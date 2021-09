Que FAIT Matt Nagy avec Justin Fields ?

in

Fields, le choix n ° 11 lors du repêchage de la NFL en avril dernier, a fait ses débuts dans la NFL hier soir lors de la défaite des Bears contre les Rams lors du Sunday Night Football. Eh bien, il a en quelque sorte fait ses débuts.

Il a complété les deux passes qu’il a lancées (pour un total de 10 verges) et a couru pour son premier touché, mais pour une raison quelconque, l’entraîneur-chef des Bears, Matt Nagy, ne l’a pas assez utilisé ou n’a pas fait assez de choses avec lui (combien de passes aléatoires pouvons-nous voyez-vous?), alors qu’il s’appuyait principalement sur Andy Dalton qui a lancé pour 206 yards et deux interceptions, dont une très moche dans la zone des buts.

Nagy doit se mettre à fond sur Fields dès que possible. Ils ont repêché ce gars pour être le QB de la franchise et maintenant il est temps de le laisser aller là-bas et faire la fichue chose.

Les fans de Bears ne laisseront pas cette danse lente durer très longtemps. Bouge, Nagy.

L’ère Dalton doit être terminée.

Nom Champs le démarreur et faites-le MAINTENANT !