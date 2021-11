Que faire lorsque le copier/coller dans Windows 10 ne fonctionne pas | La technologie

Le fait de copier-coller est quelque chose que nous faisons tous les jours dans différentes situations et avec différentes intentions au sein de Windows 10. Étant ainsi utilisé, c’est une vraie nuisance si ce pouvoir cesse soudainement de fonctionner, donc aujourd’hui nous allons voir ce que nous pouvons faire si ça arrive.

Il existe certains pouvoirs de Windows 10 que nous utilisons régulièrement, tous les jours. Nous ne parlons pas précisément de programmes, mais de certaines options qui sont si extrêmement courantes qu’elles passent même inaperçues.

L’un de ces pouvoirs est la capacité dont nous disposons au sein du système d’exploitation Microsoft pour copier et coller ce dont nous avons besoin, que ce soit des fichiers, des icônes, des chiffres, des mots ou toute autre chose.

Si cette possibilité disparaît du jour au lendemain, on se rendra vraiment compte à quel point on en a besoin et on l’utilise, en plus de la nuisance de ne pas l’avoir à notre disposition.

Heureusement, nous pouvons résoudre ce problème avec une série de conseils.

Table des matières:

Redémarrer le logiciel

La première des actions que vous pouvez faire si ni copier ni coller ne fonctionne, est de fermer le programme que vous utilisiez et rallumez-le, au cas où il s’agirait d’un problème spécifique à l’époque.

Si après avoir redémarré l’outil que vous utilisiez vous poursuivez l’incident, vous pouvez effectuer la même tâche, mais cette fois avec le système d’exploitation, l’éteindre et le rallumer pour voir si c’est résolu.

Mettre à jour le logiciel

Il se peut que la société qui a développé le logiciel que nous utilisons ait déjà réalisé l’erreur et que nous ayons une mise à jour en attente de téléchargement, grâce auquel nous résoudrons le problème du copier-coller.

Nous pouvons transférer la même chose au système d’exploitation, car si l’erreur vient de Windows, il se peut que Microsoft l’ait localisée et est corrigé avec cette mise à jour nous ne sommes pas encore descendus.

Clavier ou souris

Si vous utilisez normalement le clavier pour le processus de copier-coller parce que c’est plus facile pour vous, mais que maintenant cela ne fonctionne plus pour vous, essayez d’effectuer la même tâche à l’aide de la souris.

Si avec ce périphérique tout fonctionne sans problème, alors nous vous conseillons d’essayer un autre type de raccourci clavier.

S’il ne répond pas, c’est que nous sommes face à un problème de raccourci clavier.

Pour le résoudre, vous devez suivre ces instructions :

Entrer le Réglage cliquez sur Windows Début puis cliquez sur la roue dentée en bas à gauche. Ensuite, nous allons Mise à jour et sécurité. Maintenant, nous entrons Dépannage et puis dans Dépanneurs supplémentaires. Dans Rechercher et résoudre d’autres problèmes, nous devons entrer Clavier. Veuillez sélectionner Exécutez l’utilitaire de résolution des problèmes pour commencer l’analyse. Tout problème que vous rencontrez sera résolu automatiquement.

Applications d’optimisation de la RAM

Bien que la vérité soit qu’il occupe très peu, le système de copier-coller de Windows 10 accède à la mémoire RAM de notre ordinateur pour enregistrer temporairement les informations que nous traitons.

Le problème peut survenir lorsque nous avons une sorte d’application qui gérer cette mémoire pour essayer qu’il soit toujours aussi propre que possible, car cela peut être le coupable que le copié ne puisse pas y accéder et donc ne fonctionne pas.

Nous devrions de fermer n’importe quel outil de ce type que nous avons installé ou personnaliser le pour qu’il laisse le presse-papiers de Windows totalement libre et que vous puissiez accéder à la mémoire RAM sans problème.

Si nous avons fait cela et que le système de copier-coller fonctionne à nouveau, nous savons déjà ce que c’était.

Redémarrer l’explorateur Windows

Il se peut que l’explorateur de fichiers conserve une faille dans l’application que nous utilisons et que nous avons déjà essayé de fermer. C’est pourquoi il est préférable de redémarrer ledit explorateur.

Nous vous conseillons de sauvegarder tout travail que vous effectuez, car tout ce que nous exécutons à ce moment-là sera fermé.

On clique avec le bouton droit de la souris sur le Début et puis on choisit Le Gestionnaire des tâches. Passons à l’onglet Processus et nous cherchons le Windows Explorer. Nous faisons un clic droit et sélectionnons Redémarrage. Il est maintenant temps de vérifier si le copier-coller fonctionne à nouveau.

Processus de presse-papiers du bureau à distance

Une autre solution que nous pouvons appliquer consiste à redémarrer le processus de presse-papiers du bureau à distance à l’aide de l’explorateur de fichiers.

Pour y parvenir, nous devons procéder comme suit :

Nous ouvrons le Navigateur de fichiers. Nous allons notre PC au unité que nous avons comme principale. Nous sommes entrés dans le dossier windows et puis nous allons System32. A ce moment nous cliquons avec le bouton droit de la souris sur le fichier rpdclip.exe et nous sélectionnons Exécuter comme administrateur. Nous cherchons dwm.exe et nous les exécutons également comme Administrateur. Quand nous l’avons fait nous redémarrons l’ordinateur et nous vérifions si l’erreur a disparu.

Presse-papiers Windows 10

En raison de l’erreur de ne pas pouvoir copier ou coller, il se peut que le presse-papiers de Windows lui-même, c’est-à-dire l’endroit où tout ce que nous copions est enregistré de manière virtuelle, soit endommagé et c’est pourquoi nous ne pouvons pas coller.

Nous avons deux façons qui nous aideront à résoudre ce problème.

Réparer le presse-papiers de Windows 10 à l’aide de l’invite de commande

Les étapes pour effacer le cache du presse-papiers Windows à l’aide de l’invite de commande sont très simples.

Vous n’avez qu’à écrire sur le barre des tâches Invite de commandes et lorsque la fenêtre suivante apparaît, sélectionnez pour Exécuter comme administrateur. Ensuite, nous n’avons plus qu’à écrire écho désactivé | agrafe et appuyez sur Entrer. C’est facile.

Réparer le presse-papiers de Windows 10 avec l’éditeur de registre

Nous pouvons également utiliser le Registre Windows 10 pour corriger le bogue dans le presse-papiers.

Cette méthode est plus déroutante que la précédente, nous allons donc l’utiliser et l’invite de commande n’a pas fonctionné comme il se doit.

Nous écrivons dans la barre des tâches Regedit et nous sélectionnons Exécuter comme administrateur. Nous allons HKEY_LOCAL_MACHINE> LOGICIEL> Microsoft> Presse-papiers. Nous ouvrons IsCloudAndHistoryFeatureAvailable. Nous établissons les données du valeur en 1 et la base en hexadécimal. Cliquer sur Accepter afin que les nouvelles modifications soient enregistrées. Nous redémarrons l’ordinateur. Maintenant, le système de copier-coller devrait fonctionner.

Avec ces méthodes, nous parviendrons à ce qu’un système si simple, mais si nécessaire, comme copier-coller quelque chose, fonctionne à nouveau comme il l’a toujours fait.

Vous pouvez nous dire sur nos réseaux sociaux quelle méthode a été la plus efficace pour récupérer la facette copier-coller.