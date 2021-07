Que faire des AirPod anciens/mourants – remplacements, recyclage

Les AirPod ont été lancés à l’origine en 2016 et au cours des cinq dernières années, la gamme s’est agrandie pour proposer trois modèles distincts. En particulier si vous possédez les AirPod d’origine de première ou de deuxième génération depuis plusieurs années, ils pourraient être au bord de la mort avec des piles épuisées. Examinons plusieurs options pour savoir quoi faire avec les AirPod anciens / mourants, au-delà de payer Apple pour les remplacer ou d’acheter une nouvelle paire.

Apple ne partage pas spécifiquement le nombre de cycles de charge à attendre des batteries des AirPods, AirPods Pro et AirPods Max. Leur durée de vie dépendra en grande partie de la quantité d’utilisation et de charge que vous utilisez pour vos AirPod.

Contexte sur les AirPods mourants

Alors que les AirPod sont sous garantie, les batteries défectueuses sont couvertes. Mais pour beaucoup, les batteries risquent de mourir lorsque les AirPod ne sont plus sous garantie.

Au lieu de simplement acheter une nouvelle paire et de la jeter (ou, espérons-le, de la recycler avec Apple : ), examinons d’autres options.

Que faire avec les AirPod anciens/mourants

Recyclage des AirPod

Pour l’instant, il n’y a pas de programme d’échange pour les AirPod avec Apple, mais vous pouvez les recycler dans n’importe quel Apple Store (Best Buy et Staples également) si cela ne vous dérange pas de ne pas obtenir d’argent pour eux. Nous en parlerons plus en détail ci-dessous, mais vous pouvez également vérifier la valeur de l’échange avec notre partenaire ici pour un échange payé.

Service de batterie AirPods avec Apple

Avec le service de batterie officiel d’Apple pour les AirPod usés, vous recherchez 49 $ pour les AirPods et les AirPods Pro (par casque), et le même tarif s’applique à tous les étuis de chargement AirPods.

Une autre façon d’être couvert au-delà de la garantie standard d’un an est d’acheter une couverture AppleCare + pour vos AirPod. Dans ce cas, vous serez couvert pendant deux ans, et il n’y a pas de franchise pour l’entretien de la batterie dans cette fenêtre.

À ce stade, si vous rencontrez des problèmes avec les AirPods Max, vous serez couvert par la garantie.

Vous avez acheté des AirPod avec une carte de crédit ?

Si vous avez acheté vos AirPod avec une carte de crédit, vous disposez peut-être déjà d’une extension de garantie. Ce n’est pas aussi transparent que si vous étiez dans la fenêtre de garantie standard d’Apple ou que vous disposiez d’AppleCare, mais cela peut valoir la peine de vérifier.

Communiquez avec votre fournisseur de carte pour voir si votre carte ajoute une couverture supplémentaire d’un ou deux ans aux achats comme l’électronique et comment procéder si vous êtes couvert. Souvent, vous payez Apple pour la réparation, puis soumettez le reçu et les autres preuves nécessaires à votre banque/fournisseur de carte pour être remboursé.

Remplacez les AirPod mourants par PodSwap

PodSwap est un service relativement nouveau, et il semble être une excellente option pour remplacer vos batteries AirPods à un prix avantageux. Vous pouvez échanger vos AirPod gen 1 ou gen 2 avec des batteries à plat contre une paire remise à neuf et aseptisée avec une « autonomie de batterie restaurée ».

La société a en effet trouvé un moyen de remplacer les batteries des AirPods par des “équipements spécialement développés”. Vous n’obtenez pas de batterie Apple officielle ici, mais PodSwap dit qu’il a effectué des tests indépendants pour s’assurer que «les batteries que nous utilisons sont similaires en termes de performances à celles d’origine d’Apple».

PodSwap donne une nouvelle vie à vos AirPod pour seulement 59,99 $ (le même prix coûterait 99 $ chez Apple). Vous bénéficiez d’une « autonomie comme neuve », d’une garantie de 90 jours, d’une livraison gratuite et les AirPod remis à neuf ont été entièrement nettoyés et désinfectés.

PodSwap travaille également à proposer un programme de remplacement complet pour les AirPods Pro.

Vous en avez perdu un ?

Et si vous avez perdu l’un de vos AirPod, PodSwap propose une option de remplacement un pour deux AirPod pour 89,99 $.

Une autre option qui est particulièrement utile si vous avez perdu l’un de vos AirPod est de vérifier les personnes qui vendent des AirPod individuels sur des services comme eBay et Craigslist. Vous pouvez également trouver des AirPods et AirPods Pro remis à neuf à prix réduit, mais cela peut être plus risqué car il est difficile de connaître l’état réel de la batterie (ou même des écouteurs réels).

Si vous envisagez d’acheter des AirPod remis à neuf/utilisés de n’importe quelle source, un désinfectant pour appareil UV peut être un bon investissement et bien sûr utile pour plus que de simples AirPod.

Options de vente et d’échange

Si vous cherchez à vendre vos AirPod, consultez un devis du partenaire de reprise de ., Myphones Unlimited. Ils permettent de voir facilement combien valent vos AirPod et d’obtenir de l’argent pour eux sans les maux de tête potentiels de les vendre vous-même.

Pour un aperçu détaillé de la meilleure façon d’échanger vos AirPod, consultez notre guide complet :

Si vous êtes prêt pour un peu plus de démarches, bien sûr, vous pouvez toujours essayer de vendre vos AirPod sur eBay, Amazon, Craigslist, etc. Vous pouvez souvent les vendre un peu plus, mais cela vient généralement avec plus de temps et Riques potentiels.

