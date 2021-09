Que faire si vous ne pouvez plus accéder à votre téléphone après l’avoir réinitialisé

Meilleure réponse: Vous devez connaître les informations d’identification Google de la dernière personne qui a utilisé le téléphone pour le configurer à nouveau. Si vous avez oublié le vôtre, vous pouvez utiliser certains outils qui permettent à Google de vous aider à récupérer des éléments.

Google et la société qui a fabriqué votre téléphone ont mis en place des outils pour empêcher le vol de téléphone et protéger votre vie privée lorsqu’il s’agit de réinitialiser votre téléphone. La protection contre les réinitialisations d’usine est configurée pour que vous ayez besoin de connaître le mot de passe de votre téléphone ou le mot de passe de votre compte Google avant de pouvoir réinitialiser un appareil et l’utiliser comme nouveau.

Ai-je besoin de connaître les anciennes informations de compte ?

Dans toutes les versions récentes d’Android, une fois qu’un téléphone est lié à un compte Google, vous devez utiliser le même compte et le même mot de passe pour le “déverrouiller” si vous le réinitialisez.

C’est ce qu’on appelle FRP (Factory Reset Protection), et il est utilisé pour rendre les téléphones volés moins précieux. Si vous volez mon téléphone, vous ne pouvez pas déverrouiller l’écran pour l’utiliser, et si vous le réinitialisez via le menu de récupération du téléphone, vous avez besoin des informations de mon compte Google pour le configurer à nouveau. Les meilleurs téléphones Android sont précieux. Mais si vous ne pouvez pas utiliser mon téléphone, vous êtes moins susceptible de le voler. Ou si vous avez trouvé un téléphone et que vous ne pouvez pas l’utiliser, vous aurez plus de chances de le remettre à la police. Chaque entreprise qui fabrique des téléphones avec accès à Google Play utilise cette fonctionnalité, et certaines ont également leur propre version qui peut faire la même chose via leurs comptes.

Même une bonne idée semble mauvaise quand elle vous empêche d’utiliser votre téléphone.

Le problème est que lorsque vous réinitialisez votre téléphone via le menu de récupération ou achetez un téléphone d’occasion qui a toujours FRP actif, vous devrez peut-être connaître le nom d’utilisateur et le mot de passe du compte qui ont été utilisés en dernier sur le téléphone pour se synchroniser avec les serveurs de Google. La réinitialisation du téléphone via les paramètres devrait supprimer le compte avant qu’il n’efface les données, mais ce n’est souvent pas le cas.

Parfois, nous oublions ces détails, ou si nous avons acheté un téléphone à quelqu’un d’autre, nous ne pourrons peut-être pas les obtenir. Alors que les gens recherchent toujours des exploits pour contourner le verrou FRP, une fois trouvés, ils sont rapidement corrigés. (Bien que parfois, ces correctifs mettent un certain temps à passer par les fabricants et les opérateurs, cela vaut donc toujours la peine d’effectuer une recherche sur Google.)

réinitialisez votre mot de passe

Source : Android Central

Lorsque cela se produit sur votre compte et que vous y avez accès depuis un autre téléphone (ou tablette ou ordinateur), votre premier réflexe est de réinitialiser le mot de passe de votre compte Google. Si vous avez un accès illimité à votre compte depuis un autre appareil, vous pouvez réinitialiser votre mot de passe pour retrouver l’accès au téléphone après l’avoir réinitialisé. Mais il y a aussi certaines choses que vous devez savoir à ce sujet.

Lorsque vous modifiez le mot de passe sur votre compte Google, vous ne pourrez peut-être pas utiliser le nouveau mot de passe sur un autre appareil pendant 24 heures (ou 72 heures pour les téléphones plus anciens). Ceci est fait pour empêcher les activités “suspectes”, comme voler le mot de passe Google de quelqu’un et le changer, puis se connecter à un appareil avec le nouveau mot de passe pour récolter les données de quelqu’un (informations bancaires ou autres détails financiers comme un compte Amazon, précisément).

Vous devrez attendre 24 heures après un changement de mot de passe avant de pouvoir utiliser le compte Google pour configurer un appareil, et c’est une décision de Google, pas de l’entreprise qui a fabriqué votre téléphone. Mais c’est fait avec les meilleures intentions, et c’est mieux que de voir son compte en banque se vider.

Que dois-je faire si je ne connais pas le mot de passe ?

Source : Android Central

Il y a trois façons d’entrer. La première, en utilisant l’outil de récupération de compte Google, ne fonctionnera que si vous avez pris le temps de configurer un téléphone de secours (et pouvez échanger votre carte SIM avec un autre téléphone pour obtenir un SMS) ou un deuxième compte de messagerie. Nous verrons comment procéder dans la section suivante, mais si vous l’avez déjà fait, vous pouvez cliquez sur ce lien pour démarrer le processus de récupération.

Assurez-vous que votre téléphone est chargé et allumé, et assurez-vous que vous avez accès à un téléphone en utilisant le numéro de récupération ou l’e-mail du compte de récupération. Si vous utilisez l’authentification à deux facteurs, vous aurez besoin d’un moyen d’autoriser votre compte. S’il s’agit généralement du téléphone que vous essayez de déverrouiller, l’outil de récupération vous guidera à travers les étapes pour désactiver 2FA ou utiliser un code CAPTCHA.

L’étape suivante consiste à réinitialiser le mot de passe de votre compte à partir d’un autre appareil, puis à attendre 24 (ou 72 – voir ci-dessus) heures avant d’essayer de le configurer. Vous pouvez laisser le téléphone allumé ou l’éteindre, n’essayez tout simplement pas de faire quoi que ce soit avec pendant que vous attendez, ou vous pouvez réinitialiser le compte à rebours. Attendre une journée entière (ou trois) est nul, mais c’est mieux que de ne pas avoir accès à votre compte et de ne plus pouvoir utiliser votre téléphone.

Si vous avez acheté d’occasion, vous devrez contacter le propriétaire d’origine pour obtenir de l’aide.

La troisième option consiste à essayer de vous frayer un chemin. Nous ne pouvons le recommander à personne, mais si vous êtes le genre de personne qui aime bricoler le logiciel de votre téléphone et pensez avoir trouvé un hack qui contournera le FRP sur votre téléphone, c’est une option. Mais sachez que cela pourrait avoir de graves inconvénients si les choses tournent mal et vous pourriez ruiner le téléphone. Ce n’est donc pas une bonne option pour la plupart des gens.

Si aucune de ces solutions ne fonctionne, vous pouvez essayer de remplir ce formulaire ou appeler le (650) 253-0000 pour parcourir le menu du service client des comptes Google. Vous pouvez également essayer de vérifier auprès de la société auprès de laquelle vous avez acheté le téléphone, car elle peut avoir de l’expérience dans la résolution du problème.

Si vous n’êtes pas le propriétaire d’origine et que vous n’avez pas accès à un moyen de récupérer le compte, vous devrez contacter la personne à qui vous avez acheté le téléphone. Il n’y a tout simplement aucun moyen de contourner cela. Le vendeur devra soit vous fournir le mot de passe, soit vous rembourser, soit vous rencontrer quelque part pour déverrouiller le FRP.

Empêchez le verrouillage permanent en configurant les options de récupération de compte

Source : Jerry Hildenbrand / Android Central

Une fois que vous êtes enfin entré, vous devriez vous épargner de futurs maux de tête et configurer vos options de récupération de compte. Visitez la page de connexion et de paramètres de sécurité de votre compte Google et ajoutez vos options de récupération de compte. Ceux-ci indiquent à Google comment vous envoyer un jeton pour accéder à votre compte si vous êtes bloqué et résoudront tous les maux de tête qui peuvent survenir lorsque FRP ne fonctionne pas comme il le devrait. Nous vous recommandons de fournir tous les détails possibles ici.

N’oubliez pas que ce n’est pas parce que le “problème” FRP ne vous a pas encore touché que cela ne le sera jamais. Ne pensez pas que votre téléphone et votre compte ne seront jamais bloqués ! Prenez quelques minutes et assurez-vous que Google peut vous aider à entrer si nécessaire.

