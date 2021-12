Que fera Canelo pour éviter Zurdo et Munguía pour éviter Charlo ?

Gilberto Zurdo Ramírez a remporté le match nul contre Yunieski González, maintenant il opte pour Dmitry Bivol, champion WBA des poids mi-lourds, et « techniquement », il est à un combat de Canelo Álvarez. Mais, les choses ne seront pas aussi simples.

Il en va de même avec Jaime Munguía contre Jermall Charlo. Le Mexicain aurait une chance de l’éviter. À son tour, Canelo réfléchit avec Makabu et ce n’est pas bon signe. Voyez-le et comprenez-le dans cette vidéo Sans Filtre et Al Grano. Comme toujours.

