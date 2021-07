Que faire si on en trouve un ?

16/07/2021 à 18:03 CEST

L’arrivée des températures estivales élevées rend les reptiles actifs et augmente leurs déplacements dans leur environnement, ce qui conduit à plus de rencontres que d’habitude entre les humains et les serpents et les serpents. Comment agir lors d’une rencontre avec un serpent ? Les experts des parcs naturels et animaliers Terra Natura Benidorm et Selwo Aventura de Málaga, coïncidant avec le Journée mondiale du serpent, qui se tient aujourd’hui, ils ont lancé une campagne d’information pour sensibiliser et sensibiliser la société à ce qu’il faut faire dans ces cas.

Normalement dans les premières et dernières heures de la journée, lorsque la chaleur est moins intense, le reptile a tendance à sortir de son abri. L’ignorance envers ces animaux fait que certaines personnes réagissent avec peur à leur égard et même dans certains cas les attaquent.

L’herpétologue de Terra Natura Benidorm, David Marti, insiste sur le fait que «quand le serpent se rend compte de notre présence il aura toujours tendance à fuir& rdquor; et que ces animaux « ne veulent pas nous faire de mal & rdquor ;.

Cependant, comme le souligne ce spécialiste des serpents, « s’ils se sentent acculés et perçoivent qu’ils ne peuvent pas s’échapper, ils essaieront de se défendre & rdquor ;.

Pour cette raison, Marti se souvient que les espèces de serpents les plus présentes en Espagne « ne présentent aucun danger pour les personnes & rdquor;.

Toutes les espèces de serpents sont protégées

La couleuvre à échelle, la couleuvre à cheval, la couleuvre vipère et la couleuvre lisse du Sud sont inoffensives. Dans le cas de le serpent bâtard, qui peut mesurer jusqu’à deux mètres de long, a du venin, bien qu’il ne soit pas très puissant; en effet, son intensité est comparable au venin de guêpe, il n’y a donc aucun risque de mortalité en cas de morsure.

En Espagne, il n’y a que trois espèces de vipères vraiment dangereuses, bien qu’il soit difficile pour quelqu’un de les rencontrer. Seules les vipères caractérisées par une pupille verticale, une tête triangulaire et des écailles sur la tête de la même forme et de la même taille que celles du corps sont dangereuses.

De même, de Terra Natura Benidorm, il est rappelé que toutes les espèces de serpents sont protégées, elles ne doivent donc en aucun cas être blessées.

En outre, représentent une pièce fondamentale dans l’équilibre des écosystèmes, en contrôlant les populations d’autres animaux, tels que les rongeurs. Les reptiles sont un élément important en tant que contrôleurs naturels des parasites.

Si quelqu’un rencontre un serpent, la meilleure chose à faire est de s’écarter de son chemin en évitant de le déranger et en cas de se trouver dans un endroit qui crée un danger pour les personnes ou pour l’animal lui-même, en avertir les autorités, qui s’en occuperont. , en le manipulant avec le soin et les précautions nécessaires pour le déplacer plus tard dans un endroit sûr en dehors de l’environnement urbain.

Crucial pour l’équilibre écologique

D’autres parcs en Espagne comme Selwo Aventura et Selwo Marina célèbrent la Journée mondiale du serpent, rappelant leur travail éducatif concernant cette espèce animale, “cruciale dans l’équilibre écologique”.

La famille des reptiles, tant à Selwo Aventura qu’à Selwo Marina, est très bien représentée, en particulier les serpents. Du boa cubain (Epicrates angulifer) et du boa émeraude au serpent des blés (Pantherophis guttatus), la variété existante est une grande attraction dans les deux espaces.

Qu’ils soient vénéneux ou non, leur régime alimentaire est à base d’insectes ou d’autres animaux, c’est-à-dire qu’ils sont insectivore ou carnivore, avec une prédilection particulière pour les souris, mais aussi pour d’autres reptiles ou amphibiens comme les lézards ou les grenouilles. On estime qu’il y a 3000 espèces différentes de serpents -La longueur et le poids peuvent varier considérablement-, présent sur tous les continents sauf l’Antarctique.

La culture populaire a surstigmatisé ces reptiles

Dans les réunions pédagogiques, la question des serpents est abordée, soulignant combien la culture populaire les a stigmatisés à outrance – l’une des significations DRAE de “vipère” est “personne mal intentionnée” – même lorsque des qualités leur sont attribuées comme la prudence.

Ces vertébrés, dont la vision nocturne est meilleure que celle des autres animaux, préfèrent avoir les humains le plus loin possible.

Dans l’ouest des États-Unis (Californie) ou dans des pays comme l’Australie, ils sont particulièrement protégés, même ceux qui sont vénéneux, car dans ces zones ils sont conscients de leur rôle dans l’équilibre environnemental. Et qu’en Australie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée réside l’un des plus toxiques au monde : le serpent taipan côtier (Oxyuranus microlepidotus).

Il y en a qui tendent des embuscades, tuant par constriction, comme l’anaconda jaune solitaire (Eunectes notaeus), qui possède aussi un odorat très fin qui lui permet de mieux trouver sa proie.

D’autres familles ne se regroupent que pendant l’hibernation, comme le faux corail (Lampropeltis triangulorum), originaire des forêts tropicales du Mexique, d’Amérique centrale et du Sud, entre autres.

Python de Seba, capable d’avaler des morceaux jusqu’à 60 kilos

En Extrême-Orient, vous pouvez trouver le python birman albinos (Phyton bivittatus), dont l’habitat est constitué de rivières, de marais, de marécages et de lacs. C’est aussi l’un des plus grands serpents du monde.

Ou le boa cubain, une espèce endémique de l’île qui lui donne son nom ; le principal prédateur d’un rongeur, le jutía cubain, et clé donc quand il s’agit d’éviter les parasites dans l’écosystème insulaire.

D’autres, comme le python Seba ou le python des rochers (Phyton sebae), habitant l’Afrique subsaharienne, sont de véritables avaleurs : capables d’avaler des impalas pesant jusqu’à 60 kilogrammes, ou des léopards. Il plonge généralement dans l’eau pour chasser.

Tous les membres de cette espèce sont des animaux carnivores et se nourrissent principalement de souris, de lézards, d’insectes, de poissons, de grenouilles et même d’œufs pour survivre.

Bien qu’ils soient considérés comme ovipares, puisque la plupart pondent des œufs, certaines espèces de serpents sont vivipares et donner naissance à des jeunes vivants. C’est parce que certains climats sont trop froids pour que les œufs se développent, ils ne sont donc pas pondus. Il y a aussi des serpents ovovivipares, qui sont ceux qui produisent des œufs mais restent à l’intérieur de la mère jusqu’à ce qu’ils soient prêts à éclore.

