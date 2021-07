Que faudrait-il pour que vous achetiez un téléphone avec une caméra sous-écran ?

David Imel / Autorité Android

Les caméras sous-écran pourraient devenir un pilier de la conception future des téléphones, à mesure que de plus en plus d’OEM adoptent la technologie. Alors que ZTE mène la poussée avec la série Axon, Samsung pourrait bientôt suivre. Le Galaxy Z Fold 3 et le Z Flip 3 seraient les premiers appareils de Samsung à couler la caméra selfie. Xiaomi et Google ont également déposé des brevets pour leurs propres conceptions de caméras sous-écran.

Les avantages des caméras sous-écran sont clairs. Un affichage ininterrompu avec des lunettes minimales est le rêve du design. Une caméra sous l’écran élimine également le besoin de déplacer des pièces de caméra, comme un boîtier escamotable ou rabattable.

Malgré ces avantages évidents, le vrai problème avec ces caméras enfoncées est la qualité de l’image. En regardant à travers l’écran, ces tireurs ne peuvent pas encore rivaliser avec les tireurs de selfie traditionnels. Pour certains, cela pourrait être le plus gros problème. Pour d’autres, c’est probablement un facteur négligeable.

Cela dit, quelle qualité d’image attendez-vous avant d’investir dans un téléphone avec appareil photo sous-écran ? Que faudrait-il pour que vous en achetiez un ?

Assurez-vous de voter dans notre sondage ci-dessus et déposez un commentaire ci-dessous avec vos réflexions sur les caméras sous-écran.