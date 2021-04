Que faire si vos informations Facebook ont ​​été volées

La récente fuite d’informations sensibles de plus de 500 millions d’utilisateurs de Facebook implique des comptes qui pourraient être les nôtres. Certains experts estiment que le chiffre est encore plus élevé et que Facebook le fera connaître dans différentes déclarations dans un proche avenir. Le plus gros problème avec ce type de fuite est que les informations sont irrécupérables et sont déjà trouvées sur différentes pages d’accès par des pirates. Comment savoir si notre compte est compromis? Vous devez vous rendre sur http://www.haveibeenfacebooked.com et saisir le numéro de téléphone associé à notre page Facebook. Dmitry Bestuzhev, responsable de l’équipe de recherche et d’analyse de Kaspersky, nous explique comment procéder au cas où nos informations seraient compromises dans cette fuite.