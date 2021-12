Que faire lorsque le PlayStation Network est en panne

Meilleure réponse: En plus d’attendre que les ingénieurs de Sony résolvent les problèmes PSN persistants, vous pouvez toujours essayer de vous déconnecter pour jouer à vos jeux ou de réinitialiser votre routeur pour voir si cela résout le problème.

Comment savoir quand le PlayStation Network est en panne ?

Sony a un site Web dédié à l’état du service PSN. Si tous les services sont opérationnels, vous devriez être prêt à partir. Parfois, seul un service spécifique, comme l’accès à vos jeux et réseaux sociaux, sera en panne. Cela peut ne pas être mis à jour tout de suite, il est donc également judicieux de vérifier le subreddit PlayStation pour voir si quelqu’un d’autre signale des problèmes. Si le service est en panne pour tout le monde, vous en entendrez parler sur les réseaux sociaux.

Alternativement, vous saurez quand vous essayez de vous connecter à votre compte et que soudainement vous ne pouvez plus vous connecter à quoi que ce soit ou jouer à des jeux.

Combien de temps sera-t-il en panne?

Chaque panne est différente et il n’y a aucun moyen de prédire combien de temps le réseau sera en panne. Habituellement, une panne ne dure que quelques minutes à quelques heures au maximum. Cependant, dans des cas extrêmes, comme lors d’une attaque DDOS ou pendant les vacances lorsque tout le monde inonde le réseau, cela peut prendre quelques jours avant que le PSN ne fonctionne correctement.

Mon compte est-il en danger lorsque le PSN est en panne ?

En général, non. Votre compte ne devrait pas être en danger car le réseau est en panne. Cependant, il existe des cas où des pirates informatiques ont obtenu des informations personnelles via le PSN dans le passé.

Quels sont les codes d’erreur courants lorsque le PSN est en panne ?

WV-33899-2 ou E-82000168 (Impossible de se connecter au PlayStation Network) NW-31201-7 (Impossible de se connecter au réseau) NP-31952-0 (La connexion réseau a expiré) E-8200013A (Impossible d’accéder PSN Server) CE-33945-4 (Échec de la connexion au serveur) CE-34861-2 (Une erreur réseau s’est produite)

Y a-t-il quelque chose que je puisse faire et comment puis-je résoudre ce problème ?

Si tout le PlayStation Network est en panne, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous pouvez essayer de vous déconnecter pour accéder à vos jeux de cette façon, mais cela peut ne pas fonctionner dans tous les cas – et cela ne vous permettra certainement pas de jouer en multijoueur. De plus, pour jouer à vos jeux numériques hors ligne, la console que vous utilisez doit être définie comme système principal lié à votre compte.

Cependant, le problème n’est pas toujours le PSN ; c’est peut-être votre internet. Si tel est le cas, essayez de réinitialiser votre routeur et de reconnecter votre système à votre réseau Wi-Fi. Vous pouvez effectuer un test de connexion Internet en vous rendant sur Réglages > Réseau > Tester la connexion Internet sur votre console. Si cela ne suffit pas, vous pouvez également envisager de connecter votre PS4 ou PS5 à Internet avec un câble Ethernet.

Le dépannage des problèmes de connexion en ligne sur PS5 ne prend généralement pas trop de temps. Et si cela ne fonctionne pas, vous saurez que le problème est du côté de Sony.

Notre choix

PlayStation Plus 12 mois

Jeux gratuits et multijoueur en ligne.

PlayStation Plus permet aux joueurs de tirer le meilleur parti de leur expérience en ligne avec un accès à des jeux multijoueurs, plus de stockage dans le cloud, deux jeux gratuits chaque mois et des remises exclusives sur le PlayStation Store.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.