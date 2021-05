Que fait Manchester City dans l’espace NFT ces derniers temps?

Les champions de la Premier League anglaise, Manchester City, lancera une collection de NFT pour célébrer leur titre, selon les rapports.

Le club, qui est également le champion en titre de la Coupe EFL, lancera la collection en collaboration avec le groupe NEM, avec l’aide de la légende de Liverpool Sir Kenny Dalglish et de l’ancien joueur africain de l’année Riyad Mahrez. Dalglish est un ancien joueur et entraîneur de Liverpool, tandis que Mahrez joue pour Manchester City.

Dalglish a un statut légendaire au Liverpool FC, un autre géant de la Premier League. Il les a aidés à remporter plusieurs prix, dont deux Coupes d’Europe en tant que joueur. Il a également dirigé le club et les a aidés à remporter le Championnat d’Europe pour la troisième fois en tant qu’entraîneur en 1985.

Collection à paraître le 24 mai

La collection comprend un certain nombre d’œuvres d’art numériques, avec l’intention de les publier au MakersPlace le 24 mai.

Selon l’annonce, un pourcentage des bénéfices sera reversé à la Ville à l’association caritative communautaire.

Mahrez et Dalglish lancent des collections NFT individuelles

En plus du partenariat pour le projet, Mahrez et Dalglish travaillent également avec le groupe NEM pour mettre en œuvre leurs propres collections numériques NFT indépendantes. Ils seront basés sur la blockchain NEM et présenteront des illustrations numériques célébrant leur carrière de joueurs.

L’annonce intervient après que NEM (XEM / USD) a lancé avec succès Symbol, une plate-forme qui sera utilisée pour gérer et échanger des jetons de sécurité personnalisés. La plate-forme, une blockchain de nouvelle génération de niveau entreprise, est en développement depuis 2017 et n’a été lancée qu’il y a deux mois.

Le réseau permet la création d’actifs numériques spécialisés grâce à l’utilisation d’un mécanisme de consensus de preuve d’enjeu.

Les jetons non fongibles (NFT) ont élargi leur présence dans l’industrie du sport et du divertissement, permettant une plus grande participation des fans dans le processus. Quatre joueurs de quatre clubs différents de la Major League Soccer publient également leurs collections NFT.