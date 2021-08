Que faisait Dustin Poirier dans la loge de Jake Paul ? Les fans l’appellent un traître

Dustin Poirier avec Dana White dans l’octogone de l’UFC

Dustin Poirier était dans le vestiaire de Jake Paul après avoir vaincu Tyron Woodley dans son match de boxe. Lorsque cette nouvelle a été révélée, de nombreux fans de l’UFC l’ont qualifié de traître, soulignant que cette confrontation était de la boxe contre les arts martiaux mixtes. C’est pourquoi beaucoup n’aimaient pas voir le combattant soutenir le boxeur et il y a ceux qui l’ont traité de traître. C’est ainsi qu’un célèbre mème d’Obi-Wan Kenobi circule sur Internet :

Dustin Poirier explique

Mais “Le Diamant” voulait expliquer avec cette réponse le même mème sur Twitter :

Avis

«je suis allé vous souhaiter bonne chance à tous les deux«.

Une explication que tout le monde peut comprendre mais qui ne convainc pas tout à fait beaucoup qui ne comprennent pas pourquoi il voudrait souhaiter bonne chance à Paul. Oui à Woodley car ils partagent une entreprise depuis de nombreuses années mais pas à son adversaire. Quoi qu’il en soit, Dustin Poirier était avec eux deux et il ne se cache pas. Ce n’est pas non plus quelque chose à laquelle on peut beaucoup réfléchir, mais certains fans sont certainement mécontents de l’ancien champion par intérim de l’UFC 155 livres. Poirier a également fait cet autre article :

