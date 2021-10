Que faire si mon enfant vomit le médicament ?

29/10/2021 à 12:46 CEST

Quand notre fils doit prendre un Médicament, on sait qu’on va se retrouver dans une situation compliquée : tu ne voudras pas le boire, tu voudras le jeter, le cracher ou une fois l’avaler Vomit.

Dans le cas où le médicament est vomi et expulsé, on se retrouve dans une situation que l’on ne sait pas résoudre. Devrions-nous ou ne devrions-nous pas donner à nouveau le médicament à notre fils? S’il s’est écoulé plus d’une demi-heure depuis qu’il a vomi, est-ce sûr ou serions-nous en train de surmédicamenter notre fils ? Que puis-je faire pour l’empêcher de vomir tous les médicaments qu’il n’aime pas ?

Pourquoi notre fils vomit-il le médicament ?

Plusieurs facteurs peuvent influencer notre enfant à rejeter et à vomir les médicaments de son estomac.

Goût de la médecine

Les médicaments ont un mauvais goût pour les papilles gustatives, et la première réaction des enfants est de les rejeter et de les vomir lorsqu’ils ont été ingérés. Si possible, nous pouvons demander à la pharmacie s’ils ont le même médicament dans un autre format ou avec un goût plus agréable.

Votre corps a tendance à vomir

Selon ce guide de l’American Pediatric Association, les vomissements sont très fréquents chez les nouveau-nés et les nourrissons. Parmi les causes est qu’ils n’assimilent pas bien le lait avec lequel ils ont été nourris et le régurgitent ; votre estomac a des changements et vous souffrez peut-être d’une affection telle qu’une sténose du pylore (dans ce cas, vous devez vous rendre au centre médical) ; ou avez un certain type de virus de l’estomac.

Vous avez une intolérance à l’un des composants du médicament

Notre enfant peut être intolérant à certains ingrédients du médicament et cela le fait réagir à son estomac et vomir ce qu’il a ingéré.

Que dois-je faire si mon enfant vomit le médicament?

Selon cette étude, le temps entre la prise du médicament et les vomissements il est crucial de savoir si nous devons administrer à nouveau la dose. Dans l’étude, 60% des pédiatres interrogés ont indiqué qu’ils appliqueraient la répétition de la dose du médicament si moins de 30 minutes s’étaient écoulées entre l’ingestion et les vomissements, et 32% ont indiqué qu’ils l’appliqueraient si 15 minutes s’étaient écoulées.

En effet, si une période de plus d’une demi-heure s’est écoulée, il est possible que l’absorption et l’assimilation du médicament aient commencé dans le corps. Par conséquent, nous pouvons administrer à nouveau le médicament à notre enfant après des vomissements si moins de 30 minutes se sont écoulées depuis son ingestion.

Si vous n’êtes pas sûr que votre fils ou votre fille ait vomi le médicament, il vaut mieux ne pas administrer à nouveau la dose, attendre le temps nécessaire pour la prochaine prise et consulter le pédiatre si les vomissements persistent.

Comment donner des médicaments aux bébés et aux enfants sans vomir

Ces conseils peuvent aider les enfants à mieux tolérer les médicaments

Gardez-le droit et assis

En position couchée, il lui est plus facile de vomir ce qu’il a avalé.

Camoufle le médicament

Le médicament peut être mélangé avec des aliments que les enfants aiment. Par exemple, on peut mélanger le médicament avec de la compote de pommes et le lui donner petit à petit. Nous devons garder à l’esprit qu’il ne peut pas s’agir d’une grande assiette de nourriture pour que tout puisse être mangé et que le médicament soit efficace. Avant de mettre le médicament et l’aliment ensemble, il est important de lire les instructions et de demander à votre pédiatre s’il existe un type de contre-indication qui ne permet pas de les combiner.

Sirops liquides au lieu de pastilles

Les enfants ont tendance à mieux tolérer les sirops liquides que les pastilles. Si le sirop a un goût désagréable, nous pouvons utiliser une seringue et administrer le liquide près des côtés de votre bouche afin qu’il ne touche pas trop vos papilles gustatives.

Utilisation de suppositoires

Il existe des médicaments comme l’ibuprofène ou le paracétamol qui sont également vendus sous forme de suppositoires. Cette option peut être utile si notre enfant crache les médicaments liquides ou vomit les pilules tout le temps en raison de leur goût désagréable.