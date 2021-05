Que faire du QE de RBI: le gouvernement a été le vainqueur en 2020 et l’est encore une fois, au dernier tour

L’an dernier, le QE a pris la forme de LTRO et de TLTRO qui ont été combinés avec des achats d’OGM pour garantir la mise à disposition de liquidités pour les banques.

Le défi de toute politique monétaire non conventionnelle est qu’elle court le risque d’effets négatifs une fois terminée. Tel était le problème de «l’assouplissement quantitatif» de la Réserve fédérale américaine; quand un retour en arrière était attendu en 2013, il a précipité les «crises de colère». C’était similaire, bien que très dilué, dans le cas de l’Inde lorsque RBI a parlé de la réduction de la réduction du CRR l’année dernière, ce qui a été interprété comme la fin de l’argent facile. Les récentes annonces de RBI sur une nouvelle injection de liquidités amènent à se demander si cela sert un objectif plus large.

Le QE aux États-Unis et dans la zone euro a vu les banques centrales acheter des titres aux banques pour injecter des liquidités et générer de la croissance. Le bilan de la Fed a gonflé de 7,8 billions de dollars, grâce à cela, en avril 2021. Où est passé cet argent? Certains ont été investis aux États-Unis, mais il y a eu la conséquence involontaire de l’afflux de fonds vers les marchés émergents, et les marchés boursiers en ont profité partout. Par conséquent, lorsque les crises de crise ont commencé, la préoccupation palpable était qu’il pourrait y avoir un exode de fonds, et les marchés des changes se sont agités.

Le QE de RBI est très différent, et alors que le dernier exercice financier avait l’étoffe d’un QE de la variété Fed, il s’est avéré être très différent. L’année dernière, le QE a pris la forme de LTRO et de TLTRO qui ont été combinés avec des achats d’OMO pour garantir la mise à disposition de liquidités pour les banques.

Les LTRO ont été introduits avant que Covid ne frappe, et il y avait un problème de Rs 1,25-lakh-crore de ceux-ci. En septembre, lorsque les banques ont été autorisées à annuler ces transactions, Rs 1,23 lkh crore de ce montant a été remboursé à RBI. Dans le cas des TLTRO, il y avait un abonnement de Rs 1.13 lakh crore. Lorsque RBI a autorisé les annulations ici, environ Rs 37 000 cr ont été remboursés. RBI a lancé les LTRO en fût en mars 2021, et seulement 5 000 crores de roupies ont afflué. Qu’est-ce que cela signifie?

Premièrement, cela aurait pu signifier un intérêt limité pour un tel assouplissement, et le montant du renversement signifiait qu’il y avait moins d’utilisation de ces fonds. Deuxièmement, comme le LTRO ciblé était destiné à des secteurs spécifiques, il n’y avait pas beaucoup de flexibilité accordée aux banques; cela signifiait à son tour que les possibilités de déploiement étaient limitées. Troisièmement, l’aversion au risque des banques signifiait également que les banques s’inquiétaient de l’incertitude sur l’avenir du moratoire annoncé ainsi que du possible pic des NPA.

La partie curieuse de cet exercice de QE était que toutes ces mesures étaient invoquées à un moment où il y avait un excédent de liquidité dans le système. À partir du 24 mars 2020, RBI a également effectué des achats OMO de Rs 5,5 lakh crore (compensé par des ventes de Rs 1,94 lakh crore). Par conséquent, il y avait une infusion de liquidité totale de presque Rs 7,8 crore de lakh, avec une infusion nette d’environ 5,9 crore de lakh de Rs. Or, ce genre de perfusion a été effectué à un moment où l’excédent de liquidité allait dans les enchères quotidiennes de prise en pension inversée.

Par conséquent, avec RBI fournissant Rs 5,9 crore lakh globalement en termes nets grâce aux mesures de QE, environ Rs 4,1 crore lakh gagnait 3,35% tandis que le financement était au taux le plus bas de 4% en tant que taux de pension. Par conséquent, les banques n’ont pas jugé bon de conserver le TLTRO / LTRO qui n’a pas été déployé car il les a sellés avec une valeur de transport négative.

Quel a été le but atteint? Le bénéficiaire était le gouvernement, car l’excédent de liquidité du système était utilisé pour soutenir les emprunts publics à faible coût. Par conséquent, le QE dans notre contexte a été bénéfique pour le gouvernement avec un impact secondaire sur les obligations d’entreprises à notation élevée qui sont comparées aux GSecs. Cependant, les taux bancaires ont suivi une trajectoire indépendante.

Les dernières mesures de RBI sont destinées à induire des liquidités dans la deuxième vague de Covid, impliquant Rs 50 000 crore au secteur de la santé et Rs 10 000 crore aux SFB via SLTRO. Mais la première vente aux enchères a eu une réponse terne de la part des SFB. Le gagnant est encore une fois le gouvernement, car le marché a finalement dû accepter que les rendements du GSec baissent. Le journal de 10 ans va maintenant à moins de 6% – une victoire pour RBI et le gouvernement.

Économiste en chef, CARE Ratings. Les opinions sont personnelles

