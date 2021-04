Que faire si j’ai une rosacée faciale?

24/04/2021 à 00h03 CEST

La Véritable académie de la langue espagnole définit le blush avec plusieurs significations. C’est le “rougissement du visage causé par la honte”; «Embarras ou embarras d’humeur» ou «couleur rouge ou rouge très ardente». Mais il introduit une autre définition, «rougeur pathologique de la peau».

Et c’est que pour beaucoup, le rougissement constant sur les joues est une affection cutanée et, aussi, une véritable épreuve. Nous parlons de la rosacée, une trouble cutané chronique affectant le visage, et cela provoque des rougeurs et des boutons sur les joues, parfois même avec la formation de pus.

Cette maladie affecte à la fois les hommes et les femmes, mais est plus fréquente chez les femmes à la peau claire.

Pourquoi la rosacée apparaît-elle?

Les experts de l'Académie espagnole de dermatologie soulignent plusieurs facteurs, mais il y en a deux essentiels:

Altérations des vaisseaux sanguins sous la peau. Ces veines peuvent changer pour des raisons génétiques ou en réagissant à des stimuli externes tels que l’exposition au soleil, à l’alcool, au stress, aux changements de température ou aux aliments très épicés. Inflammation chronique de la peau. Le gonflement se produit, probablement à la suite d’altérations des vaisseaux sanguins, auxquels s’ajoutent d’autres facteurs tels que l’immunité ou des problèmes antérieurs et auxquels s’ajoutent d’autres facteurs (altérations de l’immunité, activité microbienne.

Dans tous les cas, l’hérédité pèse lourdement sur l’apparition de la rosacée puisque, selon les dermatologues, «40% des patients ont des antécédents familiaux» de cette pathologie cutanée.

Que faire si nous souffrons de rosacée?

Heureusement, pour savoir si nous souffrons réellement de ce trouble cutané, nous ne devons subir aucun test diagnostique. Ce n'est qu'avec les symptômes (rougeurs et boutons sur les joues) que le dermatologue est en mesure de le diagnostiquer.

Et bien que le traitement dépendra des causes qui l’ont causé, l’Académie de dermatologie indique certaines lignes directrices que les patients doivent suivre:

Il est essentiel pour le patient atteint de rosacée de se protéger du soleil avec l’utilisation quotidienne de photoprotecteurs de haute puissance, qui empêchent le passage à la fois des ultraviolets A et des ultraviolets B.Portez des vêtements et des accessoires qui protègent du soleil (chapeaux, visières ou parapluies). Pendant les mois les plus froids, les dermatologues recommandent de se couvrir le visage avec un foulard ou d’appliquer des crèmes protectrices.Beaucoup de patients atteints de rosacée ont également la peau sensible, donc le plus indiqué pour eux est d’utiliser des hydratants pour le visage hypoallergéniques ou spécifiques pour les peaux atteintes de rosacée. vient au nettoyage du visage, il est conseillé d’utiliser des savons doux, et essayez de ne pas frotter le visage avec trop d’énergie. Les lotions alcoolisées, comme les démaquillants ou après-savoir, doivent également être évitées. Si nous optons pour des produits qui contiennent des pigments verts, nous pourrons masquer un peu les rougeurs. Et rien à utiliser des corticostéroïdes si notre dermatologue ne le fait pas s les a prescrits! Leur utilisation incorrecte peut aggraver la rosacée.

Dans tous les cas, le mieux que nous puissions faire si nous soupçonnons que le rougissement de nos joues peut être dû à ce trouble cutané est d’aller chez le dermatologue qui décidera du traitement à appliquer dans chaque cas.

Parfois, des médicaments topiques sont utilisés, qui sont appliqués directement sur la peau (antibiotiques, perméthrine) ou par voie orale sous forme d’antibiotiques.

Dans certaines circonstances, une bonne solution est un traitement au laser ou à la lumière pulsée, afin de détruire les vaisseaux sanguins visibles ou de réduire les rougeurs.

En conclusion, s’il n’est pas encore possible de guérir définitivement la rosacée, il existe des traitements permettant de réduire les symptômes, d’améliorer l’apparence de la peau et d’augmenter la qualité de vie des patients.

Rosacée et masques, mauvaise combinaison

Cela fera un an que l'utilisation obligatoire du masque a été introduite comme un élément essentiel pour prévenir le coronavirus. Et bien que son importance soit absolue, il est vrai qu'elle a causé quelques problèmes pour la peau de notre visage.

Ceci est indiqué par le médecin, Ricardo Ruiz Villaverde, porte-parole de l’Académie espagnole de dermatologie et de vénéréologie. “L’utilisation du masque, que la plupart de la population porte la plupart de la journée sauf le temps où nous sommes à la maison, influe sur l’apparition de deux types de problèmes, en particulier la dermatite séborrhéique et rosacée ou la dermatite périorale.”

Pour cet expert en dermatologie, le problème lié à l’utilisation des masques faciaux est que «la plupart des gens ne prennent pas les bonnes mesures d’hydratation lorsqu’ils retirent le masque lorsqu’ils rentrent chez eux. Ces mesures ne résolvent pas complètement le problème, mais réduisent son intensité.

Et lorsque le problème «est très pressant, il vous faudra évidemment un traitement médical qui pourra être prescrit soit par votre médecin de famille, soit par le dermatologue», précise Ruiz.

Le traitement sera différent selon le problème qui cause ou aggrave l’utilisation du masque. «Dans le cas de la dermatite séborrhéique, elle est traitée avec des corticostéroïdes légers ou des médicaments immunomodulateurs. En cas de dermatite périorale ou rosacée, il est parfois même nécessaire de traiter avec des antifongiques topiques et avec un antibiotique topique »explique le médecin.

Mais comment éviter que le masque n’affecte notre peau? Eh bien le Dr Ruiz Villaverde nous propose quelques lignes directrices à suivre:

«La meilleure façon, bien sûr, est de choisir une bonne routine d’hygiène car normalement les personnes touchées sont des personnes à peau grasse ou mixte. Réaliser une hygiène adéquate de notre peau une fois par jour suffira “.” Le temps que nous passons à la maison ou avec notre bulle de sécurité, retirez le masque pour que la peau puisse respirer, et profitez-en pour l’hydrater correctement. “” Oui, malgré l’hygiène, le problème persiste doit être évalué par un dermatologue en raison du risque qu’un eczéma de contact se soit développé à partir de certains composants du masque ».