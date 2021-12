Que fait exactement le ministère de l’Intérieur ? Rahul Gandhi accapare le Centre après le meurtre de civils au Nagaland

Rahul Gandhi a déclaré que le gouvernement doit donner une « vraie réponse » quant à ce que fait le ministère de l’Intérieur lorsque « ni les civils ni le personnel de sécurité ne sont en sécurité dans notre propre pays ».

Le chef du Congrès, Rahul Gandhi, a dénoncé dimanche au Centre le meurtre de civils lors d’une opération de contre-insurrection dans le district de Mon au Nagaland, affirmant que le gouvernement doit donner une « réelle réponse » à ce que fait le ministère de l’Intérieur lorsque « aucun des civils ni le personnel de sécurité ne sont en sécurité dans notre propre pays ».

La police du Nagaland a déclaré qu’au moins 11 civils avaient été tués par les forces de sécurité et qu’elle enquêtait pour savoir si l’incident était un cas d’« erreur d’identité ». Un jawan a également été tué dans l’incident.

Réagissant à l’incident, Gandhi a tweeté : « C’est déchirant. Le GOI doit donner une vraie réponse. Que fait exactement le ministère de l’Intérieur quand ni les civils ni le personnel de sécurité ne sont en sécurité dans notre propre pays ? »

L’armée a ordonné dimanche l’ouverture d’une cour d’enquête sur le meurtre de civils et a exprimé ses profonds regrets pour l’incident. Des responsables de l’armée ont déclaré que l’opération dans le district de Mon à la frontière du Myanmar a été menée sur la base d’informations crédibles sur les mouvements probables des insurgés dans la région. Il a indiqué que les forces de sécurité ont été grièvement blessées lors de l’opération et qu’un soldat a succombé à ses blessures.

Alors que l’armée a ordonné une cour d’enquête sur l’incident, le ministre en chef Neiphiu Rio a promis une enquête de haut niveau et a appelé toutes les sections de la société à maintenir la paix.

