Que faire si un voisin occupe votre garage en votre absence ? | Moteur

Si vous avez un voisin problématique et qu’il occupe toujours votre espace de garage, vous disposez de tous ces moyens pour l’arrêter.

Il est probable que l’une des mauvaises surprises que vous rencontrez maintenant au retour de vacances d’été soit qu’un voisin J’ai occupé votre garage, une situation assez courante dans les communautés voisines et que, bien que dans la plupart des cas, elle se résolve très facilement avec un simple dialogue poli avec le délinquant, la vérité est qu’il existe également des voisins problématiques.

Et c’est que vous devez d’abord le rendre totalement clair que l’invasion totale ou même partielle de sa propre place de parking implique une invasion étrangère de la propriété privée, quelque chose qui est typique du Code pénal et, par conséquent, si cela parvient finalement au tribunal, le contrevenant a tout à perdre.

Mais vous ne voulez sûrement pas aller en justice, non seulement parce que cela a tendance à prendre beaucoup de temps, mais aussi parce que cela peut signifier une dépense économique supplémentaire pour la communauté ou pour vous-même, il existe donc d’autres solutions que vous devez mettre en œuvre avant pour essayer que le voisin qui occupe habituellement votre garage, arrête de le faire.

Les amendes routières ne sont jamais bien perçues, mais imaginez que vous en receviez une de 170 000 euros pour avoir roulé à 80 km/h… Cela paraît fou, mais il y a des pays où les amendes atteignent 900 000 euros. Ce sont les amendes les plus chères de l’histoire.

La première solution est la plus sensée et la plus sensée : parler directement au délinquant, d’une manière polie, sans menaces, et expliquant la situation, et précisant que l’invasion de votre garage est une invasion de la propriété privée et est caractérisée par le Code pénal.

Dans la plupart des cas, c’est plus que suffisant, mais si vous avez la malchance d’avoir un voisin problématique, vous devrez porter plainte auprès du président de la communauté ou de l’administrateur de la ferme.

Dans ce cas, le plus normal est qu’une réunion extraordinaire soit tenue et que la question soit discutée avec le contrevenant et le propriétaire du garage présents. Si vous aviez loué le garage, toutes les démarches auraient dû être engagées par le propriétaire de celui-ci.

Après avoir porté l’affaire à la réunion de quartier, si la situation n’est pas résolue, la communauté pourrait commencer à appliquer différentes sanctions, et il est probable que le contrevenant décide de ne pas procéder étant donné qu’il est contre toute la communauté des voisins qui pourraient aussi voir comment cette personne pourrait finir par occuper leurs espaces de garage.

La Direction Générale de la Circulation a mis fin à la longue liste de doutes générés par l’utilisation des Véhicules Individuels de Mobilité avec une instruction dans laquelle, entre autres, elle passe en revue les huit amendes qui peuvent vous être infligées avec un scooter électrique.

Et à la fin nous n’avons que le voie judiciaire, présenté soit à titre personnel soit avec la communauté de voisins, et ce serait une démarche que le contrevenant lui-même ne veut certainement pas qu’il se produise car il sait qu’il va perdre. Il vous suffirait donc de signaler la situation à la police, puis toutes les routes seraient ouvertes pour un futur procès.

Dès le début de la plainte, le voisin ne pouvait plus occuper votre place de garage ou le juge pouvait ordonner l’enlèvement de son véhicule.

Donc, si vous avez un garage et que quelqu’un l’a déjà occupé pour vous, sachez que vous disposez de suffisamment de moyens pour résoudre la situation.