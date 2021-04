Que faire si vous trouvez un AirTag perdu

L’AirTag est l’accessoire d’Apple pour suivre vos objets personnels importants comme les clés ou un sac. Mais que devez-vous faire si vous trouvez un AirTag qui appartient à quelqu’un d’autre, sur un élément que quelqu’un a perdu ou égaré?

L’AirTag contient une petite radio Bluetooth qui transmet aux iPhones à proximité et permet au propriétaire de l’AirTag de voir où il a été trouvé pour la dernière fois sur une carte. En supposant qu’il y ait quelqu’un avec un iPhone ou un autre appareil sur le réseau Find My à proximité, le propriétaire de l’AirTag devrait être en mesure de le localiser et de savoir où se trouve son objet perdu.

Un AirTag commencera automatiquement à émettre un son s’il est hors de portée de son propriétaire pendant quelques jours. Cela peut vous aider à le retrouver dans les biens perdus de quelqu’un, car vous pourrez entendre le gazouillis.

Que faire si vous trouvez un article avec un AirTag attaché?

Si vous souhaitez aider à rendre leur objet perdu à son propriétaire, la meilleure option est de tenir l’AirTag près de votre iPhone ou de votre téléphone Android, avec le côté en plastique blanc tourné vers vous. En effet, l’AirTag comprend une puce NFC afin qu’il puisse être lu par n’importe quel smartphone moderne.

Le NFC de l’AirTag vous dirigera vers une page Web. Cette page comprendra des informations sur l’AirTag comme son numéro de série. Si le propriétaire de l’AirTag a mis l’étiquette en mode Perdu, il peut fournir un numéro de téléphone et un message. Ces informations de contact apparaîtront ensuite sur la page Web lorsque l’AirTag sera scanné afin que vous puissiez les contacter.

Que signifie «AirTag a trouvé bouger avec vous»?

Si vous voyez une notification AirTag Found Moving With You sur votre iPhone ou iPad, cela signifie qu’il y a un AirTag à proximité qui voyage avec vous. Cela peut être dû au fait que le propriétaire est à proximité ou que l’étiquette est attachée à un article que vous empruntez.

Vous pouvez désactiver ces notifications pour cette balise en interagissant avec l’alerte et choisir de suspendre les alertes de sécurité pendant une journée. Si le tag est associé à un membre de votre famille (c’est-à-dire dans le même groupe de partage familial que vous), vous pouvez désactiver définitivement les alertes de sécurité pour ce tag.

Si vous craignez que quelqu’un n’utilise le tag pour vous suivre de manière néfaste, vous pouvez retirer la batterie de l’AirTag pour l’empêcher d’envoyer sa position sur le réseau Find My. Si nécessaire, les forces de l’ordre locales peuvent contacter Apple et savoir à qui l’AirTag est enregistré.

