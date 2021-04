Que faire du vaccin Covid?

22/04/2021 à 18:40 CEST

Asthme, maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), maladie pulmonaire interstitielle diffuse, fibrose kystique, hypertension artérielle, cancer du poumon & mldr; Ce sont quelques-unes des principales maladies pulmonaires auxquelles il faut ajouter le tabagisme.

Pathologies respiratoires qui peuvent les mettre dans une situation grave si les personnes qui en souffrent sont infectées par le SRAS-CoV-2.

Et c’est que comme le Dr Felipe Villar, chef associé du service de pneumologie de l’hôpital universitaire de la Fondation Jiménez Díaz, les patients atteints de maladies respiratoires sont plus vulnérables au coronavirus parce que les symptômes les plus courants dus au SRAS-CoV-2 sont respiratoires.

«Le tabagisme a été reconnu comme un facteur de risque important produisant une forme clinique plus sévère de COVID-19 ″! et cela conduit ces patients à être admis plus fréquemment aux unités de soins respiratoires intermédiaires (USI) et aux unités de soins intensifs (USI), à être intubés et à mourir.

«Étant donné que les effets du SRAS-CoV-2 sont plus graves chez les personnes ayant des antécédents de tabagisme et de certaines maladies respiratoires chroniques, dans ces il est plus important de procéder à une vaccination adéquate et rapide »dit le Dr Villar.

Par conséquent, la Société espagnole de pneumologie et de chirurgie thoracique (SEPAR) a préparé un document de recommandations sur le vaccin contre Covid-19 dans les maladies respiratoires, publié dans Open Respiratory Archives, avec la conclusion que «Les vaccins contre Covid-19 sont non seulement sûrs et efficaces, mais chez les patients vulnérables souffrant de maladies respiratoires chroniques, ils constituent une priorité».

Selon les données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), au 3 mars 2021, il y avait 240 vaccins candidats enregistrés, 63 sont actuellement en phase d’évaluation clinique et 177 en phase préclinique.

D’elles, 11 sont au moins autorisés dans un pays du monde et 22 autres dans les essais de phase III.

Et bien que tous ces vaccins présentent des avantages et des limites, en ce qui concerne leur capacité à immuniser, leur innocuité et leur capacité de production, entre autres, le document SEPAR est clair et fournit un grand nombre de recommandations.

Recommandations générales pour les patients respiratoires

Les experts en pneumologie sont très clairs. Les patients souffrant de maladies respiratoires chroniques doivent être vaccinés contre Covid-19, compte tenu de l’efficacité et de l’innocuité des vaccins actuellement approuvés. Chez les patients souffrant de maladies respiratoires, la vaccination ne doit pas être retardée ou le traitement habituel doit être suspendu, sauf en cas d’infection active ou d’exacerbation. Vaccination contre le SRAS-CoV-2 n’interfère pas avec les autres vaccinations nécessaires pour ce type de patients, comme la vaccination contre la grippe ou le pneumocoque, ils doivent donc continuer à être administrés Les patients ayant des antécédents d’infection par le SRAS-CoV-2 confirmés doivent être vaccinés conformément à la réglementation en vigueur.La recommandation pour l’utilisation préventive du paracétamol ou d’autres médicaments, afin de réduire l’incidence des effets indésirables dépendra des caractéristiques cliniques de chaque patient et, bien sûr, de la réglementation en vigueur.Patients ayant une infection antérieure par le SRAS-CoV .2, il y a moins de 6 mois, ils peuvent ressentir une plus grande intensité dans la réaction post-vaccination (fièvre, malaise & mldr;) Dans le cas où le patient souffre d’une infection respiratoire au moment de l’administration du vaccin et a une fièvre supérieure à 38 ° C, la vaccination doit être reportée. Si l’infection est légère et / ou de fièvre de faible intensité, la vaccination ne doit pas être reportée.

Recommandations générales pour les patients respiratoires

Les patients atteints de BPCO doivent être un groupe prioritaire pour la vaccination contre le SRAS-CoV-2. Ni le tabagisme, ni les traitements contre la BPCO, ni le traitement de substitution du déficit en alpha-1 anti-trypsine (DAAT) ne sont une contre-indication à la vaccination contre le SRAS-CoV-2. – Et dans cette pathologie cette vaccination n’est pas recommandée lors des épisodes aigus Les patients atteints de pneumopathie interstitielle diffuse (DILD), en particulier ceux atteints de DILD fibrosante, constituent un autre groupe prioritaire car ils sont à risque d’infection sévère; Il n’y a aucune preuve d’interaction avec le traitement que ces patients reçoivent habituellement, il ne doit donc pas être suspendu avant ou après l’administration du vaccin.Patients souffrant d’asthme allergique sévère avec sensibilisation aux allergènes (acariens, champignons, poussières, etc.) et ceux qui sont traités avec des médicaments biologiques pourraient être un autre groupe prioritaire à vacciner contre le SRAS-CoV-2. – Bien que l’administration du produit biologique doive être retardée à 5 ou 7 jours après le vaccin et que le vaccin ne doit pas être administré en cas d’antécédents de réaction anaphylactique. Les patients souffrant de bronchectasie et d’infection bronchique chronique doivent également être vaccinés sans traitement. avant avec des antibiotiques, des stéroïdes ou une autre forme préventive de vaccination. – Le traitement qu’ils reçoivent pour cette maladie pulmonaire ne doit pas non plus être modifié. Dans le cas des patients atteints d’un cancer du poumon sous traitement actif, le vaccin n’est pas contre-indiqué pendant la période de traitement anticancéreux, bien qu’une vaccination préalable soit recommandée. Chez les patients avec une embolie pulmonaire sous traitement anticoagulant, ce traitement n’est pas contre-indiqué avec la vaccination contre le COVID-19, la vaccination est également recommandée chez les patients recevant une transplantation pulmonaire et les candidats en liste d’attente. Dans tous les cas, les experts estiment qu’il est préférable d’administrer le vaccin à un moment où la maladie sous-jacente chez ces patients est stable, sans qu’il soit nécessaire de modifier le traitement qu’ils reçoivent.De plus, la vaccination est recommandée pour d’autres maladies pulmonaires rares telles que hypertension pulmonaire: en cas de chirurgies thoraciques urgentes, celles-ci doivent être pratiquées quel que soit le statut vaccinal. Il est recommandé de programmer à la fois le processus de vaccination et la procédure chirurgicale afin de ne retarder aucun des deux. – Ils doivent être séparés les uns des autres pendant une semaine maximum.

Les recommandations du document ont été préparé par un groupe d’experts multidisciplinaire dans le domaine, y compris la pneumologie, la chirurgie thoracique, les soins infirmiers, la microbiologie, l’immunologie, la médecine préventive, l’épidémiologie et la santé publique, sur proposition de la Zone Tuberculose et Infections Respiratoires (TIR) ​​du SEPAR.

Pour déterminer les recommandations, tous ces experts ont passé en revue la littérature et les informations fournies à ce jour par différentes sociétés scientifiques, agences pharmaceutiques et stratégies des agences gouvernementales.