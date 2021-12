Que faire si le compte Facebook de votre Quest 2 est banni

L’Oculus Quest 2 a été le premier casque VR de Meta qui nécessitait un compte Facebook pour jouer lors de son lancement en octobre 2020. Un compte Facebook permet de trouver facilement des amis afin que vous puissiez socialiser et jouer à des jeux en VR ensemble, mais c’est aussi un gros problème si votre compte Facebook est banni ou désactivé pour une raison quelconque. Si votre compte a été désactivé, vous ne pourrez pas jouer sur votre Quest 2, il est donc extrêmement important de retrouver l’accès à votre compte si vous souhaitez recommencer à jouer. Si vous êtes dans cette énigme, ne paniquez pas. Facebook dit qu’il a les ressources à disposition pour résoudre votre problème.

Heureusement, vous pourrez utiliser un Quest 2 sans compte Facebook dans un proche avenir, mais, d’ici là, vous pouvez suivre ce guide pour vous aider à remettre votre compte Facebook sur la bonne voie et à retrouver l’accès à votre Quest 2.

Tout d’abord, vérifiez votre application Facebook

L’application Facebook vous aidera à résoudre tout problème spécifique qui pourrait nécessiter votre attention. Par exemple, si vous devez résoudre un problème de paiement qui a peut-être signalé votre compte, vous pourrez peut-être résoudre manuellement le problème à partir de votre téléphone. Lors de la connexion, si votre compte a été signalé pour une raison quelconque, le compte Facebook vous montrera les actions que vous pouvez prendre pour le résoudre.

Début décembre 2021, Facebook a commencé à déployer le chat en direct pour de nombreux clients confrontés à un compte verrouillé ou banni. Lorsque vous vous connectez à votre compte Facebook verrouillé ou banni à l’aide de l’application Facebook, vous aurez la possibilité de parler à quelqu’un immédiatement via le service de chat.

Si vous rencontrez simplement des problèmes pour vous connecter à votre compte Facebook, le Centre d’aide Facebook couvre également de nombreuses solutions courantes.

Débloquer votre compte Facebook

S’il n’y a rien que vous puissiez faire facilement et rapidement depuis l’application, vous pouvez informer Facebook de votre compte en difficulté en soumettant un ticket.

Rendez-vous sur la page d’assistance Oculus et soumettez un ticket en cliquant sur le bouton Soumettre un ticket d’assistance lien sur cette page. Sélectionner discuter, si disponible. Remplissez vos coordonnées avec les informations personnelles que vous avez utilisées sur votre compte Facebook et tapez un court message décrivant le problème que vous rencontrez. Sélectionner démarrer la discussion lorsque vous êtes prêt, et un représentant du support devrait vous aider.

Parfois, le chat n’est pas disponible, mais l’envoi d’un e-mail peut toujours être effectué à la place.

Rendez-vous sur la page d’assistance Oculus et soumettez un ticket en cliquant sur le bouton Soumettre un ticket d’assistance lien sur cette page. Sélectionner e-mail.

Pour contacter le bon canal d’assistance Facebook, choisissez J’ai besoin d’aide avec un compte Oculus à partir de la sélection déroulante sur la page suivante.

Remplissez les champs avec les informations personnelles que vous avez utilisées sur votre compte Facebook. Dans la liste déroulante J’ai besoin d’aide avec, sélectionnez Accéder à mon compte Facebook pour utiliser Oculus. Terminez de remplir les champs restants et cliquez sur Soumettre au bas de la page.

Meta nous a assuré que des êtres humains étaient disponibles 24h/24 et 7j/7 pour résoudre le problème de votre compte et que les utilisateurs de Quest sont prioritaires en raison de la nature du problème. Après tout, la dernière chose à laquelle vous voulez faire face pendant une période aussi stressante est un bot à réponse automatique ou des réponses prédéfinies.

Pourquoi les comptes Facebook sont-ils interdits ?

Depuis que Meta a acquis Oculus en 2014, la société a lentement ajouté ses services à l’écosystème Oculus. Avec le Quest 2, Meta a décidé de mettre fin aux comptes Oculus autonomes et d’exiger à la place de tous les utilisateurs de se connecter avec un compte Facebook. Cela a été fait pour combiner les services et simplifier les choses pour les utilisateurs, selon l’entreprise.

L’intégration de Facebook permet également d’apporter des services comme Facebook Messenger à Quest et Quest 2.

Cependant, la transition a été un peu plus compliquée pour certains. Certains utilisateurs d’Oculus n’avaient pas de compte Facebook avant l’exigence et, après avoir reçu une Quête 2, ont créé de nouveaux comptes Facebook. Après avoir combiné ce nouveau compte avec un compte Oculus, quelque chose du côté de Facebook se déclenche et identifie l’utilisateur comme un « faux compte ». Ce drapeau s’accompagne d’une interdiction immédiate alors que Facebook continue de nettoyer sa plate-forme et de maîtriser les faux comptes.

Facebook fait face à un contrôle réglementaire accru depuis les élections américaines de 2016, dont une bonne partie est liée à des comptes utilisant de fausses identités pour diffuser de la désinformation sur sa plate-forme. Étant donné que les utilisateurs de Quest 2 doivent utiliser un compte Facebook pour utiliser l’appareil, les effets généralisés de l’examen réglementaire semblent affecter à tort les utilisateurs de Quest 2. Cependant, Facebook dit que les utilisateurs qui se trouvent dans cette situation ne devraient avoir aucun problème à effacer leurs comptes et à revenir au jeu VR.

En raison de ces problèmes et du changement de marque de l’entreprise en Meta, les comptes Facebook ne seront plus obligés d’utiliser un Quest 2 au début de 2022. Meta n’a donné aucune date précise quant à la date de ce changement, mais teste la migration sur les comptes professionnels plus tard. en 2021.

Que se passe-t-il si mon compte Facebook est banni ?

À l’heure actuelle, Facebook ne propose pas de véritable « mode hors ligne » pour le Quest 2 en cas d’interdiction de compte. S’il est vrai que le Quest 2 ne nécessite pas de connexion Internet pour fonctionner (et peut donc être joué n’importe où), il nécessite un compte Facebook pour fonctionner. Si votre compte n’est pas en règle pour une raison quelconque, il est possible que vous ne puissiez pas jouer à des jeux ou accéder aux médias sur le Meta Quest 2.

Facebook affirme que seul un « très petit nombre » d’utilisateurs d’Oculus rencontrent des problèmes de connexion et que ces utilisateurs ne perdent pas l’accès à leur contenu acheté. Pour le moment, cependant, les utilisateurs avec un compte banni ne peuvent pas utiliser la quête liée à leur compte Facebook.

