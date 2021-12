Que fait Macron ? Boris exige des réponses sur l’interdiction par la France des Britanniques | Politique | Des nouvelles

Les autorités frontalières françaises ont refoulé les automobilistes britanniques souhaitant traverser la Manche après le durcissement des restrictions sans préavis. Le gouvernement cherchait hier (JEUDI) des éclaircissements urgents sur la situation et a conseillé aux Britanniques de vérifier avant de voyager. Les voyages non essentiels du Royaume-Uni vers la France sont interdits depuis le 18 décembre pour tenter de freiner la propagation de la variante Omicron du coronavirus, mais plusieurs exemptions ont été mises en place.

Les restrictions plus strictes sont apparues après que Roland Moore, un responsable des affaires publiques britannique, qui vit à Bruxelles, a été arrêté par des agents frontaliers français alors qu’il tentait de prendre la navette à Folkestone. Il a déclaré : « On m’a dit que j’étais un résident belge. . . n’était plus une raison impérieuse de transiter [France] rentrer à la maison. »

M. Moore a posté une copie d’un document qu’il a dit que la police des frontières française lui avait remis pour expliquer les règles. «Jusqu’à présent, les ressortissants britanniques bénéficiant de l’accord de retrait (Brexit) résidant dans un autre État membre européen pouvaient transiter par la France pour regagner leur domicile. . . Désormais, les gardes-frontières ne devraient plus considérer [this] comme une raison impérieuse.

Eurotunnel Le Shuttle, qui exploite des trains de transport de véhicules entre Folkestone et Calais via le tunnel sous la Manche, a déclaré que la décision avait été prise par le gouvernement français mardi.

Le ministère des Affaires étrangères a mis à jour ses conseils aux voyageurs pour la France, déclarant : « Le gouvernement français a indiqué que les ressortissants britanniques voyageant depuis le Royaume-Uni qui ne résident pas en France ne seront pas autorisés à transiter par la France pour retourner dans leur pays de résidence à moins qu’ils ne voyagent par air.

« Nous demandons de toute urgence des éclaircissements supplémentaires au gouvernement français et, en attendant, conseillons aux ressortissants britanniques retournant dans d’autres pays européens via la France de vérifier auprès de leur transporteur avant de voyager. »