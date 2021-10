Que faire lorsque votre nouvel emploi n’est pas aussi génial que vous l’espériez

Nous entrons souvent dans un nouvel emploi plein d’espoir et excité. Nous attendons avec impatience de nouveaux défis, de nouveaux collègues et même le nouveau patron.

Mais il se peut que ce ne soit pas aussi grand que nous l’espérions. Que ce soit après le premier jour, la première semaine ou quelques mois ; les lunettes roses se détachent et la déception s’installe.

Maintenant, vous n’aimez pas votre nouveau travail et votre nouveau patron est décevant. Peut-être que vous n’apprenez pas aussi vite que vous l’aviez espéré, ou que la façon de travailler du nouvel emploi est contre-intuitive par rapport à votre passé.

Vous pourriez vous demander si vous êtes la bonne personne et même commencer à redouter le travail ou l’idée d’être là beaucoup plus longtemps. Peut-être avez-vous déjà commencé à regarder d’autres offres d’emploi ou à rêver d’abandonner complètement votre carrière et à penser « Et si je prenais ma retraite maintenant ? » ou « Peut-être que je devrais devenir un ermite dans le pays. »

Ni l’un ni l’autre n’est pratique. Donc que fais-tu?

Prendre un engagement, comprendre à quel stade d’apprentissage vous vous trouvez et utiliser certaines stratégies vous aideront non seulement à traverser votre première ou deux premières années, mais à la maximiser pour que vous puissiez grandir, voire vous épanouir.

S’engager pour un an

En tant qu’ancien professionnel RH et recruteur d’entreprise, je conseille toute personne qui demande à s’engager dans n’importe quel poste pendant au moins un an. Si vous êtes à mi-carrière (plus de 35 ans), envisagez de vous engager à deux. Beaucoup d’apprentissage et de croissance se produisent lors de la transition vers un nouvel emploi et souvent les premières années sont les plus difficiles, d’autant plus que nous augmentons notre expertise et notre étendue de responsabilité. Obtenir une image complète du travail ne se produira pas avant d’avoir vécu 12 mois. Ensuite, il est idéal d’appliquer ce que vous avez appris la première année à la seconde. Il existe de nombreuses stratégies à mettre en place pour aider à surmonter les défis et à récolter les bénéfices. Nous y reviendrons dans un instant.

Cela dit, si votre nouvel emploi dépasse les limites légales ou éthiques ou si votre santé (mentale ou physique) est en danger, concevez une stratégie de sortie dès maintenant.

Mais sinon, engagez-vous. Ensuite, vous arrêterez de faire tourner les roues en demandant : « Dois-je rester ou devrais-je partir ? » Restez et concentrez-vous maintenant sur la façon d’en tirer le meilleur parti.

Considérez votre stade d’apprentissage

Un nouvel emploi est rempli d’apprentissage. Il ne s’agit pas seulement d’apprendre à effectuer le nouveau travail, mais cela inclut d’apprendre à travailler avec un nouveau superviseur, des collègues et à comprendre la politique du bureau ; ces règles non écrites qui déterminent qui obtient quoi, quand et comment.

Ensuite, il y a un élément de perte lors du démarrage d’un nouvel emploi. Dans votre rôle précédent, vous aviez un niveau d’expertise et de connaissances qui vous a donné confiance. Vous n’aviez pas à penser à qui parler ou comment faire quelque chose, vous saviez simplement. Même s’il y avait un dysfonctionnement dans votre ancien emploi, c’était un dysfonctionnement familier. Cela a créé un confort et une facilité inaperçus. Dans le nouveau travail, ce confort et cette facilité ont disparu.

Ces émotions sont expliquées par la compréhension du modèle de compétence consciente. Il s’agit d’un cadre qui décrit les étapes de l’apprentissage et les émotions vécues en cours de route.

Incompétence inconsciente – Nous ignorons à quel point nous ne savons pas. Les émotions ressenties ici sont positives, voire joyeuses. Nous sommes enthousiasmés par le nouveau travail, inspirés par les gens et pleins d’espoir pour l’avenir. « L’ignorance est un bonheur » est représentatif de cette étape. Nous semblons naïfs pour ceux qui sont plus expérimentés. Incompétence consciente – Il devient clair à quel point nous ne savons pas. Les nouvelles informations et exigences du travail continuent de s’accumuler et souvent sans aucune formation, explication ou orientation. Nous avons peut-être fait une erreur ou deux. L’incertitude est une émotion primaire ressentie à ce stade avec le doute de soi. C’est l’étape la plus difficile de l’apprentissage, mais elle est aussi attendue. Tout le monde passe par cette étape. Compétence consciente – La stabilité commence à émerger. Nous avons connu le succès et le progrès et avec cela vient la certitude et la confiance. Bien que nous n’ayons toujours pas toutes les réponses (et n’en aurons probablement jamais), nous savons où obtenir les informations dont nous avons besoin. Beaucoup de ceux qui conduisent des voitures sont inconsciemment compétents. Cela est illustré par les moments où nous arrivons à notre destination mais n’avons aucun souvenir du trajet en voiture là-bas.

Le but de comprendre ce modèle est de clarifier, voire de justifier la façon dont vous pouvez vous sentir lors d’un nouvel emploi. Souvent, les émotions négatives que nous ressentons sont enracinées dans le besoin d’apprendre et de développer de nouvelles compétences ou de nouveaux comportements. Si tel est le cas, alors vous êtes simplement au stade de l’Incompétence Consciente.

Voici la bonne nouvelle, c’est temporaire ! Tout le monde y passe. Le temps est de votre côté. Au fur et à mesure que la familiarité et les connaissances augmentent, votre confort augmentera également.

Appliquer des stratégies spécifiques

Personne ne veut passer plus de temps que nécessaire dans l’Incompétence Consciente. Voici cinq conseils pour avancer dans cette étape :

Accordez-vous un peu de grâce. Ne pas savoir est ok et est donc frustré par cela. Rappelez-vous la nature temporaire de cette phase. Cela passera et les émotions négatives aussi. Concentrez-vous sur l’apprentissage et le progrès. Débriefez votre journée ou votre semaine en récapitulant vos réussites, rien n’est trop petit. Écris le. Chaque semaine, lors du débriefing, revoyez la semaine précédente. Vous verrez vos progrès au fil du temps. Trouvez un ami ou un mentor. C’est quelqu’un à qui vous pouvez poser des questions et confirmer (ou infirmer) les conclusions que vous tirez sur le travail. Cette personne doit être plus expérimentée que vous et respectée. Demandez des suggestions à votre patron ou à vos collègues. Faites des pauses, reposez-vous et prenez soin de vous. Marchez dehors, mangez des aliments sains, faites de l’exercice, riez et passez du temps avec des personnes que vous appréciez et en qui vous avez confiance. Soyez loin du travail. Apprendre sur le tas épuise votre énergie. Ces activités le rechargent pour que vous puissiez commencer une autre journée de travail ou une semaine prête pour plus.

Ces conseils vous aideront à éliminer l’aiguillon de la phase d’incompétence consciente tout en vous faisant progresser à travers celle-ci.

Comprendre comment nous apprenons et réussissons dans quelque chose n’est pas seulement important pour notre performance au travail, mais aussi pour notre bien-être. Rester coincé dans les émotions négatives nous bloque et pire encore, nous fait nous sentir assez merdiques.

La plupart des nouveaux emplois ne correspondent pas exactement à ce que nous attendons, mais avec quelques connaissances sur l’apprentissage et certaines stratégies, nous sommes en mesure non seulement de mieux performer, mais aussi de nous sentir mieux.

Cet article a été initialement publié sur le blog Growth Partners Consulting.

Auteur : Amy Drader

Amy Drader est consultante en gestion et coach avec plus de 20 ans d’expérience dans les RH et les opérations. Elle connaît de première main les joies et les défis de diriger des personnes et se consacre à aider les gestionnaires et les équipes à améliorer leurs performances. Amy est propriétaire de Growth Partners Consulting, une boutique leader… Voir le profil complet ›