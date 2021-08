in

Il est assez difficile de jouer à votre Nintendo Switch si la console cesse de se charger pour une raison quelconque. Cela m’est arrivé, et cela m’a secoué pendant environ une semaine jusqu’à ce que je comprenne ce qui n’allait pas. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles votre Switch peut faire cela. Heureusement, vous pouvez essayer certaines choses avant de devoir envoyer votre Switch pour réparation. Si votre Switch Lite ou Nintendo Switch ne se charge pas, essayez ces conseils de dépannage et voyez s’ils résolvent le problème.

Que faire si votre Nintendo Switch ne se charge pas

Pourquoi cela arrive-t-il?

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles votre Nintendo Switch peut ne pas se charger :

Le chargeur devra peut-être être réinitialisé. Il y a peut-être un problème avec la prise, comme un fusible grillé. Les points de contact du port de chargement USB-C de la Nintendo Switch peuvent être sales ou endommagés. L’adaptateur de charge est peut-être sale ou endommagé. Si vous chargez principalement à l’aide de la station d’accueil de la Nintendo Switch, la station d’accueil peut avoir été endommagée. Vous utilisez peut-être un adaptateur tiers incompatible. Certains accessoires tiers ne fonctionnent pas correctement avec la console Switch. Si vous avez apporté des modifications ou piraté votre Switch, la console peut ne pas fonctionner correctement. Vous devrez peut-être annuler les modifications que vous avez apportées à votre Switch pour qu’il se recharge à nouveau.

Que faire si votre Nintendo Switch ne se charge pas

Étant donné que le Switch arrête de se charger pour plusieurs raisons, il existe différentes manières de résoudre le problème.

Vérifiez la prise

Source : Rebecca Spear / iMore

Quelque chose ne va pas avec la prise que vous utilisez pour charger votre Switch. Branchez le cordon d’un autre appareil dans la prise et voyez si l’appareil qui l’utilise reçoit une charge. Si la prise est le problème, il se peut que vous ayez un fusible grillé ou que vous ayez besoin d’appeler un électricien.

Le correctif: Si vous avez une prise défectueuse, déplacez le Switch vers une autre prise et laissez-le se recharger.

Vérifiez le quai

Source : Rebecca Spear / iMore

Si vous chargez principalement votre Nintendo Switch à l’aide de la station d’accueil, vérifiez que tous les câbles sont bien en place. Il est possible que quelque chose se soit détaché.

Si cela ne résout pas le problème, le dock lui-même a peut-être été endommagé et a besoin d’être réparé.

Réinitialiser le chargeur et la prise

Il serait préférable que vous essayiez différentes choses avant d’acheter un nouvel adaptateur ou d’envoyer votre Switch pour réparation. Commencez par réinitialiser votre adaptateur secteur :

Vous devrez d’abord éteindre votre console. Pour faire ça, maintenez le bouton d’alimentation enfoncé pendant au moins trois secondes.

Ensuite, sélectionnez Options d’alimentation.

Source : Rebecca Spear / iMore et iMore Puis sélectionnez Éteindre.

À présent, débranchez le chargeur de la prise et de l’interrupteur.

Source : iMore et Rebecca Spear / iMore Wait 30 secondes.

Si la prise que vous utilisez a un bouton de réinitialisation, appuyez sur le bouton de réinitialisation à présent.

Source : Rebecca Spear / iMore

Rebranchez l’adaptateur dans le commutateur.

À présent branchez le chargeur directement dans une prise.

Source : Rebecca Spear / iMore

Voir si l’indicateur de charge apparaît sur l’écran. Si la batterie a encore un peu de jus, l’indicateur deviendra vert sur le côté supérieur droit de l’écran. Si la batterie est épuisée, l’indicateur de charge s’affichera en haut à gauche sur un écran vide.

Source : iMore

J’espère que cela a résolu votre problème de charge. Si la réinitialisation du chargeur et de la prise n’a pas résolu le problème, passez à notre prochain conseil de dépannage.

Chargez la batterie déchargée

Source : Rebecca Spear / iMore

Si la batterie de la Nintendo Switch se décharge et ne reçoit pas de charge pendant une longue période, cela peut prendre un certain temps pour répondre à un adaptateur lorsqu’il est enfin rebranché. Vous pouvez dire que la batterie du Switch est presque complètement épuisée si l’indicateur de batterie apparaît brièvement sur le côté supérieur gauche de l’écran plutôt que son emplacement habituel en haut à droite.

Le correctif: Laissez la console branchée sur le chargeur pendant la nuit et voyez si cela résout le problème. Le lendemain matin, essayez de l’allumer.

Nettoyez soigneusement le port USB-C et le chargeur

Source : Lory Gil / iMore

Une petite couche de crasse ou de saleté peut empêcher le port USB-C de la console Switch ou le port USB-C du Dock d’entrer en contact avec le chargeur.

Le correctif : Un nettoyage soigneux du port USB-C peut résoudre le problème. Lorsque vous nettoyez un port USB-C, vous devez le faire avec précaution. Vous ne devez jamais coller d’objets métalliques comme des épingles de sûreté et des couteaux dans le port USB-C. Cela peut endommager les minuscules points de contact et endommager définitivement votre appareil.

Pour des instructions plus détaillées, consultez notre guide sur la façon de nettoyer le port USB-C de la Nintendo Switch.

Achetez un nouvel adaptateur

Source : Rebecca Spear / iMore

Si rien n’a fonctionné jusqu’à présent, vous aurez peut-être besoin d’un chargeur de remplacement. Nous recommandons l’adaptateur officiel Nintendo Switch car il est le plus susceptible de résoudre le problème.

Si vous cherchez à économiser de l’argent, il existe également des chargeurs de remplacement tiers moins chers. Sachez simplement que des stations d’accueil et des chargeurs tiers ont été connus pour briquer le commutateur dans le passé.

Annuler tout piratage ou jailbreak

Source : iMore

La Nintendo Switch a été conçue pour fonctionner de manière très spécifique. Si vous avez tenté de pirater, de jailbreaker ou de modifier le fonctionnement de votre Switch, il se peut qu’il ne se charge plus lorsqu’il est branché sur une prise. Il est important de noter que le piratage ou la modification de la Nintendo Switch annule toute garantie active que vous pourriez avoir. Vous ne pourrez donc probablement pas envoyer votre console pour les réparations officielles de Nintendo si sa personnalisation a définitivement gâché les choses.

Le correctif : Vous devrez annuler les personnalisations que vous avez apportées et voir si cela résout les problèmes.

Envoyez le Switch en réparation

Source : Nintendo

Si vous avez tout essayé et que votre Nintendo Switch ne se charge toujours pas, il est temps de faire appel à des professionnels. Vous devrez créer un ticket officiel via le service client de Nintendo et éventuellement envoyer votre Switch pour réparation.

La meilleure option

Adaptateur de remplacement officiel pour Nintendo Switch

Chargeur Nintendo Switch

Ce remplacement officiel a été conçu et créé spécifiquement pour la Nintendo Switch. Il est plus susceptible de fonctionner correctement avec la console que toute alternative tierce.

Façons d’améliorer votre expérience Nintendo Switch

Avoir les bons accessoires fait toute la différence lorsque vous jouez à un jeu. En voici quelques-uns que nous aimons utiliser avec la Nintendo Switch.

Obtenez plus de commutateur

Commutateur Nintendo

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.