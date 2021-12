Que fait le gouvernement des États-Unis avec sa réserve secrète de Bitcoin ?

Selon un rapport de CNBC, le gouvernement des États-Unis dispose d’une énorme réserve secrète de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies qu’il saisit.

Par conséquent, les opérations de saisie et de vente de crypto-monnaie du gouvernement des États-Unis se développent rapidement. Et, il a fait appel à l’aide du secteur privé pour gérer le stockage et la vente de son ensemble de jetons.

En particulier, les États-Unis ont utilisé des outils de lutte contre la criminalité. Pour faire face au suivi et à la saisie des jetons, qui étaient intrinsèquement conçus pour échapper aux forces de l’ordre.

À cet égard, Jud Welle, un ancien procureur fédéral chargé de la cybercriminalité, a déclaré : « Le gouvernement des États-Unis a souvent plus d’un pas derrière les criminels en matière d’innovation et de technologie.

Ces dernières années, le gouvernement américain a récupéré des quantités record de crypto-monnaies. Selon les déclarations de Jarod Koopman, directeur de l’unité cybercriminalité de l’Internal Revenue Service à CNBC :

En 2019, environ 700 000 dollars ont été saisis ; en 2020, ils s’élevaient à 137 millions de dollars ; en septembre 2021, ils s’élevaient à 1 200 millions de dollars.

Liens dans le flux Bitcoin

Actuellement, il existe trois étapes dans le flux de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies, à travers le système de justice pénale aux États-Unis :

La perquisition et la saisie La liquidation des cryptomonnaies saisies Le déploiement du produit de ces ventes.

En effet, Jarod Koopman a déclaré : « Après, nous nous retrouvons tous ensemble quand vient le temps de mener toute action policière. Que ce soit une arrestation, une saisie ou un mandat de perquisition. Et cela peut être national ou mondial.

Selon CNBC, lors de cette saisie, de multiples agents interviennent pour assurer une surveillance adéquate. Y compris également les gestionnaires, qui établissent les portefeuilles nécessaires pour sécuriser la crypto saisie.

Les enchères

De la même manière, le gouvernement des États-Unis organise régulièrement des enchères pour ses avoirs en Bitcoin, Ethereum, Litecoin et autres crypto-monnaies qu’il saisit.

Soit dit en passant, les enchères ont commencé avec le déclassement de Silk Road en 2013. Jarod Koopman a déclaré : « Cela pourrait être 10 bateaux, 12 voitures, puis l’un des lots est X quantité de Bitcoin à vendre aux enchères.

A noter, en novembre 2020, le gouvernement a saisi 1 milliard de dollars de Bitcoins liés à Silk Road. Mais, parce que l’affaire est toujours en cours, ces Bitcoins sont inactifs dans un portefeuille.

Ainsi, une fois le dossier clos, le U.S. Marshals Service est la principale agence responsable de la vente aux enchères des avoirs en crypto-monnaie du gouvernement. À ce jour, il a saisi et mis aux enchères plus de 185 000 Bitcoins.

Que fait le gouvernement des États-Unis avec sa réserve secrète de Bitcoin ?

En effet, le produit de ces enchères est normalement déposé dans le Fonds de confiscation du Trésor ou le Fonds de confiscation des actifs du ministère de la Justice, qui sont utilisés pour financer les recherches futures.

Soit dit en passant, l’une des saisies à venir sur le bloc d’enchères est de 56 millions de dollars en crypto-monnaies que les autorités ont saisies dans le cadre d’une affaire de stratagème de Ponzi. Cela implique le programme de prêt de crypto-monnaie offshore BitConnect. Très important, l’argent de cette vente crypto servira à rembourser les victimes de la fraude.

En conclusion, le chef des enquêtes criminelles de l’Internal Revenue Service (IRS) a déclaré: « Je m’attends à ce que la tendance des saisies de crypto-monnaies se poursuive alors que nous entrons dans l’exercice 22. Nous constatons que les crypto-monnaies sont impliquées dans divers crimes à mesure que nous avançons ».

Je termine avec cette phrase d’Alfred Tennyson : « Les rêves sont vrais tant qu’ils durent. Et ne vivons-nous pas dans des rêves ? »

