Que fait Denisse Novoa après son expulsion d’Exatlon?

Les fans de Frank Beltre et Denisse Novoa s'énervent dans les réseaux: ils revendiquent la vérité

Il y a un mois, la rumeur a éclaté violemment que Denisse Novoa serait expulsée d’EXATLON, pour avoir violé les règles de son contrat avec l’émission de télévision. Quelques jours plus tard, la nouvelle a été confirmée dans une diffusion du programme, et depuis lors, tout le monde a exigé que la Panthère en parle, mais il a choisi l’option de se taire.

Bien que jusqu’à présent la belle mexicaine ne publie toujours pas d’engagement sur la raison spécifique qui l’a motivée à être retirée de l’émission Telemundo, ni n’a abordé en détail les rumeurs selon lesquelles il y avait un problème de drogue illicite, l’athlète a choisi de partir. cela dans le passé.

Y es que tratando de superar su abrupta salida de EXATLON, show donde sus fans la veían como una de las concursantes más fuertes para salir victoriosa, Denisse le está dando vuelo a la hilacha, con una de las mejores tearapias para salir adelante a las tristezas : Voyager.

Le bien-aimé «Pantera» d’EXATLON a pris une petite escapade à rien de plus et rien de moins que Barranca De Huentitán, l’un des plus beaux endroits du pays aztèque, dans l’état de Jalisco, près de Guadalajara, où passe le Rio Grande de Santiago.

C’est ce qu’a montré l’athlète mexicaine elle-même, via son compte Instagram, où elle a partagé un ensemble de photos du magnifique paysage du célèbre canyon, qu’elle a orné de sa présence.

“Rien de mieux que d’être touriste dans son propre pays! … Plus je voyage à l’intérieur du Mexique, plus sa beauté me surprend 😍🇲🇽”, a commenté Denisse, révélant que les voyages sont devenus son meilleur allié ces derniers jours.

Denisse voulait interagir davantage avec ses fans et leur a dit: “Commentez d’où vous venez et quel endroit vous recommanderiez de visiter dans votre pays, leooo, cela m’intéresse aussi #Pantera #panteranovoa #guadalajara #turista #mexico”.

Dans la publication, Pantera Novoa vantait sa silhouette athlétique au passage, et les commentaires de ses followers l’assurant qu’elle leur manquait à l’émission de télé-réalité Telemundo, ils n’ont pas attendu.

L’ancienne candidate EXATLON profite sans aucun doute de la thérapie par le voyage, mais au-delà de ses belles photos et messages, les fans de l’émission attendent toujours le moment où Denisse s’ouvre sur tout ce qui entoure son expulsion.

