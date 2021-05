Que faut-il rechercher lors du choix d’un mobile pour son appareil photo en 2021 | La technologie

Il est toujours difficile de savoir avec quoi les fabricants vont nous surprendre en nouveaux smartphones présentés courant 2021.

Cela ne semble pas être une année où les efforts des marques vont être dirigés vers de grandes innovations qui changent le cours de la photographie mobile, mais il semble que la tendance sera de renforcer les technologies actuellement sur la table.

En ce sens, nous verrons comment les fabricants parviennent à mieux contrôler la lumière avec des systèmes basés sur le regroupement de pixels (Pixel Binning) et comment différentes configurations focales sont combinées dans les objectifs jusqu’à ce qu’ils trouvent la formule magique qui conquiert les utilisateurs.

Index des contenus

Plus de mégapixels, mais pas pour ce que vous pensez

Il fut un temps où les marques mesuraient la puissance photographique de leurs mobiles par le nombre de mégapixels de leurs appareils photo. Cette bataille absurde a pris fin au moment où les utilisateurs ont réalisé que le nombre de mégapixels n’est pas aussi important que son efficacité.

Quiconque a été attentif aux dernières versions aura remarqué que les nouveaux modèles annoncent en grande pompe 64 mégapixels, 108 et des rumeurs selon lesquelles jusqu’à 200 mégapixels pourront être implémentés. Cela signifie-t-il que les fabricants sont revenus à leurs anciennes habitudes?

La vérité est que dans ce cas, l’augmentation du nombre de pixels est justifiée par deux facteurs: le premier est conditionné par un augmentation de la taille du capteur et le second pour la capacité de gérer le logiciel pour regrouper les pixels.

La taille du capteur est importante car, une plus grande surface améliorera la capacité de capturer la lumière qu’une plus petite. Une plus grande surface signifie également une densité de pixels plus élevée.

Cette densité de pixels plus élevée n’a pas pour but d’augmenter la taille des photos comme c’était le cas il y a quelques années, mais permet de les regrouper 4 par 4 à l’aide d’une technique appelée Binning de pixels.

Cette technique regroupe les pixels adjacents 4 par 4 créant un super pixel plus grand, ce qui augmente sa capacité de collecte de lumière. En regroupant ses pixels, les photos générées par un appareil photo 40 mégapixels équivalent à un appareil photo 10 mégapixels, celle d’un appareil photo 64 mégapixels équivaut à 16 mégapixels, mais montrant une meilleure qualité puisque ces pixels parviennent à capter la lumière avec plus de précision. .

Contrairement à ce qui s’est passé il y a quelques années, il faut un plus grand nombre de mégapixels pour qu’en groupant les pixels, il reste une image d’une taille comprise entre 12 et 27 mégapixels, tout comme les caméras mobiles l’ont incorporé jusqu’à présent.

Pourtant, cette fois, plus de pixels améliorent la qualité de l’image, aunque no en el mismo sentido que argumentaban los fabricantes en el pasado, sino por la necesidad de contar con más celdas de captación de luz, mejorando así la cantidad de información de cada píxel que se transforma en un mayor rango dinámico en los colores de tes photos.

Misez sur la polyvalence des verres

Une des tendances que l’industrie mobile a été d’intégrer plusieurs caméras avec des distances focales différentes. C’est l’un des caractéristiques à prendre en compte lors du choix d’un mobile pour son appareil photo.

Plus qu’un double appareil photo pour améliorer vos portraits, un nouveau concept est imposé dans lequel des objectifs avec différentes distances focales sont incorporés qui, combinés, permettent non seulement de bons résultats lors du flou de l’arrière-plan de vos photos, mais offrent également une plus grande variété d’approches.

Avoir plusieurs objectifs différents présente de nombreux avantages. Ces focales sont généralement deux fois (ou proches) l’une de l’autre (il est courant de trouver des configurations de 16 mm / 26 mm / 52 mm / 80 mm ou plus), ce qui permet un accès direct à un Zoom optique 5x ou plus.

D’autre part, le intégration de plusieurs caméras avec différentes longueurs focales améliore la reconnaissance de la silhouette de ce que vous photographiez, ce qui facilite la découpe et le flou de l’arrière-plan.

L’un des objectifs les mieux reçus est le grand angle (qui devrait en fait être considéré comme ultra-large), car il offre un angle visuel allant jusqu’à 120 degrés et vous permet d’incorporer beaucoup plus d’informations dans vos photos.

Ces lentilles grand angle sont parfaits pour les photos de groupe, des intérieurs dans lesquels il n’y a pas beaucoup d’espace pour s’éloigner de l’objet que vous souhaitez photographier ou pour immortaliser tous les monuments ou paysages que vous verrez pendant vos vacances.

Écoutez “Episode # 37: Grand Angle – Qu’est-ce que …? Avec Rubén Andrés Barbero” sur Spreaker.

D’autre part, avoir cette combinaison de plusieurs caméras vous permet également d’accéder à un Mode de prise de vue macro, avec laquelle la distance de mise au point est réduite par rapport à l’objet que vous souhaitez photographier, permettant de se rapprocher beaucoup plus pour capturer tous les détails.

L’ouverture et la qualité des objectifs

L’amélioration de la collecte de lumière du capteur peut être compensée par une mauvaise gestion de cette lumière lorsqu’elle passe à travers la lentille. C’est sous cet aspect que deux mobiles avec le même capteur peuvent montrer des résultats très différents.

La qualité de l’objectif est cruciale pour réduire la distorsion de la lumière. Autrement dit, un mobile avec des lentilles de bonne qualité est capable d’apporter de la lumière au capteur plus efficacement et de la diriger précisément vers le capteur sans provoquer de pertes de lumière en cours de route.

La même chose peut être dite pour l’ouverture de l’appareil photo. Ce paramètre est doit être pris en compte lors du choix d’un mobile pour votre appareil photo en 2021.

Il est pratique de regarder le numéro f qui est généralement indiqué à côté de la résolution. Ce nombre indique le pourcentage d’ouverture que la «porte» lumineuse doit permettre à plus de lumière d’entrer dans le capteur.

UNE un nombre f plus petit indique que l’objectif a une ouverture plus grande et par conséquent, il est plus clair que celui avec un nombre f plus élevé. En laissant entrer plus de lumière, les images obtenues ont plus de détails et de meilleures couleurs même dans les photos de nuit.

L’intelligence artificielle pour tout contrôler en photographie par ordinateur

La photographie informatisée C’est une technologie qui fait la différence en termes de qualité, en réussissant à tirer le meilleur parti des composants qui semblent ne plus être d’eux-mêmes, mais avec l’aide de l’intelligence artificielle, elle obtient des résultats surprenants.

Pour cette raison, avoir un bon système de traitement est l’un des caractéristiques à prendre en compte lors du choix d’un mobile pour son appareil photo en 2021.

De la efficacité de l’intelligence artificielle lors de l’application d’algorithmes de photographie la qualité finale des captures dépendra. Il est peu utile d’avoir les meilleurs composants si cette qualité n’est pas gérée correctement.

L’intelligence artificielle applique des techniques de photographie informatisée pour gérer le regroupement des pixels dans des technologies comme Pixel Binnning, que nous avons déjà évoquées, ou pour gérer les photos du Mode nuit avec lequel certaines marques obtiennent des résultats vraiment étonnants.

D’autres fonctions dépendent également de ce traitement, comme la détection de scène, qui ajuste automatiquement les paramètres de l’appareil photo pour obtenir les meilleurs résultats, ou fonctions de ralenti.

La qualité de ces algorithmes n’apparaissant pas dans les spécifications du smartphone, le seul moyen de vérifier leur fonctionnement avant d’acheter le smartphone est de le faire en lisant les analyses de ces mobiles dans des médias spécialisés.

Caméras stabilisées, mais pas seulement pour la vidéo

Il est courant que, lorsqu’on parle de la stabilisation optique des caméras vous avez tendance à penser à son importance lors de l’enregistrement vidéo. Cependant, avoir un appareil photo stabilisé est également une bonne nouvelle pour prendre des photos.

La Stabilisation optique pour des images plus nettes et avec une meilleure qualité même en basse lumière puisque le système de stabilisation vous permet de garder l’obturateur ouvert plus longtemps, compensant les petits mouvements qui peuvent ruiner votre photo.

Cela a un impact direct sur la qualité des photos de nuit, étant beaucoup plus facile d’obtenir des photos parfaitement nettes grâce à la stabilisation optique des objectifs.

En enregistrement vidéo, la stabilisation optique permet créer des vidéos qui semblent beaucoup plus professionnelles et sans avoir besoin de stabilisateurs ou de cardans pour obtenir des mouvements plus fluides et plus fluides dans vos vidéos.

Écoutez “Episode # 28: Stabilisation optique – Qu’est-ce que …? Avec Rubén Andrés Barbero” sur Spreaker.

Avant de choisissez un mobile pour votre appareil photo en 2021 Il faut noter que, au moins son appareil photo principal, dispose de la fonction de stabilisation OIS (pour la stabilisation optique de l’image), qui est la méthode qui offre les meilleurs résultats.

Vous pouvez également trouver des systèmes de stabilisation électronique EIS (Stabilisation électronique de l’image), mais cette option offre une qualité inférieure puisqu’elle est réalisée en post-production et dépend de la puissance (ou de la qualité) des algorithmes de traitement.