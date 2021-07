Que fait ensuite la Fed ? Voici comment y jouer

Le dicton le plus important sur le marché financier est peut-être le suivant : Ne combats pas la Fed.

La Réserve fédérale américaine est le maître de l’univers financier. Les convictions de ses membres votants sont mises en œuvre dans la politique monétaire – dont le plus important est le taux d’intérêt en vigueur – et cette politique détermine tout dans la plus grande économie du monde, à partir des performances des actions à Wall Street, jusqu’au montant de votre versement hypothécaire…

Ainsi, les vétérans de l’investissement ont développé l’expression « ne combattez pas la Fed » pour résumer l’esprit selon lequel la Fed règne sur tout, et si vous voulez réussir à Wall Street, vous devez vous y mettre.

Que fait la Fed en ce moment ?

Ils sont assis sur la touche.

Ils ont jeté l’évier de la cuisine sur l’économie américaine en mars 2020 lorsque la pandémie de Covid-19 a fermé le monde. Ils ont littéralement fait tout ce qui était en leur pouvoir pour soutenir l’activité économique – principalement, ils ont réduit les taux d’intérêt à zéro et ont injecté une tonne d’argent sur les marchés financiers via des achats d’obligations.

Même si l’économie américaine s’est considérablement améliorée depuis lors et connaît actuellement la reprise économique la plus rapide et la plus robuste de l’histoire moderne, la Fed a maintenu le cap avec cette politique monétaire accommodante.

Où va la Fed

Il y a tout juste deux jours, la Fed a publié une déclaration après une réunion de deux jours au cours de laquelle elle a dit qu’elle allait continuer à acheter des obligations et va maintenir les taux à zéro.

Beaucoup de gens se grattent la tête devant ce manque d’action. Après tout, il semble que chaque rapport de données publié ces jours-ci montre une expansion économique record, une inflation brûlante et une amélioration des conditions du marché du travail. Ce sont des caractéristiques qui, historiquement, ont conduit la Fed à resserrer sa politique monétaire pour éviter une surchauffe de l’économie.

Mais la Fed est fermement convaincue que la reprise économique brûlante actuelle arrivera inévitablement à maturité dans la seconde moitié de 2021, et que tous ces chiffres importants d’inflation et de croissance que nous voyons aujourd’hui se calmeront.

Nous pensons que la Fed aura raison.

Nous voyons l’expansion économique ralentir considérablement dans la seconde moitié de 2021 alors que la demande refoulée des consommateurs est épuisée, tous les dollars que les ménages économisés pendant la pandémie sont dépensés et les entreprises adoptent de manière plus permanente des technologies d’automatisation – comme la commande de codes QR – qui ont gagné en popularité. pendant la pandémie, remettant ainsi en cause la reprise du marché du travail.

Alors que la croissance économique ralentit au cours des 12 prochains mois – et que les pressions inflationnistes s’atténuent et que la reprise du marché du travail s’essouffle – la Fed fera ce qu’elle a toujours fait : Ils resteront accommodants, en maintenant les taux d’intérêt à zéro et en fournissant un mur de liquidités qui propulsera le marché boursier vers de nouveaux sommets.

Vous voyez… une Fed accommodante est une Fed amicale… car avec la Fed fournissant des liquidités essentiellement infinies, tous ces dollars doivent aller quelque part… et avec des taux d’intérêt bloqués à zéro et des bons du Trésor américain ne rapportant que 1,27% (en dessous du taux d’inflation), beaucoup de ces dollars feront inévitablement leur chemin vers le marché boursier (le seul marché liquide où vous pouvez obtenir des rendements réels de nos jours).

C’est le vent arrière de liquidité. C’est un vent arrière majeur. En fait, c’est sans doute le vent arrière le plus important et le plus puissant sur les marchés financiers. Tant qu’il y aura une tonne de liquidités, le marché boursier devrait continuer à monter – à moins d’un événement « cygne noir ».

Alors, je dis reste longtemps le marché boursier américain.

Plus important, surpondérer les actions de croissance.

Entrer dans les actions de croissance

C’est parce que les taux bas sont vraiment utiles pour les actions de croissance. La valeur théorique d’une entreprise est la valeur actuelle nette de ses flux de trésorerie futurs – calculée en prenant les flux de trésorerie futurs d’une entreprise et en les actualisant par un taux d’actualisation – plus ce que son bilan indique que la société vaut aujourd’hui sur la base des actifs actuels et Passifs.

Naturellement, les actions de croissance tirent l’essentiel de leur valeur de la partie « flux de trésorerie futurs », puisque toute leur valeur est liée à leur croissance. Les actions de valeur, quant à elles, tirent une grande partie de leur valeur de la partie « bilan actuel ».

Donc… lorsque les taux sont bas… la partie « flux de trésorerie futurs » de l’équation d’évaluation prend de la valeur… et parce que cette partie est une partie plus importante de l’équation pour les actions de croissance… cela signifie que les actions de croissance sont les bénéficiaires disproportionnellement importants des taux bas. .

C’est des maths simples.

Et le simple calcul vous dit, sans parti pris, d’acheter des actions de croissance, car elles vont augmenter au cours des 12 prochains mois alors que la reprise s’essouffle et que la Fed reste sur la touche.

