Que faire lorsque la consommation du processeur monte en flèche dans Windows 10 | La technologie

Le CPU, ou processeur, est le cerveau du PC. Et parfois, son utilisation est déclenchée sans raison. Voyons comment l’éviter.

La CPU C’est la puce chargée d’exécuter tous les processus de l’ordinateur. Donc, objectivement, ça marche toujours. Mais sur un PC puissant, et avec une utilisation normale, le CPU n’utilise généralement pas plus de 25 ou 30% de ses ressources.

Pourquoi parfois nous ne faisons rien et le CPU fonctionne à 100%? Cela fait chauffer le PC, ce qui est un problème en été. En règle générale, les ventilateurs accélèrent, mais le bruit augmente également.

Nous allons voir ce qui peut provoquer une surchauffe du processeur et comment y remédier.

Le premier symptôme que le CPU travaille trop fort, nous l’avons déjà vu : nous remarquons que les ventilateurs accélèrent, ou que trop de chaleur sort de la grille de ventilation.

Le CPU est le cerveau de l’ordinateur. Windows 10 nous propose différentes options pour optimiser son utilisation si l’on veut éviter la surchauffe, ou améliorer ses performances.

C’est tout à fait normal que Le processeur fonctionne à 100% lors de l’exécution d’un jeu ou d’une application puissants, ou plusieurs à la fois. Dans ce cas, nous ne devrions rien faire.

Mais pourquoi n’utilisons-nous pas l’ordinateur parfois, ou faisons-nous une tâche légère comme lire un texte, et le processeur fonctionne à 100%?

Comment vérifier le pourcentage d’utilisation du processeur

Appuyez sur les touches CTRL, ALT et Suppr/Suppr, une à la fois et sans les relâcher, et dans le menu qui apparaît choisissez Le Gestionnaire des tâches. Vous pouvez également le trouver avec le moteur de recherche sur la barre des tâches du bureau.

Lancer le Le Gestionnaire des tâches et appuyez sur Plus de détails pour trouver les données du processeur.

Vous verrez une liste de toutes les applications en cours d’exécution en ce moment. Ne paniquez pas si vous en voyez plus de 30 ou 40, mais que vous ne faites que lire l’e-mail. La plupart sont outils du système d’exploitation ou processus de programme que vous avez installés et ils s’exécutent en arrière-plan lorsque vous démarrez votre ordinateur.

Vous verrez qu’à gauche de la liste il y a une colonne qui dit CPU:

Cliquez sur le mot CPU pour commander de la consommation la plus élevée à la plus faible. Cela nous permet de voir l’utilisation du processeur de chaque application. Dans l’exemple, vous pouvez voir qu’il existe un processus qui utilise pas moins de 67% du CPU, mais c’est un jeu que nous avons lancé pour forcer le CPU à fonctionner.

C’est peut-être un malware

Peut-être que dans cette liste, vous trouverez un processus avec un nom étrange, qui consomme beaucoup de CPU. Il peut s’agir d’un cheval de Troie espionnant ou volant des données.

C’est pourquoi il est important de toujours avoir un antivirus actif de qualité. Regardez cette carte :

Trop de processus en arrière-plan

Peut-être que tous les processus que vous voyez ne consomment pas beaucoup individuellement, moins de 5%, mais si vous avez 100 processus ouverts, tous peuvent étouffer votre CPU.

Le problème est que d’innombrables applications installent des processus d’arrière-plan sans avertissement qui démarrent lorsque vous allumez l’ordinateur, restant en mémoire et consommant continuellement des ressources.

Pour visualiser ces processus, appuyez sur les touches CTRL, ALT et Suppr/Suppr, une à la fois et sans les relâcher, et dans le menu qui apparaît choisissez Le Gestionnaire des tâches. Appuyez sur le revers Début, et vous verrez les processus qui démarrent lorsque vous allumez le PC :

Dans cet exemple, nous voyons qu’Amazon Music est installé en mémoire, mais il s’avère que vous n’écoutez peut-être de la musique que le week-end ou un certain temps par jour.

Vous pouvez désactiver les processus non critiques cliquez avec le bouton droit de la souris et cliquez sur Désactiver. Ce n’est pas un problème car ils démarreront lorsque vous utiliserez l’application.

Mais attention à ne pas désactiver les processus importants, comme la carte son.

Svchost.exe

Ce processus est parfois détourné par des logiciels malveillants. Mais il est aussi utilisé pour rechercher des appareils plug-n-play, lorsque vous en connectez un.

Si vous avez passé l’antivirus et que vous n’avez pas de malware, mais que Svhost.exe a un pourcentage élevé de consommation CPU, supérieur à 10 ou 15%, il se peut qu’il fonctionne mal ou qu’il soit bloqué.

Pour le désactiver, dans le champ de recherche de la barre des tâches tapez Panneau de commande. Accédez à l’outil et entrez Réseau et Internet, Centre Réseau et partage et Modifier les paramètres de partage avancés. Cliquez enfin sur Désactiver la découverte de réseau:

WmiPrvSE.exe

Un autre processus qui donne beaucoup de guerre est WmiPrvSE.exe, appelé Hôte de service : Instrumentation de gestion Windows. Ce service Windows gère de nombreux systèmes PC.

Parfois sa consommation a été déclenchée par un bug, et d’autres fois parce qu’elle se bloque :

Si le pourcentage d’utilisation du processeur de ce service dépasse 5 ou 10 %, il peut tomber en panne.

Dans le moteur de recherche sur la barre des tâches tapez Prestations de service, et dans la liste qui s’affiche, recherchez Windows Management Instrumentation. Faites un clic droit et appuyez sur Redémarrer pour le fermer et le redémarrer. Le bourrage doit être éliminé :

Windows Update

Lorsque Windows exécute des mises à jour en arrière-plan, il peut consommer jusqu’à un tiers de la puissance du processeur.

Si vous remarquez que cela arrive souvent, il est possible réduire la consommation de ressources des mises à jour.

Dans le moteur de recherche sur la barre des tâches tapez Rechercher des mises à jour. Entrez Windos Update et appuyez sur Optimisation de la distribution. Désactiver l’option Autoriser les téléchargements depuis d’autres ordinateurs :

Vous pouvez également modifier le pourcentage de bande passante que Windows utilise pour mettre à jour.

Sur l’écran précédent, appuyez sur Options avancées. Vous verrez une section intitulée Paramètres de téléchargement. Ici, vous pouvez définir la bande passante, en Mbps, que vous consacrez au téléchargement des mises à jour au premier plan ou en arrière-plan.

Avec tous ces paramètres, vous pourrez réduire la consommation inutile du processeur dans Windows 10.