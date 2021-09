Que faut-il pour passer d’un joueur de football hors ligue à un professionnel ? – Vital Football

Le coéquipier d’Antonio, Jarred Bowen, est un autre qui a gravi les échelons. L’ailier de 24 ans a commencé sa carrière avec Hereford United, faisant ses débuts lors de la saison 2013/14, marquant une fois en huit matchs. Son potentiel a été repéré par Hull City, où il a joué pendant six ans, marquant 52 buts en 124 matchs, ce qui lui a valu son grand passage en Premier League avec West Ham United. Il entrera en UEFA Europa League avec West Ham la saison prochaine et des cotes sont disponibles sur leurs progrès potentiels sur l’application OLBG, qui propose 38 nouvelles offres de paris en juillet.

Tant de facteurs…

Ces joueurs ont fait preuve d’un professionnalisme et d’un dévouement à leur carrière qui ont assuré leur participation continue au plus haut niveau du jeu. Il est vital pour les jeunes joueurs d’avoir un réseau de soutien de confiance et une forte détermination mentale pour continuer à travailler vers leurs objectifs.

Jarrod Bowen a connu des débuts difficiles dans sa carrière de footballeur où il a été rejeté à la fois par Aston Villa et Cardiff à un jeune âge avant de rejoindre Hereford United. Dans son cas, son manager de l’équipe de jeunes Pete Beadle à Hereford a aidé à soutenir Bowen qui a continué à travailler dur pour se battre pour un avenir dans le jeu.

“Celui de Cardiff a été le plus difficile à prendre parce que j’étais un peu plus âgé et je pensais que c’était la fin”, se souvient-il. « Du haut de ma tête, je ne me souviens pas des raisons exactes, mais essentiellement, ils ont dit que je n’étais pas assez bon ». Il a ensuite été nommé jeune joueur du mois de l’EFL en août 2017.

Lorsqu’un joueur commence à atteindre les dernières étapes du système de l’Académie, les décisions commencent à lui être imposées. À un si jeune âge, on peut avoir l’impression que tout leur avenir pourrait s’effondrer autour d’eux et sans soutien émotionnel et mental, cela peut être une position dangereuse pour un jeune joueur et beaucoup trouveront cela trop difficile.

Oshor Williams a déclaré : « Parmi ceux qui entrent dans le jeu à l’âge de 16 ans, deux ans plus tard, 50 % seront en dehors du football professionnel. Si on regarde la même cohorte à 21 ans, le taux d’attrition est de 75 % ou plus ».

Il peut être difficile pour quelqu’un de faire le point sur sa situation et de trouver les solutions les plus raisonnables. Cela est particulièrement vrai lorsque vous faites partie d’un système d’académie et que vous vous attendez à faire partie de la première équipe. Prendre la décision de quitter la ligue et chercher à reconstruire une carrière est intimidant pour certains, et maintenir le niveau de professionnalisme et de détermination chaque jour pour continuer à se battre pour leur rêve prend un caractère très fort.

Les défis sont vastes

Les défis qui accompagnent la formation au niveau de l’académie jusqu’à l’extérieur de la ligue peuvent commencer par le temps et les installations. Le fait de suivre des séances d’entraînement régulières avec des entraîneurs hautement qualifiés qui travaillent souvent à temps plein dans leur carrière d’entraîneur peut donner à un jeune joueur une idée de ce qui est nécessaire pour progresser. Le temps disponible pour s’entraîner, le budget inférieur pour les installations et l’équipement, ainsi que les entraîneurs et les gestionnaires travaillant à temps partiel peuvent demander un certain temps d’adaptation. Pour progresser, le joueur doit montrer qu’il peut continuer à travailler en dehors des séances du club. Si leurs familles le peuvent, ils peuvent engager des coachs privés pour poursuivre leur entraînement tout au long de la semaine. Sinon, ils devront faire des recherches et s’engager dans leur propre plan d’entraînement afin de maintenir leur forme physique ainsi que leur capacité de jeu.

Trouver le bon club est vital pour un joueur lorsqu’il quitte l’académie de football pour la non-ligue. Si Bowen était allé dans une équipe qui ne convenait pas à son style de jeu ou avait le soutien de ses entraîneurs, la carrière dans laquelle il excellait n’aurait peut-être pas eu lieu. C’est la même chose à n’importe quel niveau, de la Premier League à la non-ligue, si un joueur ne se sent pas à l’aise dans l’équipe, il peut avoir du mal à atteindre son plein potentiel. Il est clair que les options peuvent être plus limitées lors de la recherche d’une équipe de niveau inférieur pour trouver le bon style de jeu. Il sera donc toujours nécessaire de s’adapter et d’apprendre, ce qui apportera des avantages à long terme à un joueur tout au long de sa carrière.

La résilience mentale et la détermination sont des compétences vitales dont un joueur a besoin pour rebondir après le rejet de l’académie et revenir là où il pense appartenir. Bowen, comme tous les autres, pourra nommer les personnes qui leur ont montré leur soutien et les ont aidés à se remettre sur les rails. Ces traits et influences externes ont été essentiels à Bowen pour réaliser son rêve de football en Premier League.

Image de : www.unsplash.com