Que fera la Bourse aujourd’hui ? 3 grandes histoires à regarder.

Bonjour et bienvenue en bourse aujourd’hui ! Nous sommes peut-être à la fin de la semaine de négociation, mais le chaos du marché est loin d’être terminé. Elon Musk nous entraîne dans un autre crash de crypto, et les investisseurs particuliers ont un autre accord à pleurer. Alors, que va faire le marché boursier aujourd’hui ?

le S&P 500 est en hausse de 0,62% Moyenne industrielle Dow Jones est en hausse de 0,3 % Composite Nasdaq est en hausse de 1,2%

Alors, que fera d’autre le marché boursier aujourd’hui ? Voici quelques-unes des meilleures histoires.

Que fera la Bourse aujourd’hui ? Une douce évasion.

Les investisseurs sont coincés dans un endroit étrange. Ce matin, Wall Street s’inquiète du rapport sur l’emploi de mai, qui a vu l’économie américaine créer 559 000 emplois. Bien qu’il s’agisse d’une amélioration par rapport à avril, il est inférieur aux attentes pour 670 000 emplois. Le taux de chômage est tombé à 5,8%, un creux avant la pandémie, mais de nombreux Américains sont toujours sans travail et une pénurie de main-d’œuvre met à rude épreuve les entreprises.

Au même moment, un tweet cryptique d’Elon Musk a provoqué une crypto-monnaie appelée Cumrocket (CCC :CUMMIES-USD) pour gagner 60%.

Il semble que ces deux choses soient liées… et les investisseurs veulent juste s’en sortir.

La réouverture de Covid-19 a présenté aux investisseurs une série de préoccupations : les gens veulent sortir et libérer leur demande refoulée de biens et de services. Cependant, les craintes inflationnistes résultant des dépenses de relance entravent cela et les prix des biens de consommation sont déjà en hausse. Les États-Unis n’ont pas encore atteint les niveaux d’immunité collective.

Mais les marchandises ne deviennent pas seulement plus chères à cause de l’inflation. La pandémie a perturbé toutes sortes de chaînes d’approvisionnement, créant un système de pénuries imbriquées. Cela a rendu tout, des semi-conducteurs au café en passant par la sauce Chick-fil-A, difficile à trouver.

Comme l’a signalé l’équipe de Morning Brew, l’histoire des pénuries devient un peu plus grave. Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a placé 41 comtés en état d’urgence en réponse à une terrible sécheresse. Les niveaux d’eau dans plus de 1 500 réservoirs de l’État sont 50 % plus bas qu’à la même période l’an dernier. Cela aura des impacts sur la pêche, l’électricité et la production alimentaire (comme le lait d’amande).

Bien que ces facteurs très réels (et effrayants) soient déjà en jeu autour de nous, les cryptos moonshot avec des noms pas tout à fait sûrs pour le travail continuent de briller. Les actions Reddit sont de retour sous les projecteurs. le S&P 500 est toujours en hausse d’environ 12 % depuis le début de l’année.

Tout comme Gwen Stefani chantonnait, il semble que les investisseurs recherchent une douce évasion. Les schémas d’enrichissement rapide des penny stocks et des cryptos fournissent exactement cela.

Bill Ackman déçoit la foule de Reddit

Les investisseurs ont reçu un coup de semonce ce matin… Bill Ackman et Chamath Palihapitiya approchent les sociétés de chèques en blanc de différentes manières.

Pershing Square Tontine Holdings (NYSE :PSTH), le géant SPAC d’Ackman, est en baisse de plus de 10 % vendredi. Il semble que la société cherchait à acquérir une participation de 10 % dans Groupe de musique universel tombe à plat. L’accord coûterait à Ackman environ 4 milliards de dollars et donnerait à UMG une valorisation au nord de 40 milliards de dollars. Cela laisse également la porte ouverte à Pershing Square pour trouver une autre cible et réaliser une véritable fusion.

Il est important de noter que la réaction aux nouvelles boursières du PSTH ne semble pas concerner le prix que Ackman paie. Au lieu de cela, il s’agit d’une réponse aux rumeurs de commerce et d’incendie de forêt axées sur le battage médiatique. Ackman a fait étalage de Pershing Square avec la promesse d’une licorne mature. Les investisseurs de détail ont rempli les blancs, imaginant des entreprises comme EspaceX, Bloomberg et Bande.

Leurs cibles de liste de souhaits sont flashy – ils se concentrent sur la fintech, l’espace et les données. Ackman a livré la plus grande entreprise de musique au monde.

Alors, quelle est la ligne de fond? Les sociétés d’acquisition spécialisées sont devenues synonymes de glam et de paillettes, faisant entrer en bourse des sociétés technologiques en démarrage. Bien qu’Ackman ait promis de se concentrer sur une entreprise mature, les investisseurs pariaient toujours sur le faste associé à quelque chose comme Capitale de Churchill (NYSE :CCIV). Au lieu de cela, il fait les choses un peu différemment.

Bien que les investisseurs puissent être déçus aujourd’hui, il est important de voir à travers le bruit sur Reddit et Twitter. Si vous croyez en Ackman et ses antécédents en matière de redressement, cet accord vaut la peine d’être examiné de plus près. De plus, le fait que Pershing Square ait plus d’argent en banque et un deuxième SPAC en route adoucit l’affaire.

Elon Musk est devenu si engourdi

Grimes a-t-il largué Elon Musk ? La nouvelle coalition nord-américaine Bitcoin (CCC :BTC-USD) les mineurs ne tiennent pas leurs promesses ESG ? Ou a fait Tesla (NASDAQ :TSLA) il suffit d’ajouter Dogecoin (CCC :DOGE-USD) à son bilan ?

#Bitcoin pic.twitter.com/lNnEfMdtJf – Elon Musk (@elonmusk) 4 juin 2021

Bien que les réponses à ces questions soient un mystère, Musk est dans le pétrin. Le PDG de Tesla a fait baisser le prix du Bitcoin de plus de 7% vendredi à la suite de quelques mèmes de rupture cryptiques. Une image montrait un couple se disputant les paroles de Linkin Park. Le message ne contenait que « #Bitcoin » et un emoji au cœur brisé. Musk a suivi en répondant à un Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) tweet à propos de Dogecoin.

Alors, que signifie tout cela?

Qu’il y ait ou non un sens réel derrière ces tweets, Musk a un impact démesuré sur Bitcoin et l’ensemble du marché des crypto-monnaies.

