Que faire des fruits et légumes avant de partir en vacances pour qu’ils ne se gâtent pas | Vie

Avant de quitter la maison, vous devez réfléchir à la façon dont nous allons conserver les aliments qui restent dans le réfrigérateur ou hors de celui-ci. Cela doit toujours être pris en compte pour éviter le gaspillage alimentaire, et cela permettra également d’économiser de l’argent dans notre poche.

Les vacances sont l’une des meilleures périodes de l’année, que ce soit en été ou en hiver, ce sont des journées consacrées à profiter de la famille et des amis. Les émotions sont vives et quitter la maison semble être la chose la plus importante, mais qu’en est-il des fruits et légumes sur le comptoir ? Faut-il le mettre au frigo ? Nous allons répondre à toutes ces questions.

En premier lieu, il faut éviter au maximum le gaspillage de nourriture et, c’est que c’est un bien de première nécessité. En réalité, le printemps et l’été sont les mois où la nourriture est le plus gaspillée, les données proviennent du ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentationn.m. C’est essentiellement parce que ce sont les mois où il y a plus d’excursions, de vacances, etc.

Quand il s’agit de sortir de chez soi pour les vacances, que faire des fruits et légumes est simple, quoique indispensable. Ça oui, Cela dépend beaucoup du type de légumes et du type de fruits. Tout ne se conserve pas de la même manière. La première chose avant de quitter la porte de la maison est de vérifier ce qu’il y a dans le réfrigérateur et ce qu’il y a à l’extérieur, une fois cela fait, il peut être divisé en groupes.

Le premier groupe est celui des aliments mûrs ou sur le point de mûrir. Dans ce cas, il est préférable de les faire cuire. Oui, faire de la vaisselle avec eux est la meilleure solution pour qu’ils ne se gâtent pas. L’un des plats les plus recommandés sont les crèmes, qui seront ensuite congelées, afin qu’elles puissent être consommées au retour de vacances alors qu’il n’y a généralement pas envie de cuisiner.

Si la cuisson n’est pas une option pour le temps ou le désir, une autre option est de congeler les légumes. Avant de charger le congélateur avec des légumes, son truc est de les identifier et de voir comment ils peuvent être congelés. De nombreux légumes ou fruits peuvent être mis au congélateur sans les hacher. Les tomates, les bananes, les raisins, les fruits rouges, les myrtilles, les mûres et les petits fruits peuvent être congelés en morceaux entiers.

Les légumes comme les courgettes, les aubergines, les oignons et l’ail peuvent également aller au congélateur. Ça oui, les courgettes et aubergines toujours préalablement blanchies pour les refroidir plus tard, les sécher et les stocker dans des sacs avec le moins d’air possible. Les oignons sont également spéciaux et il est préférable de les couper en tranches ou en morceaux, de laisser l’eau s’écouler et d’emballer les morceaux.

Les herbes aromatiques peuvent aussi être congelées, la seule chose conseillée est de ne pas les mélanger pour ne pas confondre les odeurs. Quant aux pommes de terre, le congélateur n’est pas votre ami et il vaut mieux les conserver dans un endroit sec, frais et à l’abri de la lumière. Les fruits comme les pêches, les nectarines, les kiwis et les mangues peuvent être coupés pour aller directement au réfrigérateur.

Tout cela si vous souhaitez conserver les fruits et légumes tels quels, sans les transformer. S’il y a du temps et de l’envie, les purées ou les crèmes sont aussi une bonne option pour conserver les légumes. De plus, ils ont l’avantage que lorsque vous arrivez en vacances, il y aura des aliments cuits qui n’auront qu’à être décongelés pour être consommés.

Dans le cas des fruits, des glaces saines peuvent être faites en les passant dans un robot culinaire et en les prenant à consommer avant ou pendant le voyage. Le résumé est que le congélateur est un excellent allié pour partir en voyage. De plus, il est toujours satisfaisant de se sentir comme si aucun aliment n’avait été gaspillé.