelques illustrations, nous avons vu le secteur de la crypto-monnaie exploser puis imploser (puis recommencer)… les prix des matières premières montent en flèche… l’inflation grimpe à des niveaux jamais vus depuis 30 ans… le marché immobilier devient chauffé à blanc, où une offre le prix qui correspond au prix demandé est ridiculisé… et le gouvernement américain imprime de la monnaie et dépense à des niveaux tout à fait étonnants.

Eh bien, ayez une nouvelle histoire « What the Bleep » du marché obligataire.

Du Wall Street Journal :

La chasse aux investisseurs pour des rendements plus élevés des titres à revenu fixe a propulsé les ventes d’obligations de sociétés à faible notation à un record. Des sociétés américaines, dont le fournisseur médical Medline Industries LP et le fabricant de jeux vidéo Roblox Corp., ont vendu plus de 455 milliards de dollars d’obligations avec des notations de crédit spéculatives cette année jusqu’à lundi, selon l’écran LCD de S&P Global Market Intelligence. Cela dépasse déjà le total de l’année 2020, lorsque les ventes de junk-bond ont établi un record de 435 milliards de dollars à l’époque.

Pour les lecteurs moins familiers, une obligation indésirable (ou obligation « à haut rendement » ou « spéculative ») est une obligation plus risquée que ce qu’on appelle une obligation « investment grade ». Plus précisément, le risque est que la société émettrice fasse défaut sur ses paiements d’intérêts dus aux investisseurs.

En raison de ce risque de défaut, les investisseurs exigent un rendement plus élevé des obligations de pacotille. Le rendement plus élevé compense le plus grand risque que ces investisseurs assument en prêtant leur argent à ces entreprises risquées.

Ce niveau record d’achats reflète à quel point les marchés financiers sont déséquilibrés aujourd’hui.

Retour au WSJ :

Certains observateurs du marché craignent que les investisseurs prennent trop de risques et que les entreprises s’endettent trop. Dans un rapport récent, le Fonds monétaire international a averti qu’un effet de levier accru pourrait rendre le système financier plus vulnérable aux corrections.

Le plus fou, c’est qu’au cours des derniers mois, l’indice des prix à la consommation a bondi au-dessus du rendement moyen des obligations de pacotille.

En d’autres termes, même pour prendre un risque accru en investissant dans ces obligations moins sûres, les investisseurs continuent de perdre du pouvoir d’achat à cause de l’inflation.

Qu’est-ce que le bip.

*** Une note positive rapide avant de signer

Oui, les marchés d’investissement sont fous aujourd’hui.

Mais aucune folie n’arrêtera les progrès technologiques extraordinaires que nous verrons cette décennie. Et vendredi dernier, nous avons eu un petit aperçu d’une avancée qui approche à grands pas.

En bref, les lunettes informatisées d’Apple – qui devraient arriver sur le marché à la fin de l’année prochaine – devraient être aussi puissantes qu’un ordinateur Mac. Mieux encore, ils ne nécessiteront pas de connexion à un iPhone.

Depuis CNBC :

Les lunettes informatisées d’Apple seront aussi puissantes que ses ordinateurs Mac et seront lancées fin 2022, a déclaré vendredi l’analyste principal Ming-Chi Kuo de TFI Asset Management dans une note aux investisseurs. Kuo a fait ses preuves dans la prédiction des futurs lancements de produits Apple grâce à ses recherches tout au long de la chaîne d’approvisionnement d’Apple. Kuo a déclaré que l’énorme puissance de traitement aiderait les lunettes à se démarquer de leurs concurrents, car elles effectueront des tâches intensives sans connexion à un smartphone ou à un ordinateur. Des rapports précédents indiquaient que les lunettes auraient besoin d’une connexion à un iPhone pour fonctionner.

Avant de signer, mettons cette avancée technologique en perspective.

ZME Science a récemment rappelé aux lecteurs l’ordinateur de pointe Apollo Guidance Computer (AGC) qui nous a aidés à faire atterrir un homme sur la lune en 1969.

C’était le summum de la réussite technologique à l’époque.

Il s’avère que les calculatrices de poche d’aujourd’hui ont plus de puissance de calcul que les meilleurs ordinateurs utilisés pour envoyer des astronautes sur la lune avec Apollo.

Ça devient plus fou.

De ZMEScience :

Des milliers de techniciens de vol et d’ingénieurs informaticiens du Goddard Space Flight Center ont utilisé l’ordinateur central IBM System/360 Model 75s afin d’effectuer des calculs indépendants et de maintenir la communication entre la Terre et les atterrisseurs lunaires. Ces ordinateurs coûtaient 3,5 millions de dollars pièce et avaient la taille d’une voiture. Chacun pouvait effectuer plusieurs centaines de milliers d’opérations d’addition par seconde, et leur capacité mémoire totale était de l’ordre du mégaoctet. Des programmes ont été développés pour les 75 qui surveillaient les données environnementales du vaisseau spatial et la santé des astronautes, qui étaient à l’époque le logiciel le plus complexe jamais développé. Aujourd’hui, cependant, même une simple clé USB ou un routeur WiFi est plus puissant que ces mainframes, sans parler d’un iPhone… Vous n’auriez pas tort de dire qu’un iPhone pourrait être utilisé pour guider 120 000 000 de vaisseaux spatiaux de l’ère Apollo vers la lune, le tout en même temps.

Maintenant, gardez à l’esprit que la puissance de calcul que nous aurons à la fin de cette décennie fera en sorte que notre puissance informatique actuelle ressemblera à celle d’Apollo – en fait, probablement moins puissante.

Nous sommes ravis de vous tenir au courant alors que ces technologies étonnantes transforment notre monde.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg