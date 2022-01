Que faire si vous êtes stressé par votre déclaration d’impôt en freelance

Remplir votre déclaration de revenus pour HMRC peut être une tâche très ardue (Photo: .)

La date limite pour soumettre votre déclaration de revenus d’auto-évaluation approche à grands pas, et pour les travailleurs indépendants et les pigistes, cela peut être très intimidant.

Pour soumettre une déclaration de revenus d’auto-évaluation, vous devez d’abord être enregistré comme travailleur indépendant sur le site Web gov.uk, puis remplir le formulaire en ligne détaillant les revenus que vous avez perçus – soit par le biais de la rémunération au fur et à mesure que vous gagnez (PAYE) ou par indépendant.

Il demande également des cotisations de retraite, des gains en capital et une variété d’autres mots ronflants qui peuvent causer beaucoup de stress lorsque vous recherchez un P45 et des relevés bancaires d’il y a huit mois.

Il vous indiquera ensuite le montant de la taxe que vous devez payer et vous indiquera si vous devez la payer avant le 31 janvier (le jour même où l’autocotisation est due) ou avant le 31 juillet.

Pour les pigistes chevronnés ou ceux qui ont des comptables, cela peut ne pas sembler bien grave.

Mais si vous êtes récemment travailleur indépendant et que vous effectuez votre évaluation pour la première fois, il y a beaucoup à faire et peu de temps pour le faire.

Assurez-vous d’être inscrit en tant qu’indépendant auprès du HMRC (Photo : Shutterstock / Tana888)

Nous avons donc discuté avec des fiscalistes et des comptables chevronnés pour déterminer exactement ce que vous devez savoir sur la préparation de votre déclaration de revenus.

Andy Smith, directeur d’Abbeygate Accountancy dans le Suffolk et un comptable FMAAT établi, a donné ces conseils clés :

Assurez-vous d’informer HMRC dès que possible que vous devez remplir une déclaration de revenus

Vous devez vous inscrire comme travailleur indépendant auprès du HMRC, après quoi ils vous fourniront un numéro de référence fiscale unique (UTR).

Il est nécessaire d’avoir un UTR pour produire votre déclaration de revenus, et Smith dit qu’à l’approche de la date limite, HMRC est très occupé, donc obtenir un UTR prend plus de temps que d’habitude.

Le dépôt de votre déclaration de revenus peut prendre un certain temps, surtout s’il y a des informations que vous devez inclure qui ne vous sont pas facilement accessibles.

Smith dit: « La dernière chose que vous voulez, c’est faire une demande, puis attendre des informations qui signifient que vous manquez la date limite de dépôt (et que vous encourez une pénalité), remplissez une déclaration de revenus incorrecte ou payez trop d’impôts. »

Travailler sur votre déclaration de revenus le plus tôt possible est la meilleure façon de la faire correctement.

(Photo : .)

Cependant, nous sommes tous sensibles à la procrastination, et il peut être facile de laisser votre déclaration de revenus à la dernière minute – même le faire à la mi-janvier est un peu plus court.

Alicia Navarro, fondatrice de la plate-forme de travail FLOWN qui organise des sessions de travail virtuelles pour remplir les déclarations de revenus, a déclaré à ce sujet: « Vous ne pouvez pas simplement dire à un procrastinateur de » simplement le faire « – vous pourriez aussi bien dire à quelqu’un qui a peur de hauteurs pour « sauter d’un avion ».

« Beaucoup d’entre nous s’en remettent à la dernière minute. Donc, cela aide énormément si nous mettons les systèmes et les mesures en place pour éliminer les émotions négatives et la tentation de distraction de l’équation.

« Un système efficace consiste à vous faire sentir que vous êtes tenu responsable. S’attaquer à la déclaration d’impôts se sent seul et étrangement personnel – ce n’est pas une douleur que vous aimez partager avec les autres.

Ainsi, Navarro suggère de travailler sur le retour avec d’autres, virtuellement ou en personne afin que tout le monde soit dans le même bateau.

Elle dit: «Le temps est bloqué dans votre calendrier, vous pouvez voir un écran de personnes faisant la même chose que vous, et vous êtes soudainement obligé de vous concentrer – c’est une réponse instinctive. Cela semble étrange, mais c’est une approche enracinée dans les neurosciences et incroyablement efficace.

Obtenez toutes vos informations en un seul endroit

Matt Stambach, responsable de la fiscalité des particuliers chez Alexander & Co Chartered Accountants, déclare : « Considérez attentivement toutes les informations requises et ayez tout cela à portée de main. Nous constatons souvent que lorsque les déclarations de revenus sont précipitées, c’est à ce moment-là que les erreurs sont plus susceptibles de se produire.

Ayez tous vos documents de pension, P45 et P60, relevés bancaires et tout le reste sous les yeux afin de remplir plus facilement la déclaration de revenus.

Engagez-vous avec un expert-comptable qui vous correspond

Si vous avez des difficultés avec votre déclaration de revenus, il n’y a pas de honte à engager un comptable ou un service comptable en ligne pour vous aider.

« Si tous vos dossiers sont numériques et que vous êtes heureux de traiter avec des personnes à distance, alors l’une des nouvelles races « modernes » de comptables serait plus adaptée», explique Smith.

« Mais, s’il s’agit d’une boîte à chaussures de reçus et de relevés bancaires, alors peut-être vous tournerez-vous vers un comptable local plus traditionnel pour vous aider à préparer votre déclaration de revenus et à vous assurer que vous êtes non seulement conforme, mais que vous avez réclamé tout ce que vous pouvez réclamer. »

Problèmes courants

Engager les services d’un comptable, surtout à ce stade tardif, peut être une bonne idée si vous êtes inquiet (Photo : Towfiqu Barbhuiya/Unsplash)

Smith dit qu’il y a un certain nombre de problèmes communs qui surgissent souvent sur les déclarations de revenus, y compris les paiements de prêt étudiant manquants, l’oubli de divulguer les frais d’allocations familiales pour les personnes gagnant plus de 50 000 £ et le fait de ne pas réclamer toutes les allocations disponibles.

Vous devez également inclure des programmes et des subventions, y compris les subventions des autorités locales et le programme de soutien au revenu des travailleurs indépendants (SEISS).

Pour les deux premiers, Smith dit qu’il a certainement vu le HMRC imposer des pénalités pour la négligence, alors assurez-vous d’avoir absolument tout inclus.

Pour réclamer des dépenses, sachez que vous pouvez demander un allégement fiscal supplémentaire sur l’argent versé dans des pensions privées, des dons d’aide aux dons de charité, un allégement fiscal à domicile et en choisissant le bon taux de kilométrage.

Il dit: « Vous pouvez réclamer jusqu’à 45 pence par mile. Nous conseillons toujours à nos clients de tenir un journal de chaque kilomètre parcouru.’

Mais, si vous manquez de réclamer certains allègements, il y a une bonne nouvelle : « Si vous avez manqué de réclamer ces allégements au cours des années précédentes, vous pouvez faire des réclamations antidatées, mais il y a un délai.

Plus d’argent



Lorsque vous remplissez votre déclaration de revenus, vous n’avez pas à vous soucier de la perfection de chaque point décimal.

« Le HMRC fait des estimations, mais si la déclaration de revenus est contestée, il s’attendrait à ce qu’il y ait une bonne raison pour laquelle les chiffres corrects n’ont pas été inclus en premier lieu, ainsi que la façon dont le chiffre estimé a été calculé et dérivé », Smith explique.

Ne paniquez pas

Tenir des registres précis tout au long de l’année peut vous éviter du stress (Photo : Shutterstock / shurkin_son)

La principale chose à retenir est qu’il existe de nombreuses ressources en ligne qui peuvent vous conseiller sur la marche à suivre avec votre déclaration de revenus, et des milliers de comptables abordables qui peuvent vous aider.

Smith déclare: « Nous vous conseillons de vérifier et de vérifier à nouveau lors de votre auto-évaluation – peut-être même de parler à un ami de confiance ou à un membre de la famille dans une position similaire pour revoir le document. »

« Alternativement, lisez à un service comptable de confiance, qui peut effectuer le processus en votre nom sans stress et propose également un service d’enquête fiscale en cas de problème. »

Stambach est d’accord, disant que le meilleur conseil est de prendre votre temps et de ne pas vous précipiter.

Préparation pour l’année prochaine

Comme la date limite est dans trois semaines, vous ne pouvez pas faire grand-chose à ce stade. Embaucher un comptable ou utiliser un service comme Mazume ou TaxScouts peut aider à soulager tous ces sentiments stressants pour la déclaration de revenus de cette année.

Mais, en supposant que vous ne vouliez plus ressentir cette panique l’année prochaine, il existe des moyens de vous préparer dès maintenant.

Plus : Mode de vie



Stambach déclare : « Le conseil est de toujours prévoir suffisamment de temps pour remplir une déclaration de revenus. De nombreuses personnes produisent des déclarations de revenus à la dernière minute, ce qui entraîne des erreurs qui peuvent parfois se traduire par des pénalités ou des amendes coûteuses s’ils ont sous-déclaré leur impôt ou déposé trop tard.

Smith avance le même argument : « Obtenez ces dates fiscales importantes dans vos calendriers numériques bien avant les échéances. Prévoyez du temps à la fin du printemps (plus tôt vous remplissez votre déclaration de revenus, plus tôt vous pouvez planifier le paiement.’

« Si vous traînez toujours les talons, regardez peut-être la période des fêtes, lorsque l’intensité du travail a tendance à diminuer pour beaucoup, pour rassembler toute votre documentation et éviter les faff et le stress d’un janvier incroyablement chargé », explique-t-il.

Il ajoute qu’il est recommandé de « passer au numérique » avec tous vos dossiers car cela permet d’économiser beaucoup de temps et de stress.

Avez-vous une histoire à partager?

Contactez-nous en envoyant un e-mail à MetroLifestyleTeam@Metro.co.uk.



PLUS : Ce que le droit «plus juste» sur le vin de Rishi’s Sunak vous coûtera alors que les taxes devraient augmenter



À SUIVRE : Finances des travailleurs autonomes : Comment financer sa retraite en tant qu’indépendant



PLUS : Les pigistes sont payées 19,5% de moins que les hommes – et les avocats ont le plus grand écart salarial

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();