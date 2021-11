Que faire si votre Gmail ne reçoit pas d’e-mails

Edgar Cervantes / Autorité Android

Gmail est le service de messagerie le plus stable et le plus fiable qui existe, mais il existe parfois encore des problèmes techniques qui empêchent vos e-mails d’atteindre la boîte de réception. Cela peut constituer une catastrophe mineure si l’e-mail est important (comme une offre d’emploi lucrative). Alors, que faites-vous lorsque votre Gmail ne reçoit pas d’e-mails ?

RÉPONSE RAPIDE

Si votre Gmail ne reçoit pas d’e-mails, cela peut être dû à une variété de choses. La première chose à faire est de vérifier que l’e-mail n’est pas passé par erreur dans un autre dossier (comme le dossier spam). Vérifiez ensuite votre niveau de stockage pour voir si vous n’avez plus d’espace. Les paramètres de votre boîte de réception peuvent également être mal configurés.

Vérifiez d’abord votre dossier de courrier indésirable

Commençons par l’option facile. Même si les filtres anti-spam de Gmail sont très avancés, ils peuvent toujours récupérer vos e-mails dans le dossier spam. Cela peut être dû au fait qu’un mot dans l’e-mail déclenche le filtre anti-spam ou qu’un grand nombre d’autres utilisateurs de Gmail marquent cet expéditeur d’e-mail comme spam.

Si vous voyez l’e-mail dans le spam, vous pouvez le faire ressortir en cliquant sur Signaler n’est pas un spam ou en sélectionnant Déplacer vers -> Boîte de réception.

Si un e-mail d’un expéditeur particulier va toujours en spam, vous pouvez configurer un filtre Gmail et dans la configuration, spécifiez Ne jamais envoyer de spam.

Vérifiez votre corbeille ensuite

L’étape suivante consiste à voir si l’e-mail est dans votre corbeille. Lors de la suppression d’un autre e-mail, il est très facile de se laisser emporter et d’en supprimer un autre par inadvertance. Vérifiez donc la corbeille ensuite. Ou dans la barre de recherche Gmail, tapez dans : corbeille

Vérifiez si un filtre archive l’e-mail non lu

Vous n’avez toujours pas trouvé votre email manquant ? L’étape suivante consiste à voir si un filtre a été configuré de manière à empêcher votre courrier électronique d’atteindre la boîte de réception.

Par exemple, vous avez peut-être configuré un filtre en attachant automatiquement une étiquette aux e-mails d’un certain expéditeur. Mais vous avez peut-être aussi accidentellement demandé au filtre d’archiver l’e-mail. Donc, votre e-mail « manquant » est en fait là, mais dans le dossier des étiquettes.

Cliquez simplement sur l’étiquette appropriée sur le côté gauche de la boîte de réception et voyez si votre e-mail s’y trouve. Si c’est le cas, accédez à votre liste de filtres et modifiez le filtre pour éviter que cela ne se reproduise.

Vérifiez le niveau de stockage de votre compte Google

Google offre à chacun un espace de stockage gratuit très généreux de 15 Go, mais la vitesse à laquelle ce stockage peut être consommé est incroyable. Tout ce qu’il faut, ce sont des pièces jointes très volumineuses, et tout à coup, vous recevez des invites pour mettre à niveau votre stockage. L’espace de stockage Gmail est également utilisé pour votre utilisation d’autres services Google, tels que Drive et Photos.

Vous pouvez voir la situation actuelle du stockage au bas de chaque fenêtre Gmail. Vous pouvez également accéder à votre page de présentation générale du stockage pour voir comment votre stockage actuel est utilisé. Si vous vous approchez de la limite ou si vous avez atteint votre limite, Gmail peut empêcher les gros e-mails de vous parvenir jusqu’à ce que vous changiez de niveau. Si vous ne souhaitez pas passer à un forfait payant, envisagez de supprimer certains éléments de Gmail, Drive ou Photos.

Vérifiez vos paramètres Gmail IMAP et POP

Si vous utilisez les paramètres IMAP ou POP de Gmail, c’est une bonne idée de vérifier qu’ils fonctionnent comme ils le devraient.

Pour voir s’ils sont activés, accédez à la page Transfert et POP/IMAP et faites défiler vers le bas. Vous pouvez facilement y activer IMAP et POP s’ils sont désactivés.

Vérifiez si vos e-mails sont transférés ailleurs

Dans les paramètres de Gmail, vous avez la possibilité de transférer automatiquement certains ou tous les e-mails vers une autre adresse e-mail. Mais encore une fois, les filtres peuvent être des choses très inconstantes ou peut-être avez-vous totalement oublié que vous transférez certains e-mails vers une autre adresse e-mail ?

Accédez à l’onglet Paramètres de transfert et POP/IMAP de Gmail et voyez si votre transfert d’e-mails a été activé. Vérifiez également votre liste de filtres pour voir si un certain expéditeur est transféré ailleurs.

Vérifiez si votre application mobile Gmail est correctement configurée

Si vous utilisez l’application mobile de Gmail, il est fort possible que vous n’ayez pas configuré l’application correctement. Ou peut-être avez-vous réinitialisé le mot de passe sur le bureau et oublié de le modifier sur la version mobile ?

Appuyez sur votre photo de profil dans le coin supérieur droit et la boîte de vos comptes apparaîtra. Appuyez sur gérer les comptes sur cet appareil.

Supprimez le compte dont vous ne recevez pas les e-mails en appuyant sur Supprimer de cet appareil.

Mark O’Neill / Autorité Android

Maintenant, réenregistrez le compte Gmail sur l’application, en vous assurant d’obtenir les informations de connexion correctes.

Vérifiez si vous avez une connexion Internet

Celui-ci peut sembler idiot, mais assez souvent, nous négligeons l’évidence. Peut-être que votre connexion Wi-Fi s’est soudainement éteinte et que vous ne l’avez pas remarqué ? Ou peut-être que votre connexion Internet est un peu lente, ce qui rend difficile l’envoi d’e-mails volumineux par Gmail ?

Quelle que soit la raison, désactivez votre connexion Wi-Fi, puis réactivez-la. Si cela ne fonctionne pas, redémarrez votre ordinateur ou votre téléphone. Si la connexion est toujours très mauvaise ou totalement disparue, il est temps de réinitialiser votre routeur. Mais avant cela, peut-être faites-vous d’abord un test de vitesse ?

Si vous utilisez votre téléphone, vérifiez votre forfait de données. Avez-vous encore des données ou êtes-vous à court de données ? Avez-vous même activé votre Internet mobile? Vérifiez également la force de votre signal dans la zone où vous vous trouvez. Les grandes villes auront une excellente couverture 4G LTE, mais dans les zones rurales, vous pourriez avoir du mal à obtenir une réception décente.

