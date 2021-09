Que faire lorsque votre manette PS4 continue de se déconnecter

Meilleure réponse: La première étape consiste à resynchroniser votre contrôleur. À tout le moins, si vous pouvez resynchroniser le contrôleur, il devrait vous accorder un accès suffisamment long pour enregistrer votre jeu avant de réinitialiser le système. Après cela, il y a plusieurs choses à essayer.

Pourquoi cela arrive-t-il?

Aussi amusant que cela puisse être de blâmer le problème de votre contrôleur PS4 sur les gremlins, il existe une variété de problèmes qui pourraient être à l’origine de la déconnexion. Des interférences sans fil, un mauvais micrologiciel ou une simple usure due à l’utilisation sont tous des coupables possibles. Mais quel que soit le petit désagrément qui provoque la déconnexion de vos contrôleurs, il existe quelques astuces pour savoir comment empêcher votre contrôleur PS4 de ne pas se connecter.

Resynchroniser et réinitialiser

Avant de passer au redémarrage de la console et de perdre la progression de votre jeu, essayez de resynchroniser votre contrôleur. Il s’agit d’une solution rapide et facile ; tout ce dont vous avez besoin est un câble USB. Il suffit de brancher votre manette à la PlayStation avec le câble USB, puis d’appuyer et de maintenir enfoncé le bouton PS pour inviter votre manette à se resynchroniser avec le système. Si cela fonctionne, tant mieux, vous êtes prêt ! Aucun progrès perdu. Enregistrez ce jeu et continuez à jouer.

Si votre manette ne se reconnecte pas à l’aide du bouton PS, il est maintenant temps d’éteindre votre console. RIP enregistrer. Avec votre console éteinte et la manette débranchée de l’USB, saisissez ce fidèle petit trombone (ou un autre appareil similaire). Insérez le clip dans le trou de réinitialisation à côté du bouton L2 afin de pouvoir maintenir le petit bouton à l’intérieur pendant quelques secondes. Ensuite, rebranchez votre manette à la console avec votre câble USB et démarrez. Le contrôleur devrait se resynchroniser avec la console lors du démarrage et, espérons-le, vous êtes prêt à partir.

Redémarrer la console

Si la réinitialisation du contrôleur n’a pas aidé et que vous continuez à perdre la connexion à votre console, un redémarrage complet de la console est nécessaire. C’est aussi simple que de réinitialiser le contrôleur. Cela prend juste un peu plus de temps.

Avec votre PlayStation 4 éteinte, maintenez enfoncé le bouton d’alimentation jusqu’à ce que vous entendiez deux bips ; un lorsque vous appuyez pour la première fois sur le bouton, puis un deuxième bip après environ 8 à 10 secondes. Une fois que vous entendez le deuxième bip, vous pouvez débrancher votre console de sa source d’alimentation. Laissez votre console débranchée pendant quelques minutes. Cela donne à votre PS4 le temps de se refroidir, de se réinitialiser et de faire ce que font les appareils électroniques lorsque vous les éteignez et les rallumez. Ensuite, rebranchez votre câble d’alimentation et rebranchez votre manette à la console avec ce cordon USB pratique. Lorsque vous redémarrez votre console, votre contrôleur doit se resynchroniser.

Quand tout le reste échoue

Si rien ne semble fonctionner pour connecter ce contrôleur et rester connecté à la PS4, le contrôleur ou le système peut être le problème. Prenez votre contrôleur de secours ou empruntez-en un à un ami et connectez-le à votre système ; utilisez la méthode de resynchronisation du bouton PS ci-dessus pour que votre PS4 reconnaisse ce contrôleur. Prenez un peu de temps pour jouer comme d’habitude pour voir si les problèmes de déconnexion persistent. Si tout semble bien, le problème vient probablement de votre manette ; avec les correctifs faciles ne fonctionnant pas, un remplacement peut être en ordre. Utilisez-le comme excuse pour choisir une manette dont vous avez toujours rêvé.

S’il s’agit de remplacer votre contrôleur, au moins vous obtenez quelque chose de nouveau et d’amusant de tous ces problèmes. Et si une simple resynchronisation ou réinitialisation fonctionnait, vous économisez de l’argent. C’est un gagnant-gagnant dans mon livre.

Si les déconnexions du contrôleur continuent de se produire, quel que soit le contrôleur que vous utilisez, le problème est probablement lié à la console. Il est temps d’appeler le support client ; Espérons que votre système est toujours sous garantie et qu’ils seront en mesure de le réparer pour que vos contrôleurs sans fil fonctionnent à nouveau. Vous pouvez visiter la page Réparer et remplacer, contacter le Twitter @askPlayStation de PlayStation ou appeler le 1-800-345-7669 pour obtenir de l’aide.

Passer à la PS5

Si de simples réinitialisations ne résolvent pas le problème et qu’une réparation de service est trop coûteuse, demandez-vous si vous êtes prêt à passer à la dernière console de Sony, la PS5. Malheureusement, les nouvelles consoles et contrôleurs PS4 ne sont pas en production pour le moment, de sorte que si vous avez absolument besoin d’un remplacement, vous pourriez dépenser beaucoup d’argent. Au lieu de cela, cet argent pourrait servir à réapprovisionner la PS5, vous offrant ainsi la dernière console pouvant jouer à pratiquement tous les jeux PS4 grâce à la rétrocompatibilité.

Vous pourrez également jouer aux derniers jeux PS5 uniquement, tels que les prochains Marvel’s Spider-Man 2 et Marvel’s Wolverine d’Insomniac Games.

