Que faire si vous ne pouvez toujours pas réserver votre vaccin Covid, car certains 25-29 ont dit “non éligibles” | Royaume-Uni | Nouvelles

Les adultes anglais âgés de 25 à 29 ans peuvent désormais réserver leurs vaccins Covid, a annoncé le secrétaire à la Santé Matt Hancock. Hancock a déclaré aux députés que la vaccination reste le meilleur moyen de sortir de la pandémie, car les doutes continuent de monter sur la date de levée du verrouillage proposée du 21 juin. Les moins de 30 ans sont la dernière cohorte sur la liste des vaccins prioritaires du gouvernement.

Parlant du 21 juin, surnommé “jour de la liberté”, le secrétaire à la Santé a déclaré qu’il était “trop ​​tôt pour prendre des décisions” sur la dernière étape de la feuille de route.

Il a déclaré: “La feuille de route a toujours été guidée par les données et comme auparavant, nous avons besoin de quatre semaines entre les étapes pour voir les données les plus importantes et d’une semaine supplémentaire pour notifier notre décision.”

Une annonce sur l’examen des données et les prochaines étapes pour assouplir le verrouillage est attendue le 14 juin.

M. Hancock a ajouté: “La majorité des personnes hospitalisées avec Covid semblent être celles qui n’ont pas du tout été vaccinées.”

Mais alors que le gouvernement exhorte les gens à se faire vacciner, la question n’est pas abordée, mais que les jeunes ne semblent pas pouvoir réserver.

Les gens se sont tournés vers Twitter pour partager les problèmes qu’ils ont rencontrés avec le service de réservation.

Une personne a tweeté une capture d’écran du message qui lui a été montré via le service de réservation du NHS, qui disait : « Vous n’êtes actuellement pas éligible pour réserver via ce service.

“Si vous pensez que vous devriez être éligible pour le vaccin, vous pouvez appeler la ligne d’assistance au 119.”

Mais même les personnes qui ont appelé la ligne d’assistance ne semblent pas avoir été en mesure de réserver un jab.

Une personne a répondu : « Je pense que c’est parce qu’ils travaillent d’abord jusqu’à la fin de la vingtaine – j’ai réussi à réserver mais je connais des gens qui ont 25 ans qui ne l’ont pas fait ! Espérons que ce ne sera pas long cependant…”

D’autres ont signalé être coincés dans des files d’attente virtuelles de près de 11 000 personnes essayant de se faire vacciner.

Un utilisateur a tweeté : « J’ai attendu 15 minutes dans la file d’attente du système de réservation du NHS pour le vaccin uniquement pour l’obtenir. Maintenant, la file d’attente compte plus de 5 000 personnes – toutes ces personnes seront-elles touchées par le même message ? »

Se plaignant des longs délais d’attente, un autre a écrit : « Je fais la queue pour réserver mon vaccin COVID depuis environ 30 minutes. Il deffo [sic] a menti quand il a dit 10.

Un autre a déclaré : « Vous essayez de réserver un vaccin ce matin ? Selon l’opératrice charmante mais clairement débordée au téléphone, il pourrait s’écouler « des heures… ou peut-être même des jours » jusqu’à ce que le système de réservation des vaccins de l’Angleterre soit entièrement mis à jour avec les dossiers de tous les 25-29 ans éligibles. »

Que faire

Bien que la situation soit sans aucun doute frustrante, les gens ne peuvent pas faire grand-chose dans l’état actuel des choses.

La meilleure chose à faire est simplement de réessayer dans quelques heures ou demain lorsque les choses se seront calmées.

Bien que vous soyez libre d’appeler le 119, le système de réservation de vaccins par téléphone, il est peu probable que vous puissiez réserver via cette méthode.

Un utilisateur de Twitter a expliqué: “Je viens d’appeler le 119 et elle vient de dire qu’ils ne peuvent rien faire car la demande était si élevée et de continuer à essayer.”

Le même utilisateur de médias sociaux qui a tweeté la capture d’écran de son message du NHS a déclaré qu’il avait pu réserver après un certain temps.

Répondant à l’utilisateur qui a expliqué la forte demande, ils ont écrit: “Ouais defo [sic] [keep trying], j’ai juste réussi à réserver finalement.

Un autre a écrit : « J’ai parlé à quelqu’un lors de la réservation par téléphone, apparemment, ils sont en train de télécharger les données de tout le monde, vous devriez donc pouvoir réserver dans les prochains jours.

« Ils ne peuvent pas vous réserver par téléphone si la connexion en ligne ne fonctionne pas. »