Que fait DBS Bank avec les obligations blockchain ces derniers temps ?

La multinationale Banking Corporation DBS, basée à Singapour, a émis sa première offre de jetons de sécurité (STO) avec une obligation numérique de 11 millions de dollars.

L’annonce, selon DBS, est publiée via son Digital Exchange (DDEx). Il est livré avec un coupon de 0,6% par an et une maturité de 6 mois.

La transaction a été exécutée par le biais d’un placement privé et la banque était son seul bookmaker, le bonus numérique étant facturé pour négocier des lots de 7 600 $.

Approbation en tant qu’échange d’actifs numériques

L’année dernière, DBS a annoncé qu’elle avait été approuvée pour fonctionner en tant qu’échange d’actifs numériques. L’approbation s’accompagne de trois phases différentes : la conservation des actifs numériques, une plate-forme de jetons de sécurité et un échange de crypto-monnaie, qui a été mis en œuvre en décembre.

Pour la STO, la banque souhaite cibler les fonds de private equity, les obligations et les actions non cotées. Cependant, vous souhaitez considérer les actifs sous gestion de l’Asie-Pacifique (AUM), qui représentent 28 % du marché mondial du capital-investissement.

Le chef du groupe des marchés de capitaux chez DBS, Eng-Kwok Seat Moey, a commenté l’évolution de la situation. Il a déclaré que l’entreprise souhaite offrir plus de services à ses nombreux clients à travers le monde. Il ajouta,

Cela consolide notre capacité à fournir des solutions intégrées tout au long de la chaîne de valeur des actifs numériques.

Moey a déclaré que la banque offrira une large gamme de services après ce lancement, notamment la conservation, la négociation, la cotation et la tokenisation. Il a noté que cela créera de la place pour plus de STO dans DDEx.

Le lancement favorisera l’utilisation de l’infrastructure DDEx

DBS a déclaré que cette décision ouvrirait la voie à d’autres clients et émetteurs pour utiliser l’infrastructure de DDEx pour accéder aux marchés des capitaux. Cela, selon la banque, leur sera bénéfique pour leurs besoins de financement, donnant le ton pour l’émission et l’inscription des OCT supplémentaires.

