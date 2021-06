Que faire si on voit une tortue de mer sur la plage ? Ne la dérangez pas et appelez le 112

04/06/21 à 09:14 CEST

Avec le début de la saison estivale et l’arrivée de la chaleur, les chances de trouver une tortue de mer sur la plage, essayant de pondre ses œufs, augmentent. Compte tenu de cela, plusieurs communautés côtières ont lancé des campagnes d’information publique sur la conduite à tenir lorsqu’un de ces spécimens est trouvé. L’essentiel est de ne la déranger en aucune façon et d’appeler le 112.

Le ministère de l’Environnement et du Territoire des Baléares, ainsi que la mairie de Torrevieja (Alicante), ont averti que, en cas de découverte d’une tortue de mer ou d’un nid sur la côte, vous devez appeler le 112 pour avertir et éviter de déranger ou mettre en danger cet animal protégé.

Le Département autonome des Baléares a lancé le campaña ‘Anida’ pour informer sur la façon d’agir avant la nidification des tortues marines dans les îles Baléares, après Au cours des deux dernières années, des nids de tortues ont été détectés à divers endroits le long du littoral de l’archipel., a rapporté dans un communiqué.

Plusieurs organisations et entités des îles se préparent à l’arrivée possible de tortues marines sur les côtes des îles Baléares pour nicher, comme cela s’est produit au cours des deux dernières années.

L’Environnement et la Fondation Palma Aquarium publieront des campagnes afin que la population puisse reconnaître la trace laissée par les tortues après le frai et les informer de la bonne façon d’agir dans ces cas, dans le but d’éviter des situations inappropriées ayant un impact négatif sur l’environnement. , qui peuvent mettre en danger le développement des œufs et de l’adulte de cette espèce protégée.

En 2019, deux nids étaient situés à Ibiza et en 2020 il y en avait trois : deux à Minorque et un à Ibiza.

En 2019, elles ont pondu 160 œufs et en 2020, il y en avait 340. Sur les couvées de 2019, 37 tortues sont nées et en 2020, il y en avait 159.

Dans le cas de Communauté valencienne, ces dernières années, les tortues caouannes ont choisi leurs plages jusqu’à huit fois pour pondre leurs œufs, comme cela s’est produit en 2015 à Torrevieja.

Cependant, les tentatives ont été beaucoup plus nombreuses. Seulement dans le district maritime de Torrevieja qui va de l’embouchure du Segura à El Mojón, jusqu’à six tentatives de frai ont été enregistrées.

La mairie de Torrevieja mène chaque année des campagnes d’information spécifiques pour tous les utilisateurs de la plage (citoyens en général, promeneurs, bars de plage), pour des services tels que les services de nettoyage des plages qui fonctionnent la nuit, et pour la police locale et la garde civile.

Ainsi, on cherche qu’avant la possibilité d’observer une tortue pondre sur la plage, ou de sa trace laissée dans le sable lorsqu’elle retourne à la mer, on sache agir correctement pour que tout se passe bien.

Antonio Vidal, conseiller pour l’environnement et les plages, a indiqué que cette année, en plus, certains affiches faisant allusion au protocole général à suivre, qui commence par appeler le 112, et qui contient une série de recommandations pour éviter de déranger l’animal pendant qu’il fraie ou tente de le faire, étant essentiel de ne pas s’approcher, de ne pas faire de bruit ou d’éblouir l’animal et d’éviter de le photographier au flash.

La tortue commune ou caouanne (Caretta caretta) est la plus abondante en Méditerranée espagnole. Bien qu’il se nourrisse dans la zone orientale espagnole, il ne niche généralement pas. Néanmoins, ces dernières années, il y a eu différents épisodes de nidification, probablement causés par la élévation de la température mondiale.

D’après les prévisions d’augmentation de température faites par les experts, on s’attend à ce que la nidification des tortues marines soit de plus en plus fréquente sur les côtes orientales.

Conseils en présence d’une tortue marine sur la plage :

-Ne pas déranger l’animal en aucune façon

-Ne la touche pas

-Ne pas prendre de photos au flash ou l’éblouir si c’est la nuit

-Éviter les mouvements brusques ou le bruit

-Éviter d’être approché par des personnes ou des chiens

-Si nous voyons des empreintes de pas ou des traces de tortues dans le sable, ne les effacez pas

-Appelez le 112 immédiatement

-S’il y a des nouveau-nés, essayez de les récupérer et de les mettre à l’ombre et de les mouiller pendant que les troupes arrivent

