Que faire si votre enfant veut être un « influenceur »

30/11/2021

Act à 12h54 CET

Marina Borràs

Les réponses à la question « Que veux-tu être quand tu seras grand ? & Rdquor; Ils ont beaucoup changé depuis que c’était à notre tour d’y répondre. Actuellement, les technologies jouent un rôle de premier plan dans les rêves et les aspirations de nos enfants. Et, bien sûr, aussi les réseaux sociaux.

Compte tenu de cela, il n’est pas surprenant que de plus en plus d’enfants veuillent se consacrer à l’avenir à être des influenceurs, le métier de la mode. En effet, la plateforme numérique LingoKids a réalisé une étude qui a indiqué qu’en Espagne, Le métier de youtubeur ou d’influenceur fait partie des cinq préférés des enfants entre deux et huit ans.

Pourquoi votre enfant veut être un influenceur ?

María Lázaro, enseignante, blogueuse et auteur du livre “Réseaux sociaux et mineurs : Guide définitif& rdquor;, explique que « les enfants veulent être ce que font leurs idoles. Ce qui se passe, c’est que ces idoles sont maintenant sur les réseaux sociaux & rdquor ;.

« Les réseaux transmettent les perception que n’importe qui peut réussir juste en ouvrant un profil et en enregistrant des vidéos, quelque chose qui, en plus d’avoir l’air facile et amusant, peut générer suffisamment de revenus pour en faire un moyen de subsistance rentable et glamour », explique María Lázaro.

« Chaque fois que nous recevons un like, nous avons des micro-étincelles de dopamine dans notre cerveau »

Marian Rojas Estapé

Psychiatre

D’autre part, il est important que nous ne perdions pas de vue la réaction de notre cerveau lorsque nous utilisons les réseaux sociaux. La psychiatre Marian Rojas Estapé l’explique ainsi : « Chaque fois qu’une personne consomme de la cocaïne, de la marijuana, a des relations sexuelles, regarde de la pornographie, joue à des jeux vidéo & mldr; éprouver du plaisir. Et le plaisir est régulé dans le cerveau par diverses hormones, mais principalement par la dopamine. A) Oui, à chaque fois que j’ai un like, j’ai des micro-étincelles de dopamine dans le cerveau& rdquor ;.

Les réseaux sociaux, bref, ont été conçus pour créer une dépendance: ils nous rapprochent d’idéaux de beauté et de style de vie qui semblaient auparavant plus éloignés, nous permettent de nous relier, de recevoir l’approbation externe & mldr; et tout cela nous fait plaisir.

Si votre enfant veut être un « influenceur », il doit savoir ceci :

Il y a plusieurs sujets autour du métier d’influenceur que nous devons veiller à refuser à nos fils et filles, surtout s’ils sont intéressés à s’y consacrer à l’avenir :

1. Pour être un « influenceur », il suffit de publier des vidéos

Comme nous le dit María Lázaro, « la première est de croire que pour gagner de l’argent avec une chaîne YouTube, il suffit de publier des vidéos, car les publicités qui y sont insérées génèrent beaucoup de revenus & rdquor ;. L’expert des réseaux sociaux répond vivement à ce mythe : « Ce n’est pas comme ça. Pour qu’une chaîne YouTube reçoive des revenus publicitaires, elle doit avoir au moins 1 000 abonnés et enregistrez plus de 4000 heures de visionnage au cours des 12 derniers mois. Cela fait plusieurs heures & rdquor;.

« Mais même si la chaîne a de la publicité, le revenu qu’un youtubeur tire des publicités dépend de tellement de variables, que envisager de ne vivre que de lui est très compliqué. Seuls quelques-uns, très peu, comprennent. Et la même chose sur d’autres plateformes telles que TikTok ou Instagram, dans lesquelles le système publicitaire fonctionne différemment & rdquor ;, souligne María Lázaro.

Être influenceur est l’un des cinq métiers préférés des garçons et des filles de 1 à 8 ans | Pexels

2. Les influenceurs peuvent gagner beaucoup d’argent en faisant de la publicité

Le deuxième sujet est que, si elles obtiennent beaucoup d’abonnés, les entreprises paieront pour parler des produits ou apparaître avec elles sur la chaîne. María Lázaro indique qu’« il est vrai qu’un moyen commun de revenu est de négocier accords de collaboration ou de contenu sponsorisé avec des marques. Mais attention : cette pratique frise la publicité déguisée et peut entraîner des problèmes juridiques si le youtuber, tiktoker ou instagramer ne précise pas que le contenu est le fruit d’une relation commerciale & rdquor ;. « En Espagne, nous avons la loi générale sur la publicité et la loi sur les services de la société de l’information et du commerce électronique et l’amende peut atteindre 30 000 euros& rdquor;, ajoute Lázaro.

Par ailleurs, « il faut tenir compte du fait que la gestion de ce type d’accord nécessite connaissances et temps, en plus de ce qu’ils consacrent déjà à la création et à la publication de contenu, quelque chose qui n’est pas disponible pour tout le monde & rdquor;, explique María Lázaro. Et il ajoute : « Cela a donné naissance à une entreprise dans laquelle les agences de représentation et de marketing participent en tant qu’intermédiaires, et dans laquelle le nombre d’abonnés ou de followers ne suffit plus& rdquor ;.

3. Enregistrer et publier des vidéos est très simple

Comme nous le dit l’expert des réseaux sociaux, un autre des sujets concernant les influenceurs est que l’enregistrement et la publication de contenu est très facile. Rien n’est plus éloigné de la réalité. Réfléchir au script d’une vidéo, la produire, l’enregistrer, la monter et la publier prend du temps. Une vidéo de 20 minutes nécessite l’équivalent d’une journée de travail complète. Pour réaliser la photo parfaite, il y a eu de nombreuses poses et faux clichés avant & rdquor ;.

Être un « influenceur » : option d’avenir ou rêve fantastique ?

La question que vous vous posez probablement est : dois-je alors dissuader mon fils ou ma fille de vouloir être influenceur à l’avenir ? La réponse est non. Comme le souligne María Lázaro, « faire face à une caméra et enregistrer une vidéo est un moyen de améliorer la capacité d’expression. De plus, apprendre à écrire un scénario, développer une histoire audiovisuelle, combiner des rythmes de production et jouer avec l’édition de contenu contribue également à former et déployer la créativité, ainsi qu’à stimuler la curiosité. C’est une façon de laisser libre cours à votre imagination & rdquor ;.

Cependant, cela ne signifie pas que nous pouvons leur donner une entière liberté de le faire. Il est important que nous nous souvenions toujours de la limite d’âge des réseaux sociaux, établir des horaires d’utilisation pour ne pas tomber dans des abus ou des addictions, et que l’activité devant les écrans n’est pas votre seul divertissement.

« Nous devons accompagner nos enfants pour que la luminosité du monde des influenceurs ne finisse pas par les aveugler »

Maria Lazaro

Experte des réseaux sociaux

Il est également important que nous leur transmettions qu’Instagram, Youtube ou TikTok sont des plateformes à travers lesquelles ils peuvent montrer ce dans quoi ils sont bons, donner un coup de pouce à leurs projets, diffuser des informations liées aux connaissances qu’ils ont & mldr; Autrement dit, « l’important, donc, est que votre fils et votre fille réfléchissent à ce qu’ils veulent faire, quel métier ils veulent exercer. Et à partir de là, explorez s’il est possible que les réseaux sociaux vous aident à diffuser cette profession & rdquor;, souligne María Lázaro.

Et, bien sûr, nous ne pouvons oublier l’importance de « savoir quels influenceurs notre fils ou notre fille suit, et pourquoi. Quel type de contenu publient-ils, et ce qui les influence. Et rechercher et identifier avec eux d’autres références selon leurs goûts et leurs intérêts, surtout lorsqu’ils sont plus jeunes. Finalement, les accompagner dans cette démarche pour que la luminosité du monde des influenceurs ne finisse pas par les aveugler & rdquor;, conclut María Lázaro.